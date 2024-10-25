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Спорт «Изюминка на спортивной карте»: центр единоборств появится у «Сибирь-Арены» — в нем разместят 3000 зрительских мест

«Изюминка на спортивной карте»: центр единоборств появится у «Сибирь-Арены» — в нем разместят 3000 зрительских мест

Предварительно, его смогут начать строить уже через несколько лет

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19 комментариев

Для создания центра ведут проработку технического задания

В Новосибирске рядом с «Сибирь-Ареной» хотят построить центр единоборств. О планах по развитию территории рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Как объяснил министр в пресс-центре ТАСС, уже сейчас в городе определили земельный участок для будущего строительства — он находится «в ближайшей близости» от нового ЛДС. Специалисты ведут проработку технического задания, в 2025 году строители планируют выйти на проектирование.

— И я надеюсь, что с 2026 года все мероприятия позволят начать уже конкретное строительство этого объекта, — сказал Сергей Ахапов.

Министр также перечислил основные зоны центра единоборств. В список вошли арена для проведения соревнований и трибуны примерно на 3 тысячи мест. Сергей Ахапов уточнил, что специалисты советовались со многими федерациями.

— Это максимально оптимальная, наверное, цифра для зрителей, — сказал министр.

Кроме того, в здании обустроят сопутствующие залы для различных видов единоборств.

— Есть примеры в Российской Федерации, мы знакомимся и знакомились уже с подобными проектами, — объяснил Сергей Ахапов. — Поэтому этот новый спортивный объект тоже будет очень, такой, хорошей, интересной изюминкой на спортивной карте Новосибирской области. Тем более, учитывая его локацию, будет безусловно востребован.

Весной НГС рассказывал о создании центра единоборств на улице Аникина в Кировском районе. Он появится между СТЦ «Мега» и Бугринской рощей, в нем хотят разместить арену с трибунами на 1,5 тысячи зрителей.

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Комментарии
19
За державу обидно!
31 минута
Зачем нам лапшу вешать и про свои планы рассказывать,выполните хоть что нибудь из того,что обещали раньше -ту же станцию Спортивная или новый мост в установленные сроки или просто провал на Димитрова ,напротив Росимущества заделайте,который парит и постепенно под зпмлю уходит асфальт ,колодцы и скоро точно вместе с машинами провалится.Этому провалу уже несколько лет! Заделайте и объявите на весь регион-"мы справились".....
ПРО
41 минута
к тому времени все равно станцию м.Спортивная не откроют!
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