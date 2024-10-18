Минус 80 килограммов: бывший SMM-щик рассказал, как похудел и стал тренером

Дмитрию угрожал сахарный диабет, но он его переиграл и уничтожил Источник: Дмитрий Иванов











Дмитрий Иванов из Красноярска всегда был крупным парнем и не видел в этом никакой проблемы. Ровно до момента, пока не явился на прием к врачу. Молодой человек зашел с жалобами на одно, а вышел как ошпаренный. Его напугала угроза сахарного диабета. Тогда Дмитрий решил взять себя в руки. Меньше чем за год ему удалось похудеть на 80 килограммов без чьей-либо помощи. Он рассказал нашим коллегам из NGS24.RU, как ему это удалось.

«Я просто много жрал и сидел»

Дмитрий Иванов родился и вырос в Красноярске. Проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве, однако никакого дискомфорта они не причиняли.

— С детства не следил за питанием, ел много вредной еды, и что самое страшное — запивал это все газировкой, от которой, скорее всего, и набирался вес. На тот момент ничего не мешало похудеть, просто не было цели и мотивации, было комфортно и в таком весе, — признается Дмитрий.

В возрасте 25 лет при росте 182 сантиметра Дмитрий весил 160 килограммов. Молодой человек комплексовал из-за своих габаритов и очень стеснялся людей. Были проблемы и с шопингом — найти хорошие вещи в размере XXXL и XXXXL было задачей не из легких.

Дмитрия каким-то чудом обошли заболевания, которые могут появиться на фоне лишнего веса — например, подагра, варикоз, цирроз печени. При этом молодой человек вел малоподвижный образ жизни.

— Много времени проводил за компьютером, так как работа SMM-специалиста сидячая, и мог еще после работы поиграть в игры… — признается Дмитрий. — Соответственно ел тоже за компьютером, не столько еда, наверное, была вредной как напитки, летом очень сильно хотелось пить, в основном эта была «кола».

Парень вел малоподвижный образ жизни, но вовремя взял себя в руки Источник: Дмитрий Иванов











Дмитрий решил похудеть после приема у эндокринолога. Он грешил на гормональный сбой, который мог быть причиной увеличения веса. Однако врач сообщил о риске серьезного заболевания.

— К эндокринологу решил записаться по причине того, что вес все увеличивался и увеличивался. И я как человек, который не хотел верить, что неправильно питаюсь, думал или даже надеялся, что у меня просто гормональный сбой, и нужно наладить гормональную систему, но нет. Оказалось, что с гормонами все хорошо, я просто много жрал и сидел, — говорит Дмитрий. — Мне сказали: «Еще немного такого образа жизни и питания и у вас будет сахарный диабет». Я сдал все назначенные врачом анализы и начал думать, что сделать для того, чтобы вес уходил.

«В первый месяц потерял более 14 килограммов»

Молодой человек начал худеть самостоятельно. Первые результаты были уже в первый месяц борьбы с лишним весом. Даже несмотря на то, что было очень тяжело.

— Первым делом я купил беговую дорожку и начал каждый день ходить на ней. Один-два раза в день — не более. От 40 минут и выше, в основном это было всегда 60 минут. В начале было очень тяжело. Ноги не болели, было именно трудно заставить себя первое время, когда еще не было видно результата. Я старался что-то читать за дорожкой, включать сериал или кино для просмотра, так время проходило гораздо быстрее, — признается наш герой. — Также сразу изменил свой рацион. Убрал всю жирную еду, газировки и так далее. Результат не заставил себя ждать: в первый месяц я потерял более 14 килограммов. И с каждым днем было все больше и больше мотивации похудеть еще больше.

Врач-диетолог Екатерина Федорцова, уточнила, что без вреда для здоровья можно сбросить два-четыре килограмма в месяц, то есть 0,5-1 килограмм в неделю.

Было очень тяжело не только заставить себя заниматься, но и привыкнуть к новому питанию: Дмитрий готовил исключительно на пару.

— Сложности были в первое время, когда я настроил свой рацион питания, но организм еще не привык к такому количеству еды. Обычно я съедал в разы больше, и нужно было перебороть этот момент, — рассказывает красноярец. — Тогда я, наверное, как и многие, думал, что толстыми нас делает масло и сахар. Поэтому и начал готовить на пару. В основном это была курица, куриные котлеты, голубцы и так далее. Мясо и овощи были всегда в моем рационе. И творог.

Организм сильно противился, поэтому молодой человек изредка позволял себе фаст-фуд. Но Дмитрий победил.

