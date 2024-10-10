Спортсмен закосплеил Аладдина — смотрите, как он летает на настоящем ковре-самолете

Фредди Монтиньи решил доказать, что ковер-самолет — вовсе не миф. И сделал это! Путем долгих тренировок с использованием парашюта, дельтаплана и вингсьюта он научился буквально летать на ковре!

Разбежавшись, он прыгает со скалы и парит на восходящем потоке. Затем Фредди открывает настоящий парашют — все-таки приземление при помощи одного только ковра было бы болезненным. Ковра, впрочем, отчаянному французу уже мало, недавно он покорил воздушную стихию, натянув на себя огромный мусорный пакет.