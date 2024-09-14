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Сотни сибирячек пробежали по центру города

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Спорт фоторепортаж Красивые и быстрые: сотни сибирячек пробежали по центру города — яркие фото

Красивые и быстрые: сотни сибирячек пробежали по центру города — яркие фото

Полумарафон Раевича собрал тысячи участников

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36 комментариев

Среди женщин первой пришла Анна Викулова с результатом в 1 час, 12 минут и 10 секунд. В прошлом году Анна также прибежала первой

Сотни девушек приняли участие в 27 полумарафоне памяти Александра Раевича. Традиционный осенний забег прошёл в центре Новосибирска утром 14 сентября. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самых ярких спортсменок.

Все участницы забега оделись ярко

Забег проходил на Красном проспекте

Минимум в пути девушки провели час

На улице утром в субботу было прохладно — всего 9 градусов тепла

Протяжённость полумарафона — 21,1 километр

В этот раз ввели новую дистанцию — 10 километров. В ней участвовали около 700 спортсменов

Центр города на время забега перекрывают

Некоторые участницы всё же решили утеплиться

Бегают как профессиональные спортсмены, так и любители

Участницы сосредоточены на беге

У участниц нет времени на остановки, поэтому освежиться можно и на бегу

На время проведения полумарафона центр города перекрыли. Ограничения будут действовать до 19:00. С картой перекрытий можно ознакомиться здесь.

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Комментарии
36
diver
14 сентября 2024, 16:08
А сибиряки на этот раз что ли не бегали?
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
14 сентября 2024, 15:39
Деняк ей хыть дале? Ато ничесно бегать забисплатна!😒
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