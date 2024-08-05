Вернули зиму: экстремалы показали впечатляющие трюки — для них на Михайловскую набережную привезли снег

В Новосибирске на Михайловской набережной состоялся фестиваль экстремального спорта «Уличная классика». Десятки участников из разных городов выполняли трюки на скейтбордах, самокатах, BMX и роликах. А для выступления сноубордистов на набережную завезли 30 тонн снега.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как прошел снежный фестиваль в 30-градусную жару.
Фестиваль проходил 4 августа с 12:00 до 22:00. Показать свои таланты приехали спортсмены из Томска, Омска, Красноярска и даже Казахстана. По подсчетам корреспондента НГС, на набережной к 15:00 собралось не менее тысячи человек, которые пришли посмотреть на выступления участников.
Организатор фестиваля Ольга Наумова рассказала НГС, что соревнований по паркуру не было в Новосибирске с 2016 года. Она объяснила, что «Уличная классика» — это продолжение фестиваля «Врывайся», который проводился в регионе с 2018 по 2023 годы.
На мероприятии дежурила карета скорой помощи. Неприятные падения во время исполнения трюков конечно были, но серьезных травм никто не получил.
Ольга Наумова также сообщила, что за призовые места в дисциплинах давали денежные призы. Так, за 1 место в соревнованиях по сноубордингу сумма составила 30 тысяч рублей.
Примерно в середине фестиваля на набережную привезли 30 тонн снега. Около трех часов потребовалось на то, чтобы подготовить спуск для сноубордистов.
Один из участников соревнований по сноубордингу — Сергей — рассказал НГС, что в летнее время спортсмены обычно занимаются физической подготовкой и катаются на скейтбордах, чтобы не растерять навыки.
— Не думаю, что кто-то из ребят приехал сюда ради денег. Потенциальный выигрыш — это приятный бонус, но не более того. Мы здесь ради эмоций — соскучились по снегу, — объяснил Сергей.
Ранее НГС публиковал фоторепортаж с фестиваля «Ветер Сибири». Посмотрите, во что нарядились сибирячки, которые пришли на мероприятие.
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