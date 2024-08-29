«Одолела нокаутом»: 14-летняя Настя стала чемпионкой Паттайи — видео, где она бьет тайку

Настя занимается тайским боксом 7 лет Источник: скриншот видео











14-летняя спортсменка из Новосибирска Анастасия Пилюгина стала чемпионкой в тайском городе Паттайя. Она победила в Международном профессиональном турнире по тайскому боксу. Девочка выступала в категории 14-15 лет и в весе до 48 кг.

Во время поединка Анастасия отправила свою 15-летнюю противницу из Таиланда в нокаут и завоевала титул чемпиона среди профессионалов Паттайи. Об этом корреспонденту НГС рассказали тетя Анастасии Елена Пилюгина-Давыденко и тренер девочки Владимир Немов.

Бой был очень напряженным Источник: предоставлено Еленой Пилюгиной-Давыденко

— Одолела соперницу во втором раунде. Сейчас Настя находится на сборах вместе с командой из Новосибирска в Таиланде. Анастасия занимается тайским боксом с 8 лет под руководством тренера Владимира Немова. Пошла заниматься туда же, где ее двоюродные братья-близнецы, — отметила Елена.

На ринге Настя сильная и смелая Источник: предоставлено Еленой Пилюгиной-Давыденко Спортсменка умеет быть и женственной Источник: предоставлено Еленой Пилюгиной-Давыденко

Настя — победительница первенства России, международного турнира по кикбоксингу «Сибирь-Азия», многократная победительница региональных турниров. К слову, 16-летний брат Анастасии Марк тоже победил в этом чемпионате спортсмена из Узбекистана.