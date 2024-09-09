«Был без жилета»: новосибирский хоккеист погиб на Обском водохранилище — он катался на гидроцикле

Прощание со Львом Чубаровым состоится 10 сентября Источник: Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область / «ВКонтакте»











В Новосибирске погиб хоккеист команды «Филигран» Лев Чубаров. Информация об этом появилась в группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте».

— В субботу 31 августа трагически погиб Лев Чубаров. Человек с большим сердцем. Выдающийся игрок команды «Филигран». Выражаем искренние соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении группы.

В составе ХК «Филигран» Лев Чубаров выступал на позиции защитника. На момент гибели ему было 52 года.

Представитель «Ночной Хоккейной Лиги» Татьяна Матвиенко рассказала НГС, что Лев Борисович погиб при трагичных обстоятельствах.

— Он поехал кататься на гидроцикле на Обском водохранилище — был без жилета. Сначала обнаружили только катер. Тело нашли только спустя несколько дней, — объяснила Татьяна Матвиенко.

Прощание со Львом Чубаровым пройдёт 10 сентября с 11:30 до 12:30 по адресу: улица Кропоткина, 112.