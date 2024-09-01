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Спорт «Сегодня терпим поражение»: волейбольный «Локомотив» уступил спортсменам из Казани — 9 кадров с матча

«Сегодня терпим поражение»: волейбольный «Локомотив» уступил спортсменам из Казани — 9 кадров с матча

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Зенит-Казани»

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1 комментарий

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил соперникам

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» уступил в матче соперникам из Казани. Победу забрал клуб «Зенит-Казань» — игра закончилась со счетом 3:2. Спортсмены стали обладателями Кубка губернатора Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС вместе с болельщиками следил за ходом матча. Публикуем 9 ярких кадров со спортивного события.

Матч проходил на площадке «Локомотив-Арены» на улице Ипподромской. Судя по фотографиям, кресла зрителей были заполнены болельщиками.

Соперниками новосибирских спортсменов стали игроки «Зенит-Казань». Матч проходил в пять партий — никто из спортсменов не хотел уступать победу.

Противостояние у сетки было богатым на эмоции. Спортсмены сталкивались друг с другом, чтобы не пропустить мяч.

Иногда, чтобы отбить летевший мяч, игрокам приходилось падать на площадке

В телеграм-канале волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» опубликовали результаты матча. По его данным, всего сибиряки набрали 100 очков, их противники — 110.


В первом и втором сетах лидировали гости из Казани, третий и четвертый оказались за спортсменами из Новосибирска. Пятый сет забрал клуб «Зенит-Казань».

— Сегодня терпим поражение — спасибо за поддержку, любимая арена, — написали в телеграм-канале новосибирского клуба.

Матч все время держал болельщиков и игроков в напряжении

Об итогах игры рассказали в телеграм-канале «Зенит-Казань».

— Завершаем групповой этап Кубка Легенд победой над «Локомотивом» и становимся обладателями Кубка губернатора Новосибирской области, — сказано в сообщении.

В рамках второго этапа Кубка Легенд  спортсмены разыгрывали Кубок губернатора Новосибирской области

Как объясняли в пресс-службе волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», спортсмены начали сезон 2024/2025 в Казани в конце августа. Первые матчи на домашней площадке прошли в рамках второго этапа Кубка Легенд — во время него спортсмены разыгрывали Кубок губернатора Новосибирской области.

В конце августа в Новосибирске прошел международный турнир по спортивной борьбе. Показываем 10 фотографий с «Локомотив Арены».

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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
1 сентября 2024, 23:44
Спортсмены из Сибири уступили Татарстанскому Нефтехимику - берите заголовок на будущее на заметку
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