Скандальный турнир по кулачным боям в Новосибирске состоится: организаторы призвали на помощь Пелагею

«Сибирь-Арена» впервые принимает любителей гладиаторских поединков Источник: Александр Ощепков / NGS.ru / hardcoreshow.ru











Турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC), который запланирован на 26 октября на «Сибирь-Арене», состоится после отзыва лицензии Федерации бокса России, сообщили представители компании в своём Telegram-канале. Они подчеркнули, что компания начала сотрудничать с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России.

— Между нами подписаны все соглашения и получены все необходимые лицензии. Стадионный турнир на «Сибирь-Арене» официально утвержден и внесен в единый календарный план министерства спорта Новосибирской области, — говорится в официальном сообщении компании.

Представители организации также подчеркнули, что турнир по боям на голых кулаках кроме спортивных целей преследует «развитие патриотических чувств». В программу мероприятий включили «чествование героев и участников СВО».

— Также Вас ждет настоящая феерия спорта и большая шоу-программа с участием заслуженной артистки Российской Федерации — Пелагеи, — резюмировали организаторы.

Турнир по боям на голых кулаках на «Сибирь-Арене» был заявлен больше месяца назад. 14 октября Федерация бокса России, под эгидой которой спортивная лига HFC проводила спортивные мероприятия, заявила об отзыве лицензии у компании-промоутера, поставив проведение состязаний под вопрос. Отзыв лицензии поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, который указал на скандальный характер мероприятий лиги с обилием потасовок и взаимных оскорблений между спортсменами.