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Спорт истории От неспособности ходить до мировой известности. История танцора из Томска, который нарушает законы физики

От неспособности ходить до мировой известности. История танцора из Томска, который нарушает законы физики

Вдохновляющая история молодого мужчины

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Сегодня томич Дмитрий Воющев — это талантливый танцор, которого знают по всей стране и даже за ее пределами. Это тренер, который учит брейку детей. Это человек, который ежедневно нарушает законы физики, потому что всё то, что мы перечислили выше, Дмитрий делает на руках.

Началось всё 28 лет назад. В день, когда Дима появился на свет, врач-акушер нанес ему родовую травму — свернул бедро, поэтому детство мальчик провел на операционных столах и в больницах.

Позже пятилетний Дима понял, что его неспособность ходить не может помешать ему заниматься танцами. Поэтому он буквально встал с ног на руки и начал танцевать.

Успех не заставил себя ждать. Необычного танцора сначала заметила известная танцевальная команда, с которой он выступал в шоу талантов мирового уровня, а потом Дима вместе с друзьями открыл уже свою школу танцев.

Подробнее узнать историю танцора Димы Воющева вы можете в коротком видео чуть выше.

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ПО ТЕМЕ
Томск Танцы Люди с инвалидностью Спорт Брейк-данс Дмитрий Воющев
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