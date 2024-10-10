НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-в.

 754мм 51%
Подробнее
10 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Спорт Спортсмен закосплеил Аладдина — смотрите, как он летает на настоящем ковре-самолете

Спортсмен закосплеил Аладдина — смотрите, как он летает на настоящем ковре-самолете

От кадров захватывает дух

723
11 комментариев

Фредди Монтиньи решил доказать, что ковер-самолет — вовсе не миф. И сделал это! Путем долгих тренировок с использованием парашюта, дельтаплана и вингсьюта он научился буквально летать на ковре!

Разбежавшись, он прыгает со скалы и парит на восходящем потоке. Затем Фредди открывает настоящий парашют — все-таки приземление при помощи одного только ковра было бы болезненным. Ковра, впрочем, отчаянному французу уже мало, недавно он покорил воздушную стихию, натянув на себя огромный мусорный пакет.

Посмотрите короткое видео с головокружительными съемками современного Аладдина, который не знает страха и любит ковры.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
..мимо радуги. Мы летим, а вы ползете, чудаки вы чудаки..
Гость
1 час
А теперь пусть закосплеит лапти Аладдина.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Mystaya,38

Elena,55

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Елена,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление