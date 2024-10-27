«Все 17 лет Саша бил меня»: драма на льду и в жизни фигуристки Майи Усовой

На льду она улыбалась, но жизнь ее была полна слез Источник: Сергей Чистяков / ИТАР-ТАСС











Грация и улыбка фигуристки Майи Усовой покорили миллионы поклонников по всему миру. Ей прочили золото на Олимпиаде, а со своим партнером и супругом Александром Жулиным они казались всем идеальной парой. Но о том, что стояло за успехом в спорте, зрители вряд ли могли догадываться. Измены супруга, побои, абьюз и потеря ребенка — и всего лишь один шаг, которого не хватало талантливой спортсменке до олимпийской награды. О жизни и трагедии одной из величайших фигуристок СССР — в нашем материале.

«Из привычки друг к другу родилась любовь»

Майя Усова родилась в Нижнем Новгороде (тогда — город Горький) в 1964 году и с детства была увлечена фигурным катанием. Тренироваться она начала довольно поздно, в 8 лет, однако ее талант и грация быстро привлекли внимание тренеров.

В отличие от большинства сверстников, ее детство было полностью посвящено спорту: тренировки, выступления и соревнования. До 16 лет Майя тренировалась в родном городе, а затем переехала в Москву. Подающую надежды фигуристку заметили и поставили в пару к Александру Жулину.

— Занимался у Людмилы Пахомовой, но мне никак не могли подобрать партнершу. Я ушел за день до того, как к Пахомовой пришла Наташа Анненко, — рассказывал Жулин «Советскому спорту» в феврале 1992-го. — В 18 лет я решил завязать с фигурным катанием, но напоследок мой отец привел меня к Дубовой, которая пообещала привезти мне партнершу через три месяца. Это была Майя.

Этот дуэт стал одним из самых известных и успешных в истории фигурного катания. Однако история Майи Усовой и Александра Жулина привлекает внимание не только из-за их спортивных достижений.

Источник: Городские порталы

Молодые люди проводили много времени вместе, и творческий союз перерос в отношения.

— Наверно, у нас из привычки друг к другу родилась любовь. Плохо, когда бывает наоборот — любовь превращается в привычку, — рассказывала журналистам Майя Усова.

«Я очень хотела быть для Саши самой лучшей»

Александр объяснял, что именно из-за того, что постоянно находился рядом с Майей, и влюбился в нее, сравнивая это с первой любовью к девочке с косичками, которая сидит за соседней партой. Первым в своих чувствах признался Жулин. Он вспоминал, что в тот момент даже оробел.

— А я помню, что в этот момент у тебя шнурки на коньках развязались, и мы чуть не шлепнулись посреди ледовой площадки, — добавляет Майя.

Вскоре Жулин и Усова стали партнерами не только на льду, но и в личной жизни. Не последнюю роль в этом решении сыграл и квартирный вопрос — Александр был коренным москвичом, а Майя жила у него в Королеве с тех пор, как переехала из Нижнего. Тогда многим поклонникам их брак казался идеальным.

— На льду лидер — я. Хотя Майя, безусловно, талантливей. По натуре я заводила и очень тщеславный человек, — признавался Жулин в 1992 году. — В нашей семье, как мне кажется, лидера нет. Хотя хозяйством занимается исключительно моя жена. У нее прямо потребность какая-то что-то делать, не сидеть на месте.

Майя же стремилась находить баланс между тренировками и домашним хозяйством.

— Я очень хотела быть для Саши самой лучшей партнершей в мире и самой лучшей женой, — рассказывала Майя Усова. — После тренировок, когда мы буквально приползали домой, я кидалась к плите, потом — драила квартиру, отглаживала костюмы и рубашки. Мечтала о том, что когда-нибудь у нас появится ребенок и полноценная семья. Честно говоря, результат наших выступлений не очень волновал меня. Естественно, мне было приятно, когда мы становились призерами чемпионатов Европы, мира, но при этом я гораздо больше радовалась тому, что мы с Сашей вместе.

Со временем их отношения стали ухудшаться, и это повлияло как на личную жизнь Усовой и Жулина, так и на их выступления. Майя знала про его измены сначала с коллегой Оксаной Гришиной, а затем — с Татьяной Навкой. И очень переживала.

— Когда я узнала, что муж меня обманывает, была в шоке. Почему? Что я сделала не так? Что будет дальше? Ни на один из этих вопросов я не могла ответить, — сокрушалась фигуристка.

