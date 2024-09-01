Спорт «Сегодня терпим поражение»: волейбольный «Локомотив» уступил спортсменам из Казани — 9 кадров с матча
«Сегодня терпим поражение»: волейбольный «Локомотив» уступил спортсменам из Казани — 9 кадров с матча
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Зенит-Казани»
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Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил в матче соперникам из Казани. Победу забрал клуб «Зенит-Казань» — игра закончилась со счетом 3:2. Спортсмены стали обладателями Кубка губернатора Новосибирской области.
Фотокорреспондент НГС вместе с болельщиками следил за ходом матча. Публикуем 9 ярких кадров со спортивного события.
— Сегодня терпим поражение — спасибо за поддержку, любимая арена, — написали в телеграм-канале новосибирского клуба.
Об итогах игры рассказали в телеграм-канале «Зенит-Казань».
— Завершаем групповой этап Кубка Легенд победой над «Локомотивом» и становимся обладателями Кубка губернатора Новосибирской области, — сказано в сообщении.
Как объясняли в пресс-службе волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», спортсмены начали сезон 2024/2025 в Казани в конце августа. Первые матчи на домашней площадке прошли в рамках второго этапа Кубка Легенд — во время него спортсмены разыгрывали Кубок губернатора Новосибирской области.
В конце августа в Новосибирске прошел международный турнир по спортивной борьбе. Показываем 10 фотографий с «Локомотив Арены».