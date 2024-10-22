Скандальный турнир по кулачным боям в Новосибирске состоится: организаторы призвали на помощь Пелагею

Турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC), который запланирован на 26 октября на «Сибирь-Арене», состоится после отзыва лицензии Федерации бокса России, сообщили представители компании в своём Telegram-канале. Они подчеркнули, что компания начала сотрудничать с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России.
— Между нами подписаны все соглашения и получены все необходимые лицензии. Стадионный турнир на «Сибирь-Арене» официально утвержден и внесен в единый календарный план министерства спорта Новосибирской области, — говорится в официальном сообщении компании.
Представители организации также подчеркнули, что турнир по боям на голых кулаках кроме спортивных целей преследует «развитие патриотических чувств». В программу мероприятий включили «чествование героев и участников СВО».
— Также Вас ждет настоящая феерия спорта и большая шоу-программа с участием заслуженной артистки Российской Федерации — Пелагеи, — резюмировали организаторы.
Турнир по боям на голых кулаках на «Сибирь-Арене» был заявлен больше месяца назад. 14 октября Федерация бокса России, под эгидой которой спортивная лига HFC проводила спортивные мероприятия, заявила об отзыве лицензии у компании-промоутера, поставив проведение состязаний под вопрос. Отзыв лицензии поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, который указал на скандальный характер мероприятий лиги с обилием потасовок и взаимных оскорблений между спортсменами.
Ранее с негативными отзывами о поп-ММА, сфере к которой причисляют лигу HFC, выступил министр физической культуры и спорта Республики Чечня Ахмат Кадыров в своем телеграм-канале. Сын главы республики призвал чеченских бойцов не участвовать в турнирах поп-ММА, после чего спортсмены из Чечни снялись с назначенных поединков. В частности, Суламбек Шахгириев, бой которого должен был состояться 26 октября в Новосибирске.