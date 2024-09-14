Красивые и быстрые: сотни сибирячек пробежали по центру города — яркие фото
Полумарафон Раевича собрал тысячи участников
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Сотни девушек приняли участие в 27 полумарафоне памяти Александра Раевича. Традиционный осенний забег прошёл в центре Новосибирска утром 14 сентября. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самых ярких спортсменок.
На время проведения полумарафона центр города перекрыли. Ограничения будут действовать до 19:00. С картой перекрытий можно ознакомиться здесь.
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