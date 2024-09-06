Плющенко и Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки 1,8 млн рублей. За что и почему их поддерживают другие спортивные школы

Плющенко поддержали другие тренеры Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у сбежавшей к Этери Тутберидзе 12-летней фигуристки 1,8 млн рублей, создав мощный прецедент. Отдел спорта наших коллег из «Фонтанки» поговорил с директорами разных спортивных школ и узнал, как у них происходит расставание с фигуристами и поддерживают ли они Плющенко.

Весной 2020 года 8-летняя Арина Парсегова ушла от Этери Тутберидзе и стала фигуристкой частной школы «Ангелы Плющенко». Обошлось без скандалов. В этом возрасте смена тренеров и школ — обычное дело. Да и понять, кто через пару лет выстрелит, бывает сложно.

Под руководством Плющенко Арина тренировалась и выступала три года. Результаты юной фигуристки не впечатляли, и ее мама решила вернуться к Тутберидзе. И здесь возник предмет для спора.

Выяснилось, что спортсмены, переходя к Плющенко, заключают с его академией контракты, по которым «Ангелы» оплачивают подготовку, инвентарь и при необходимости дополнительные тренировки. Мама спортсменки, Наталья Парсегова, то ли не подумала об этом, то ли недооценила риски, решив молча уйти к Тутберидзе до окончания контракта с Плющенко. В итоге «Ангелы» пошли на принцип и потребовали возместить средства, которые тратили на подготовку фигуристки. Посчитали. Получилось 1,9 млн рублей. Стороны пытались договориться почти год. Не вышло. Плющенко с Рудковской пошли в суд и выиграли дело.

Мама Арины считает, что требования «Ангелов» незаконны, так как оплачивала занятия и инвентарь не сама академия, а частный спонсор.

— В августе 2021 года Яна Рудковская позвонила и сообщила, что у Арины появился спонсор — ее подруга, которая будет оплачивать стоимость абонемента. Никаких соглашений на тот момент не подписывалось. Мы согласились на эти условия. Так мы тренировались до декабря 2021 года. Уже позже в академии решили ввести систему договоров, юрист прислала нам его для ознакомления, — говорила Наталья Парсегова.

Договор подписывали на восемь лет. По словам мамы, суммы, указанные в иске в соответствии с подписанными ею актами, были заплачены академии за счет стороннего спонсора.

— Теперь нас просят оплатить эти же услуги. Никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит. Кроме того, в акты включены суммы за вещи, выданные Арине для рекламы, — уверена мама Парсеговой.

У Рудковской, конечно же, своя правда.

— На Парсегову Аришу академия тратила не одну сотню тысяч рублей в месяц. Никаких личных спонсоров, которых они сами привели по знакомству в академию, никогда не было. Мама хотела своему ребенку очень много подкаток, лучшие программы и самые красивые платья. Все денежные операции проводятся официально. Мама Ариши Наталья ни копейки ни за что не платила, а имела всё самое лучшее, — говорила Яна Рудковская.

Заседания несколько раз переносились. В итоге 2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с матери Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко». Встречный иск отклонили.

Юрист Парсеговой Юрий Яхно заявил, что будет подавать апелляцию, но эксперты считают, что надежды на изменение решения немного.

Яна Рудковская неоднократно подчеркивала, что претензий к самой 12-летней фигуристке ни у нее, ни у школы нет. Все вопросы — к ее матери.

«Академия „Ангелы Плющенко“ судилась не с девочкой 12 лет, а с ее хитро…ой и неблагодарной мамой. Тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор.

Но, когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Арина за три года тренировок в «Ангелах Плющенко» сделала колоссальный скачок в мастерстве и технике. Сам Плющенко заявил, что дело не в деньгах и что полученные по суду от мамы фигуристки деньги пойдут на благотворительность.

— Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле.

Кроме того, нельзя забывать и о человеческих отношениях, проявлять уважение к тем, кто тратит силы, время и средства на подготовку фигуристов, — отмечал Плющенко.

