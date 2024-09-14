НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

с-з.

 752мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Пожар у ТРЦ «Сибирский молл»

Что интересного в стране
Vitz протаранил кроссовер
Обзор хороших детсадов
Сотни штрафов хоккеистов
Сколько зарабатывают GUSI
Новости в Telegram
Студенты больше не тусят
Спорт фоторепортаж Сибиряки холода не боятся: тысячи новосибирцев пробежали по центру города — фоторепортаж

Сибиряки холода не боятся: тысячи новосибирцев пробежали по центру города — фоторепортаж

В Новосибирске прошёл 27 полумарафон памяти Александра Раевича

1 325
36 комментариев

Тысячи новосибирцев едва ли испугались прохладной погоды

В субботу в Новосибирске прошёл традиционный сентябрьский полумарафон памяти Александра Раевича. Тысячи горожан пробежали эстафету, несмотря на прохладную погоду. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самые яркие моменты забега.

Протяжённость полумарафона — 21,1 километр

В этом году появилась новая, десятикилометровая, дистанция. Всего на неё вышло около 700 человек

Также участники бежали трёхкилометровую дистанцию

Участвовали сибиряки разных возрастов и возможностей

Забег традиционно проходит по Красному проспекту

Для многих участников забег — давняя традиция

Бегают как профессиональные спортсмены, так и любители

Среди женщин первой пришла Анна Викулова с результатом в 1 час, 12 минут и 10 секунд. В прошлом году Анна также прибежала первой

А вот среди мужчин новый чемпион — Артём Попов пробежал полумарафон за 1 час, 4 минуты, 28 секунд. Последние два года лидерство удерживали братья-близнецы Рыбаковы Анатолий и Евгений

На время проведения полумарафона центр города перекрыли. Ограничения будут действовать до 19:00. С картой перекрытий можно ознакомиться здесь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Полумарафон Раевича
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
ПРО
14 сентября 2024, 12:37
Вредители. Из за таких парализовали город миллионик. Десятки тысяч людей не успели на работу, больницы! Пора Бастрыкину обратить внимание на этот саботаж!
МАРГО
14 сентября 2024, 13:23
Все, более - менее, грамотные люди знают, что подобные марафоны здоровья не прибавляют. Кроме того, эти мероприятия мешают привычному ритму жизни горожан. Бегайте в другом месте, где вы никому помешать не сможете.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Яна,35

Денис,42

МаXxx,43

Александр,34

Alex111,48

Olya,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление