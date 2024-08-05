Вернули зиму: экстремалы показали впечатляющие трюки — для них на Михайловскую набережную привезли снег

Фестиваль продлился 10 часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на Михайловской набережной состоялся фестиваль экстремального спорта «Уличная классика». Десятки участников из разных городов выполняли трюки на скейтбордах, самокатах, BMX и роликах. А для выступления сноубордистов на набережную завезли 30 тонн снега.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как прошел снежный фестиваль в 30-градусную жару.

На мероприятие приехали участники из разных городов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Фестиваль проходил 4 августа с 12:00 до 22:00. Показать свои таланты приехали спортсмены из Томска, Омска, Красноярска и даже Казахстана. По подсчетам корреспондента НГС, на набережной к 15:00 собралось не менее тысячи человек, которые пришли посмотреть на выступления участников.



Спортсмены показывали трюки на роликах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организатор фестиваля Ольга Наумова рассказала НГС, что соревнований по паркуру не было в Новосибирске с 2016 года. Она объяснила, что «Уличная классика» — это продолжение фестиваля «Врывайся», который проводился в регионе с 2018 по 2023 годы.

Самокатчики показывали действительно экстремальные трюки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На мероприятии дежурила карета скорой помощи. Неприятные падения во время исполнения трюков конечно были, но серьезных травм никто не получил.

Среди участников мероприятия были как взрослые, так и подростки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ольга Наумова также сообщила, что за призовые места в дисциплинах давали денежные призы. Так, за 1 место в соревнованиях по сноубордингу сумма составила 30 тысяч рублей.

Погода 4 августа была жаркой и солнечной. Пару раз начинался небольшой дождь, но это не помешало мероприятию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно в середине фестиваля на набережную привезли 30 тонн снега. Около трех часов потребовалось на то, чтобы подготовить спуск для сноубордистов.

Судя по столпотворению зрителей, больше всего они ждали именно сноубордов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Один из участников соревнований по сноубордингу — Сергей — рассказал НГС, что в летнее время спортсмены обычно занимаются физической подготовкой и катаются на скейтбордах, чтобы не растерять навыки.



— Не думаю, что кто-то из ребят приехал сюда ради денег. Потенциальный выигрыш — это приятный бонус, но не более того. Мы здесь ради эмоций — соскучились по снегу, — объяснил Сергей.

Сноубордисты отмечают, что летом снега им очень не хватает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ранее НГС публиковал фоторепортаж с фестиваля «Ветер Сибири». Посмотрите, во что нарядились сибирячки, которые пришли на мероприятие.