Необходимость введения более строгих правил по переходу фигуристов из одной школы в другую обсуждают уже давно. Например, бывший президент Федерации фигурного катания Петербурга Сергей Чопозов говорил об этом в интервью «Фонтанке» еще четыре года назад. Суть в том, что большинство школ по фигурному катанию в России — государственные, и для того, чтобы перейти из одной школы в другую, достаточно написать заявление.

— У нас совершенно бесплатное обучение в школе, поэтому никаких финансовых договоров мы не заключаем. У нас и таких богатых спонсоров нет, как у Плющенко, — заявила «Фонтанке» директор СШОР по фигурному катанию Татьяна Меньшикова.

По ее словам, сумма в 1,8 млн рублей за три года вполне реальная. Только на инвентарь уходит несколько сотен тысяч рублей.

— Сейчас пара профессиональных ботинок и лезвий стоит примерно 180 тысяч. Два костюма тоже где-то так стоят: на взрослых тысяч 140 и на младшего спортсмена до 100 тысяч. И все эти расходы за счет бюджета. Так что 1,8 млн — это адекватные деньги, — рассказала Меньшикова.

Она добавила, что в СШОР по фигурному катанию никаких договоров с родителями не заключают. Родители просто пишут заявление о приеме в школу, заполняют анкету, приносят медицинские справки, и всё. Если хотят уйти куда-то — просто пишут заявление и уходят без каких-либо компенсаций. «А жаль», — отмечает она.

— Я бы сделала, как в хоккее или футболе. Когда спортсмен уходит в другой клуб, за него платят компенсацию. Но для этого надо всю систему менять. На спортсменов у нас в школе тратятся из бюджета большие деньги. И, конечно, обидно, когда спортсмен уходит, и все наши усилия, материальные и нематериальные, как бы пропадают. Нам просто говорят «до свидания», и всё, — говорит Меньшикова.

Такого же мнения придерживается и директор АНО «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» Игорь Бич.

— Насколько я понимаю, выигранный Плющенко суд — это первый подобный случай в российском фигурном катании. Я слышал, что президент Федерации фигурного катания Петербурга Антон Сихарулидзе тоже хочет как-то регламентировать переходы спортсменов. А сейчас в принципе у нас та же система, что и в СШОР по фигурному катанию. Родители просто пишут заявление, и всё, и уходят. И как бы мы от них ничего получить не можем, — подчеркнул Игорь Бич.

Директор «Спортивного клуба Тамары Москвиной» уверен, что нынешняя система недостаточно справедлива и дело Плющенко против Парсеговой может стать прецедентом.

— Регламентировать переходы обязательно нужно, потому что действительно и город, и клуб вкладывают много в спортсменов любого уровня. И, конечно же, не совсем правильно, когда эти фигуристы, получив бесплатный лед, консультации высококвалифицированных тренеров, хореографов и много еще чего остального, вдруг уходят по одному заявлению в другой город, в другой регион, в другой клуб, к другому тренеру, — заявил Игорь Бич.

Так что получается, что Плющенко с Рудковской просто сделали то, о чем давно говорят руководители спортивных школ. Ну и никто не отменял того, что перед подписанием любых договоров их надо внимательно перечитывать.

Между тем дело получило неожиданный поворот.

Тутберидзе возместит

Штаб тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поможет погасить долг 12-летней Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко. Для этого команда Тутберидзе организует открытую тренировку, часть средств от которой пойдут на погашение долга.

Билеты на тренировку, которая пройдет 9 сентября, появились в продаже на сайтах билетных агентств. За то, чтобы увидеть, как Тутберидзе тренирует свою команду, придется заплатить 10 тысяч рублей. На сегодняшний день к продаже доступны более 400 мест на трибунах.

На афише к мероприятию написано: «Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой». Также отмечается, что в тренировке поучаствуют фигуристы Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва.

Рудковская назвала проведение платной открытой тренировки командой Тутберидзе гениальным и нестандартным пиар-ходом. «И денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тысяч рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, два пишем, три в уме», — съязвила она.

При этом Рудковская заявила, что тренерский штаб Тутберидзе работает на катке, где все оплачивается государством. «Неужели из всех этих сэкономленных денег команда Тутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — не унимается она.