«Думал, вторым стану»: барнаулец Александр Барбашин — о победе на чемпионате мира по бодибилдингу, форме, срывах и призах

В этом году чемпионат проходил в Иране Источник: Александр Барбашин / Vk.com











25 сентября в Иране состоялся финал чемпионата мира по бодибилдингу — 2024. Первое место сразу в двух категориях занял 45-летний барнаулец Александр Барбашин — тренер, основатель проекта «Сибирская трансформация» и президент федерации бодибилдинга Кемеровской области. Наши коллеги NGS22.RU поговорил с культуристом о долгом пути к высокому званию, тренировках и проигрышах.

«Был третьим, четвертым»

Александра Барбашина в Барнауле знает большинство людей, которые увлекаются фитнесом. Он известен как тренер и основатель проекта «Сибирская трансформация». Его участники из Алтайского края и Кемеровской области за несколько месяцев превращаются из обычных людей в настоящих атлетов. Кто-то приходит сбросить вес и подтянуться, а кто-то — построить тело культуриста.

Однако и собственную карьеру в спорте Барбашин не оставляет. Хотя времени на соревнования, признаётся, не так много. Александр возглавляет федерацию бодибилдинга в Кемеровской области, принимает участие в соревнованиях в качестве судьи и ведет индивидуальные тренировки.

Источник: Александр Барбашин / Vk.com











К своей самой большой победе — званию чемпиона мира — он шел долгих 13 лет.

— Думаю, я всегда был к этому готов. В первый раз поехал в 2011 году, в Эстонию. В первый день я был лидером, на первом месте. Но по итогам второго дня проиграл один балл — стал вторым. Потом третьим, четвертым, еще два раза вторым. В Болгарии, в Испании и других странах — все и не вспомню, — говорит Александр.

Годы спустя, в 2024-м, спортсмену удалось взять первое место на главных соревнованиях сразу в двух категориях: «классический бодибилдинг» и «классик-физик».

Александр шел к званию чемпиона мира 13 лет Источник: Александр Барбашин / Vk.com











Ни одного срыва за 15 лет

В прошлом году Барбашин был в Киргизии на Кубке мира по бодибилдингу. Выступал в нескольких категориях — взял серебро и две бронзы.

Затем стал готовиться к чемпионату мира — на это у опытного культуриста ушел год.

Поэтому на вопрос, можно ли за такой короткий срок набрать форму для таких соревнований с нуля, отвечает однозначно — нет.

— Я никогда не срываюсь. За всю историю подготовок, с 2009 года, не помню ни разу подобного. Считаю, что только так можно добиться результата. Тут уж говорю как есть. Тренируюсь семь дней в неделю: пять-шесть раз силовые и каждый день — кардио. В день бывает и два занятия. Например, сначала тяжелая, а потом 30–40 минут кардио. Но это я уже не считаю даже.

О допинге в сфере бодибилдинга ходят легенды, мол, добиться тела как у Шварценеггера и стать сильным, как гора, только своими силами невозможно. Но Барбашин с этим не согласен. Ведь иначе до состязаний такого уровня просто не допустят.

Источник: из архива Александра Барбашина

— Каждый член сборной подписывает согласие о том, что у него могут взять анализ на допинг. Как правило, речь идет о жеребьевке. Есть категории, где на допинг проверяют обязательно всех. Кроме того, как президент федерации, преподаватель и судья я не могу себе позволить такого. Но что бы я сейчас ни сказал — не все в это поверят.

Силачи со всего мира

В этом году на чемпионат в Иран приехали спортсмены из 65 стран.

— Я видел ребят из Соединенных Штатов Америки. Удивился, потому что там это скорее шоу, на котором зарабатывают деньги. А не профессиональный спорт. У нас дают звания мастера и международного класса в том числе, оплачивают дорогу на соревнования. Министерство развивает это направление. А в Штатах, насколько мне известно, всё совсем по-другому. И допинга это тоже касается.

Александр признаётся: в каждой категории были сильнейшие соперники и, несмотря на многолетнюю подготовку, без сомнений не обошлось.

Александр говорит, что выше всяких призов — закрытый гештальт Источник: из архива Александра Барбашина











— Конечно, я оглядывался по сторонам. Было интересно даже как судье. Хотя себя оценивать не берусь, понятное дело. В первый день я увидел нескольких участников в очень хорошей форме. Да, они там все такие, но некоторые — особенно. Но я допускал, что войду в первую тройку. Во второй день сомнений было больше. Потому что в категории «классик-физик» допускается больший вес. А все остальные как раз были тяжелее меня в моей возрастной категории 45–49 лет.

Оценивали культуристов девять судей — представителей девяти государств. Жюри оценивает соотношение роста к весу, качество тела и кожи и позирование. В категориях «классический бодибилдинг» и «классик-физик» Барбашин набрал максимум баллов.

— Перед выходом на сцену я уже давно не волнуюсь — давно привык. У меня, как правило, присутствует не волнение, а «спортивная агрессия». Когда к концу подготовки уже хочется наконец выйти и показать себя, завершить эту ситуацию. А вообще, мне нравится сцена. И участвовать, и вести соревнования. Я это очень люблю.

Спортсмен основал проект «Сибирская трансформация», в котором за несколько месяцев можно похудеть и обрести новую форму Источник: Александр Барбашин / Vk.com











В 2024 году чемпионат мира проводили в Иране, на острове Киш в Персидском заливе. Впрочем, местных красот культуристы почти не видели.

— Много раз чемпионат проходил в Испании, потому что глава европейской федерации бодибилдинга — испанец. Но здесь, в Иране, тоже очень много достойных участников. Могу сказать, что некоторых из них вижу не впервые. Что касается страны, впечатления неоднозначные. Но и мы большую часть времени провели в отеле, до места проведения нас везли на автобусе. Очень красивые море и песок. Невероятно чисто. Очень жарко, сибирякам тяжеловато. На улицу выходим рано утром и поздно вечером, — рассказывает Александр.

Следующие соревнования такого уровня пройдут в Саудовской Аравии.

— Есть логичное объяснение, почему для чемпионата выбирают разные государства: чем больше стран-участниц, тем больше людей вовлекается в спорт. Это статистика. В России точно так же. Если проводить турниры по регионам и городам, количество спортсменов увеличивается.

«Мечта вела меня вперед»

Спортсмен говорит, что участие в соревнованиях мирового уровня — не самая большая часть его жизни. Но стать чемпионом он всегда хотел.

Об этом знали и коллеги, и семья. У Барбашина трое детей: старшей дочке 17 лет, сыну — 14 лет. Младшей девочке скоро исполнится два года. Супруга работает в одной индустрии с Александром, управляет сетью тренажерных залов.

Младшей дочке Барбашина скоро исполнится два года Источник: Александр Барбашин / Vk.com











Сын последовал примеру отца и тоже пошел в бодибилдинг. Отец говорит, что заставлять ребенка и требовать от него побед не будет, ведь главное — желание.

Из Ирана культурист привез кубок и закрытый гештальт — это важнее любых денег.

— Если честно, думал, вторым стану. Но мечта вела меня вперед. Пойду ли еще раз — не знаю, зарекаться не буду. Но вешать тапочки на гвоздь точно рано.