«Одолела нокаутом»: 14-летняя Настя стала чемпионкой Паттайи — видео, где она бьет тайку

14-летняя спортсменка из Новосибирска Анастасия Пилюгина стала чемпионкой в тайском городе Паттайя. Она победила в Международном профессиональном турнире по тайскому боксу. Девочка выступала в категории 14-15 лет и в весе до 48 кг.
Во время поединка Анастасия отправила свою 15-летнюю противницу из Таиланда в нокаут и завоевала титул чемпиона среди профессионалов Паттайи. Об этом корреспонденту НГС рассказали тетя Анастасии Елена Пилюгина-Давыденко и тренер девочки Владимир Немов.
— Одолела соперницу во втором раунде. Сейчас Настя находится на сборах вместе с командой из Новосибирска в Таиланде. Анастасия занимается тайским боксом с 8 лет под руководством тренера Владимира Немова. Пошла заниматься туда же, где ее двоюродные братья-близнецы, — отметила Елена.
Настя — победительница первенства России, международного турнира по кикбоксингу «Сибирь-Азия», многократная победительница региональных турниров. К слову, 16-летний брат Анастасии Марк тоже победил в этом чемпионате спортсмена из Узбекистана.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске прошел чемпионат мира по боксу. Мы разместили 10 мощных кадров, как это было.