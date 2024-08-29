НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

южн.

 748мм 56%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08

14-летняя Настя стала чемпионкой Паттайи по тайскому боксу

Схемы обмана при аренде жилья
Автобусы-призраки
Откровенное интервью о донорстве
Сколько тратят на букеты
Ваше мнение о работе
5 звёздных романов
Мы в Telegram
Спорт события «Одолела нокаутом»: 14-летняя Настя стала чемпионкой Паттайи — видео, где она бьет тайку

«Одолела нокаутом»: 14-летняя Настя стала чемпионкой Паттайи — видео, где она бьет тайку

Молодая спортсменка пошла в тайский бокс по стопам своих братьев

2 353
33 комментария

Настя занимается тайским боксом 7 лет

14-летняя спортсменка из Новосибирска Анастасия Пилюгина стала чемпионкой в тайском городе Паттайя. Она победила в Международном профессиональном турнире по тайскому боксу. Девочка выступала в категории 14-15 лет и в весе до 48 кг.

Во время поединка Анастасия отправила свою 15-летнюю противницу из Таиланда в нокаут и завоевала титул чемпиона среди профессионалов Паттайи. Об этом корреспонденту НГС рассказали тетя Анастасии Елена Пилюгина-Давыденко и тренер девочки Владимир Немов.

Бой был очень напряженным

— Одолела соперницу во втором раунде. Сейчас Настя находится на сборах вместе с командой из Новосибирска в Таиланде. Анастасия занимается тайским боксом с 8 лет под руководством тренера Владимира Немова. Пошла заниматься туда же, где ее двоюродные братья-близнецы, — отметила Елена.

На ринге Настя сильная и смелая

Спортсменка умеет быть и женственной

Настя — победительница первенства России, международного турнира по кикбоксингу «Сибирь-Азия», многократная победительница региональных турниров. К слову, 16-летний брат Анастасии Марк тоже победил в этом чемпионате спортсмена из Узбекистана.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске прошел чемпионат мира по боксу. Мы разместили 10 мощных кадров, как это было.

ПО ТЕМЕ
Спорт Тайский бокс Чемпионат Победа
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
14314447
29 августа 2024, 17:30
Молодец !
Алексс2020
29 августа 2024, 18:06
Молодчина!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Знакомства

Серж,58

Dn7,36

Calc1uM1k,37

Мария,41

Дмитрий,38

Наталья,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление