«Изюминка на спортивной карте»: центр единоборств появится у «Сибирь-Арены» — в нем разместят 3000 зрительских мест

Для создания центра ведут проработку технического задания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске рядом с «Сибирь-Ареной» хотят построить центр единоборств. О планах по развитию территории рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Как объяснил министр в пресс-центре ТАСС, уже сейчас в городе определили земельный участок для будущего строительства — он находится «в ближайшей близости» от нового ЛДС. Специалисты ведут проработку технического задания, в 2025 году строители планируют выйти на проектирование.

— И я надеюсь, что с 2026 года все мероприятия позволят начать уже конкретное строительство этого объекта, — сказал Сергей Ахапов.

Министр также перечислил основные зоны центра единоборств. В список вошли арена для проведения соревнований и трибуны примерно на 3 тысячи мест. Сергей Ахапов уточнил, что специалисты советовались со многими федерациями.

— Это максимально оптимальная, наверное, цифра для зрителей, — сказал министр.

Кроме того, в здании обустроят сопутствующие залы для различных видов единоборств.

— Есть примеры в Российской Федерации, мы знакомимся и знакомились уже с подобными проектами, — объяснил Сергей Ахапов. — Поэтому этот новый спортивный объект тоже будет очень, такой, хорошей, интересной изюминкой на спортивной карте Новосибирской области. Тем более, учитывая его локацию, будет безусловно востребован.