К тому же Александр Жулин мог не стесняться в выражениях и в семье, и на репетициях и поднимал руку на свою жену и партнершу.

— Все семнадцать лет, что мы катались, Саша бил меня, — признавалась позже Майя. — Однажды в туре Тома Коллинза вообще произошла дикая драка. Мне даже стыдно было ехать со всеми в одном автобусе. Я была такая «хорошенькая» — с раскорябанным лицом и расквашенным носом. Пришлось занимать деньги и брать такси.

Их личная жизнь сошла на нет, и Майю Усову удерживал только их дуэт в фигурном катании.

— Это было ужасно. Мы практически не разговаривали друг с другом. Был период, общались исключительно в письменной форме. Обиднее всего было сознавать, что для многих я по-прежнему оставалась официальной женой Жулина, — признавалась Усова.

«Я просто погибала»

Эмоциональное состояние спортсменки сказывалось и на ее успехах. В 1994 году в Лиллехаммере Майя Усова и Александр Жулин, главные фавориты Олимпийских игр, оказались вторыми.

Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС











— В Лиллехаммер я приехала нулевой: не было ни сил, ни эмоций. За два месяца до турнира, когда к нам в Америку приехали моя и Сашина мамы, я вынуждена была разбираться с полицией, — сетовала Майя Усова. — Дело было вот в чём. Саша (поскольку между ним и Грищук, тренировавшейся в Москве, было большое расстояние) переключил свое внимание на Навку. Я просто погибала. И тогда Танин партнер — восточный горячий мужчина Самвел Гезолян — избил Навку со словами: «Как ты можешь так поступать с Майей, она ведь твоя подруга». Потом подрались наши мамы…

И так случалось неоднократно — высшая награда буквально ускользала от талантливой фигуристки, и за всю карьеру Усова так и не достигла высот спортивного олимпа.

— Вы не представляете, сколько раз нам говорили, что мы — самые лучшие, хотя мы становились вторыми, третьими… — объясняла Майя. — На чемпионате мира в позапрошлом году мы лидировали после обоих обязательных танцев, а в оригинальном — одним судейским голосом проиграли Дюшене и в итоге остались только третьими. Но на церемонии награждения творилось что-то невообразимое — нам устроили сумасшедшую овацию.

Она неоднократно признавалась прессе, рассказывая о своих спортивных достижениях и о том, почему терпела измены мужа, не боролась за свою любовь:

— Ни за что не буду идти напролом, поэтому, наверное, я и не олимпийская чемпионка.

«Я хочу сидеть дома и рожать детей»

Сложные отношения привели к разрыву, и после Олимпийских игр 1994 года их союз распался. Майя Усова говорила, что этот шаг дался ей очень непросто:

— В фигурном катании семья — вещь достаточно сложная. Мы женаты восемь лет и за это время не провели друг без друга ни одного дня. Неизбежно накапливается усталость. К тому же я такой человек, что не могу уйти со льда и оставить на нем всё, что там происходило. Бывают чисто рабочие ссоры, проблемы, которые неизбежно переходят в жизнь. Самое, на мой взгляд, страшное — когда партнеры начинают смотреть друг на друга с мыслью: «Это — мое, никто не тронет».

— Если честно, мы хотели покинуть сборную еще давно. Дело в том, что мы оба из очень небогатых семей. Когда мы стали ездить за границу и у нас появились машина, видео, деньги, у Майи был сложный период. Она говорила: «Я хочу сидеть дома и рожать детей». Но потом мы поняли, что без фигурного катания попросту зачахнем, — рассказывал Жулин «Советскому спорту» в феврале 92-го. — Вот и теперь мы остаемся в спорте до следующей Олимпиады. Если бы она была, как обычно через четыре года, мы бы, разумеется, до нее не дотянули. Но два года — ничего, подождем.

Однако даже после официального развода экс-супруги сохраняли партнерство на льду. Усова продолжала кататься с Жулиным, перейдя в профессиональный спорт. Они вместе выступали в Америке и покорили заокеанских зрителей.

— В США каждый год проводится своеобразное шоу, на которое приглашают чемпионов всех прошедших Олимпиад, — рассказывала Майя Усова. — Организация была фантастической. Я всегда думала, что подобные мероприятия по-настоящему хорошо могут организовать только американцы. Но тогда нас принимали так, как не принимали никогда в жизни. Мы катали танец на музыку Вивальди. С первого же движения начались сумасшедшие аплодисменты. Я почти не слышала музыки, а когда она закончилась и я подняла глаза, то увидела, что зал стоит.

