«Сегодня терпим поражение»: волейбольный «Локомотив» уступил спортсменам из Казани — 9 кадров с матча

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил соперникам Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил в матче соперникам из Казани. Победу забрал клуб «Зенит-Казань» — игра закончилась со счетом 3:2. Спортсмены стали обладателями Кубка губернатора Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС вместе с болельщиками следил за ходом матча. Публикуем 9 ярких кадров со спортивного события.

Матч проходил на площадке «Локомотив-Арены» на улице Ипподромской. Судя по фотографиям, кресла зрителей были заполнены болельщиками. Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Соперниками новосибирских спортсменов стали игроки «Зенит-Казань». Матч проходил в пять партий — никто из спортсменов не хотел уступать победу. Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Противостояние у сетки было богатым на эмоции. Спортсмены сталкивались друг с другом, чтобы не пропустить мяч. Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Иногда, чтобы отбить летевший мяч, игрокам приходилось падать на площадке Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В телеграм-канале волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» опубликовали результаты матча. По его данным, всего сибиряки набрали 100 очков, их противники — 110.

Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В первом и втором сетах лидировали гости из Казани, третий и четвертый оказались за спортсменами из Новосибирска. Пятый сет забрал клуб «Зенит-Казань». Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Сегодня терпим поражение — спасибо за поддержку, любимая арена, — написали в телеграм-канале новосибирского клуба.

Матч все время держал болельщиков и игроков в напряжении Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Об итогах игры рассказали в телеграм-канале «Зенит-Казань».

— Завершаем групповой этап Кубка Легенд победой над «Локомотивом» и становимся обладателями Кубка губернатора Новосибирской области, — сказано в сообщении.

В рамках второго этапа Кубка Легенд спортсмены разыгрывали Кубок губернатора Новосибирской области Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Как объясняли в пресс-службе волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», спортсмены начали сезон 2024/2025 в Казани в конце августа. Первые матчи на домашней площадке прошли в рамках второго этапа Кубка Легенд — во время него спортсмены разыгрывали Кубок губернатора Новосибирской области.