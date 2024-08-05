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Спорт фоторепортаж Вернули зиму: экстремалы показали впечатляющие трюки — для них на Михайловскую набережную привезли снег

Вернули зиму: экстремалы показали впечатляющие трюки — для них на Михайловскую набережную привезли снег

Показываем фото с выступления спортсменов

1 699
22 комментария
Фестиваль продлился 10 часов

В Новосибирске на Михайловской набережной состоялся фестиваль экстремального спорта «Уличная классика». Десятки участников из разных городов выполняли трюки на скейтбордах, самокатах, BMX и роликах. А для выступления сноубордистов на набережную завезли 30 тонн снега.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как прошел снежный фестиваль в 30-градусную жару.

На мероприятие приехали участники из разных городов

Фестиваль проходил 4 августа с 12:00 до 22:00. Показать свои таланты приехали спортсмены из Томска, Омска, Красноярска и даже Казахстана. По подсчетам корреспондента НГС, на набережной к 15:00 собралось не менее тысячи человек, которые пришли посмотреть на выступления участников.

Спортсмены показывали трюки на роликах

Организатор фестиваля Ольга Наумова рассказала НГС, что соревнований по паркуру не было в Новосибирске с 2016 года. Она объяснила, что «Уличная классика» — это продолжение фестиваля «Врывайся», который проводился в регионе с 2018 по 2023 годы.

Самокатчики показывали действительно экстремальные трюки

На мероприятии дежурила карета скорой помощи. Неприятные падения во время исполнения трюков конечно были, но серьезных травм никто не получил.

Среди участников мероприятия были как взрослые, так и подростки

Ольга Наумова также сообщила, что за призовые места в дисциплинах давали денежные призы. Так, за 1 место в соревнованиях по сноубордингу сумма составила 30 тысяч рублей.

Погода 4 августа была жаркой и солнечной. Пару раз начинался небольшой дождь, но это не помешало мероприятию

Примерно в середине фестиваля на набережную привезли 30 тонн снега. Около трех часов потребовалось на то, чтобы подготовить спуск для сноубордистов.

Судя по столпотворению зрителей, больше всего они ждали именно сноубордов

Один из участников соревнований по сноубордингу — Сергей — рассказал НГС, что в летнее время спортсмены обычно занимаются физической подготовкой и катаются на скейтбордах, чтобы не растерять навыки.

— Не думаю, что кто-то из ребят приехал сюда ради денег. Потенциальный выигрыш — это приятный бонус, но не более того. Мы здесь ради эмоций — соскучились по снегу, — объяснил Сергей.

Сноубордисты отмечают, что летом снега им очень не хватает

Ранее НГС публиковал фоторепортаж с фестиваля «Ветер Сибири». Посмотрите, во что нарядились сибирячки, которые пришли на мероприятие.

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Новосибирск Фестиваль Спорт Экстрим Сноубординг
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Комментарии
23
548762801
5 августа 2024, 13:25
Летом 30 тонн снега завезли, зимой завезут 30 тонн песка. "Денег нет, но вы держитесь!"
Джон Третий Великий
5 августа 2024, 13:25
Это новый мэр поддержал? Ужс
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