Спорт фоторепортаж Сибиряки холода не боятся: тысячи новосибирцев пробежали по центру города — фоторепортаж
Сибиряки холода не боятся: тысячи новосибирцев пробежали по центру города — фоторепортаж
В Новосибирске прошёл 27 полумарафон памяти Александра Раевича
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В субботу в Новосибирске прошёл традиционный сентябрьский полумарафон памяти Александра Раевича. Тысячи горожан пробежали эстафету, несмотря на прохладную погоду. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самые яркие моменты забега.
На время проведения полумарафона центр города перекрыли. Ограничения будут действовать до 19:00. С картой перекрытий можно ознакомиться здесь.
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