— Срывов практически не было, я позволял себе что-нибудь вкусное. Допустим, раз в две недели то, что хотел. Допустим, шаурму или какой-нибудь бургер. Это было в редких случаях, так как я уже видел результат и понимал, что нужно работать дальше, — отмечает Дмитрий. — Отказаться от вкусняшек было легко. Мотивация и дисциплина сделали свое дело, тем более сейчас есть все: газировки без сахара, шоколадные батончики без сахара и так далее. Просто не все знают об этом. Все можно заменить на такие же вкусняшки, только полезные. Я очень люблю готовить, начал искать полезные рецепты без сахара.

«Единственное, что беспокоило — лишняя кожа»

Дмитрий похудел на 80 килограммов менее чем за год. Однако вместо ненавистных «иксов» в размере пришли другие проблемы: слишком низкий вес и обвисшая кожа. Но Дмитрий, мечту свою лелея, решил их гениально — он пошел в тренажерный зал, чтобы набрать мышечную массу.

— Мой вес составлял 70+ килограммов. При моем росте это было слишком мало, и я начал искать зал для занятий с тренером. Мы связались с инструктором Анастасией, и я записался на первую тренировку. Рассказал ей весь свой путь и свою новую цель — набрать мышечную массу. Тренер составила план тренировок под мою цель и скорректировала питание на набор, так как до этого у меня был план на похудение. Мы все поменяли, и результат не заставил себя ждать. Я не пропускал тренировки, придерживался плана питания, и мой вес и мышечная масса начали расти, — делится своим опытом Дмитрий. — Единственное, что беспокоило меня после похудения — это лишняя кожа, которую не так легко подтянуть и вернуть тонус. Поэтому я стал набирать мышечную массу еще и по этому поводу, чтобы тонус стал лучше, и тело подтянулось, что мне и удалось сделать, но работа еще идет. Там была не такая огромная проблема, чтобы нужно было прямо скрывать. Мне это не давало дискомфорта и стеснения с учетом того, как сильно я изменился.

Так Дмитрий выглядел до набора мышечной массы Источник: Дмитрий Иванов











Дмитрий тренировался от двух до трех раз в неделю, но так втянулся в процесс, что приходил тягать железо и в дни отдыха.

— Я сильно втянулся в этот процесс, и мне очень нравилось. Я мог приходить в зал и в день отдыха и делать себе дополнительную тренировку, — рассказывает парень.

За два года работы с тренером Дмитрий набрал до 105 килограммов.

Дмитрий набрал до 105 килограммов за два года Источник: Дмитрий Иванов И не планирует останавливаться на достигнутом Источник: Дмитрий Иванов

Добиться таких результатов Дмитрию помогла не только поддержка родных и близких.

— Огромная мотивация, дисциплина и ответственность перед собой и тренером, я поставил себе цель измениться и с каждым днем приближался к ней все ближе и ближе, тренировался, отправлял отчеты по питанию тренеру и продолжал дальше пахать! — говорит Дмитрий. — Поддержка была со стороны родителей и окружения. Все, кто меня видел, поддерживали. И удивлялись, как я меняюсь на глазах и откуда у меня столько энергии на все это. И это мотивировало меня еще больше. Когда ты видишь свое отражение в зеркале каждый день, ты не замечаешь, как ты меняешься. А когда близкие мне люди это видят и говорят об этом сразу, хотелось работать еще больше и меняться к лучшему.

Источник: @dmitriy_ivanov_fit / Instagram (Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России)

Сейчас Дмитрию 30 лет. Он не только продолжается заниматься в зале, но и помогает похудеть другим — молодой человек теперь работает персональным тренером.

— После того как я прошел весь этот путь, я решил не останавливаться на достигнутом результате и начал изучать разную информацию в интернете, записываться на курсы по обучению на тренера, по питанию и так далее. Появилась цель стать тренером и помогать людям с лишним весом. Мотивировать уже не только себя, но и своих подопечных и делать их лучше, — сказал Дмитрий.

Газировкам нет!

По мнению нутрициолога Анны Мещеряковой, путь к похудению стоит начать с отказа как минимум от трех продуктов. Это фастфуд, алкоголь и сладкие напитки, особенно газировки.

— Что бы мы ни съели, что бы мы ни выпили, кроме воды, это всё будет восприниматься организмом как прием пищи. Есть люди, которые между приемами пищи пьют газировку или энергетики. Когда они сидят на этой игле, они потребляют некое количество калорий, которое приводит к выбросу сахара в крови. И так как такой сахар постоянно выбрасывается в кровь, он провоцирует инсулинорезистентность. То есть постепенно падает выработка инсулина, и избыток этого сахара не перерабатывается организмом, то есть он не может быть заведен в клетку. Естественно, с ним нужно что-то делать, и организм его отправляет в так называемое жировое депо, в запасы. Отсюда и начинает развиваться ожирение, особенно в области живота. Такое же действие оказывает алкоголь. Поэтому лучше отдать предпочтение воде, травяным чаям без добавок: сахара или меда, — советует Анна Мещерякова.