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Хоккеист погиб, катаясь на гидроцикле

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Спорт «Был без жилета»: новосибирский хоккеист погиб на Обском водохранилище — он катался на гидроцикле

«Был без жилета»: новосибирский хоккеист погиб на Обском водохранилище — он катался на гидроцикле

Спортсмену было 52 года

1 262
5 комментариев

Прощание со Львом Чубаровым состоится 10 сентября

В Новосибирске погиб хоккеист команды «Филигран» Лев Чубаров. Информация об этом появилась в группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте».

— В субботу 31 августа трагически погиб Лев Чубаров. Человек с большим сердцем. Выдающийся игрок команды «Филигран». Выражаем искренние соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении группы.

В составе ХК «Филигран» Лев Чубаров выступал на позиции защитника. На момент гибели ему было 52 года.

Представитель «Ночной Хоккейной Лиги» Татьяна Матвиенко рассказала НГС, что Лев Борисович погиб при трагичных обстоятельствах.

— Он поехал кататься на гидроцикле на Обском водохранилище — был без жилета. Сначала обнаружили только катер. Тело нашли только спустя несколько дней, — объяснила Татьяна Матвиенко.

Прощание со Львом Чубаровым пройдёт 10 сентября с 11:30 до 12:30 по адресу: улица Кропоткина, 112.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске умер известный хоккеист и арбитр Валентин Смышляев — ему было 90 лет.

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Комментарии
4
17817167
9 сентября 2024, 12:42
Поехал на гидроцикле, обнаружили катер. Относительно жилетов, у меня в катере все в жилетах, а на гидрике вообще не понимаю как можно и почему в одного?
Лучший друг
9 сентября 2024, 12:38
если на скорости врезался в камень или бревно, то жилето точно не спасет.
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