«Не обязательно быть мужем и женой»

Впрочем, спортивный союз и миф об идеальной паре на льду просуществовал недолго и распался с таким же треском, как и их брак продолжительностью 17 лет. Майя Усова нашла новую пару — ее партнером стал фигурист Евгений Платов. По иронии судьбы, до этого спортсмен выступал в паре с Оксаной Грищук, с которой до этого крутил роман экс-муж Усовой.

Источник: Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС











— Когда после разговора с Платовым я сказала Саше, что больше не буду с ним кататься, он не принял это всерьез. Привык меня «не слышать». Мы вместе с 1980 года, у нас была очень непростая жизнь, — признавалась фигуристка. — Достаточно сказать, что за это время я 15 раз впадала в глубокую депрессию. Ложилась в клинику. В один из таких периодов в Америку приехала моя мама и просто мне сказала: «Доченька, ты у меня одна-единственная. Пожалуйста, прекрати всё это».

Евгений Платов со временем стал испытывать чувства к талантливой и красивой партнерше, но сама Майя не спешила отвечать ему взаимностью. Она признавалась, что не смогла бы лечь с ним в постель.

— Я впервые обнаружила, что партнер и партнерша не обязательно должны быть мужем и женой, чтобы понимать друг друга. Мы очень хорошие друзья. Мы никогда не были близки. Правда, я чувствовала, с Жениной стороны были поползновения поухаживать за мной. Он не признавался мне в своих чувствах в открытую, но знал, что я всё понимаю. Я же в тот момент не могла со своими чувствами разобраться, не то что ответить на Женины красноречивые взгляды. Хотя пыталась.

Майя неоднократно подчеркивала: она благодарна Евгению за понимание, что партнеры в танце на льду «могут быть просто друзьями, а не обязательно любовниками или супругами».

— Я благодарна Жене за то, что он еще на четыре года продлил мое пребывание в танцах на льду. Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Это такое счастье, когда идешь на тренировку с огромной радостью! С Жулиным всё было по-другому. Он ценил только себя, а меня отодвигал на второй план, — вспоминает Усова.

При этом Майя Усова всё чаще и чаще говорила о том, что хотела бы оставить на время спорт, чтобы посвятить себя личной жизни.

— Но хочу уйти. И родить ребенка. А потом снова вернуться, — говорила она.

«Я носила в себе малыша всего два месяца»

После завершения спортивной карьеры на льду Майя Усова стала тренером, передавая свой опыт и мастерство следующему поколению фигуристов. Во время работы за границей у нее случился роман с американцем, однако тот уже был женат. Когда Майя поняла, что беременна, то категорически отказалась делать аборт и решила родить ребенка. Своему избраннику она ничего не сказала.

— Я носила в себе малыша всего два месяца. Будущий отец ничего не знал, я не хотела его тревожить. Теперь думаю: может, зря не сказала? Может, кто-то там, наверху, обиделся на меня за это и лишил материнского счастья? — задавалась вопросами фигуристка. — Я благодарна Богу за то, что он дал мне такую возможность — почувствовать себя матерью. Дал, а через два месяца забрал. Не хотел, наверное, чтобы он рос без отца.

«Я благодарна судьбе»

Свое счастье Майя Усова встретила далеко от мира фигурного катания. Со вторым мужем она познакомилась на приеме у ортопеда. В 2005 году фигуристка прилетела в Москву и обратилась в клинику — ее беспокоили боли в плече, появившиеся без причины. Ее принял хирург Анатолий Орлецкий, который работал со многими советскими, а затем и российскими спортсменами.

Источник: Игорь Уткин и Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС











Однако до этого времени он не пересекался с Майей Усовой. За время лечения между ними завязался роман, а вскоре фигуристка согласилась стать его женой. Именно в браке с Орлецким Майя Усова смогла обрести счастье в семейной жизни и стать мамой. В 46 лет сбылась ее самая заветная мечта — она родила ребенка.

— Я благодарна судьбе, что она свела меня с человеком, которого безмерно люблю. Это счастье для женщины — понимать, что есть спина, за которую всегда можно спрятаться. Жаль только, что произошло это немножечко поздно, — признавалась она.

Сейчас Майя Валентиновна просто живет свою тихую и счастливую жизнь, тренирует спортсменов в подмосковном Одинцово. В Америку, где живет ее мама, она не вернулась. Потому что ее муж Анатолий Орлецкий работает в России. В 2024 году Майя Усова отметила 60-летний юбилей. Ее дочери Анастасии Орлецкой 14 лет.