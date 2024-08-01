Россиянка взяла серебро, а главный фаворит вылетел без награды: что происходит на Олимпиаде в Париже

Во Францию приехали атлеты из более чем 200 стран Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











В Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они проходят с 26 июля по 11 августа. Расскажем о главных скандалах, итогах соревнований, успехах россиян, а также подскажем, где можно посмотреть трансляцию.

Как проходит Олимпиада

Официальный старт Олимпиады в Париже прошел 26 июля, однако первые соревнования начались за пару дней до этого. 24 июля — регби и футбол, а с 25 июля — гандбол и стрельба из лука. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября 2024 года.

Некоторые соревнования пройдут в несколько этапов Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Франция принимает Олимпиаду уже в третий раз. Игры французы до этого проводили в 1900 и 1924 годах.



Говорить о том, что вся Олимпиада будет проходить в столице, не совсем корректно. Футбол пройдет в Марселе, Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене и Ницце. В Версале же посоревнуются спортсмены по конному спорту и шоссейным велогонкам. Серфингисты же окажутся в самых отдаленных уголках — во Французской Полинезии, на Таити. Олимпийская деревня расположилась в муниципалитетах Сен-Дени, Сен-Уан и Л'Оль-Сен-Дени.



Впервые в олимпийские виды спорта включили брейкинг — спортивные уличные танцы. Также в программе остались серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые появились в рамках прошлых Игр.



Такими медалями награждают победителей Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











Французы решили сделать оригинальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр. Ими стали красные фригийские колпаки по имени Фриги. Они являются символом Французской Республики. В большинстве случаев страны выбирают медведей или других животных, а Париж решил выделиться, объяснили организаторы.



Талисман Игр 2024 года Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











Медальный зачет

В соревнованиях принимают участие команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы обещают разыграть 329 комплектов наград.

После недели соревнований лучший результат у Китая. Команда завоевала десять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

На втором месте расположилась хозяйка соревнований — Франция. Спортсмены восемь раз заняли первое место, десять раз — второе и восемь — третье.



Тройку лидеров замыкает Япония. Команда смогла положить в копилку страны восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Четвертое место досталось Австралии. У нее семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.



На пятой строчке — Великобритания. Атлеты уже шесть раз стояли во главе пьедестала, еще столько же были на второй позиции. На третьем месте представители этой страны побывали пять раз.

Российская спортсменка Анастасия Кирпичникова, представляющая Францию, завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Скандалы Олимпийских игр

Самой обсуждаемой темой Олимпиады стало открытие. Французы решили показать необычное шоу с участием бородатых людей в платьях, королевой Марией-Антуанеттой с отрубленной головой в руках. Гвоздем программы стала пародия на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Ее изображали различные фрики во главе с мужчиной, покрашенным в синий цвет. На видео было заметно, что из-за откровенного костюма у одного из артистов вывалились гениталии. Впоследствии оргкомитет Игр решил извиниться, но отметили, что так они хотели показать толерантность общества. С сайта Олимпиады видео с откровенно провокационными моментами церемонии открытия удалили.

К принимающей стороне возникли вопросы еще до начала Олимпиады. Соревнования по плаванию запланированы в реке Сене. Она имеет репутацию очень загрязненного водоема. Чтобы доказать обратное, французские политики ныряли и устраивали заплывы по реке. Каждая такая попытка разлеталась на мемы.



Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Пользователи соцсетей не поверили, что Сена достаточно чистая 1 из 2 Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Источник: соцсеть X

Попытки французских властей доказать, что река чистая с треском провалилась. В Париже уже дважды отменили тренировочные заплывы триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды. В качестве причины загрязнения называют дождь. Атлетам приходится тренироваться в бассейне. 31 июля заплывы все же прошли, так как организаторы якобы взяли хорошие пробы воды. Однако после заплыва в Сене триатлонистку Екатерину Шабалину, выступавшую за Казахстан, стошнило. Также в финале мужского личного зачёта Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире.

У прибывших спортсменов очень много вопросов к организаторам соревнований.



Перед началом Игр еды в главном ресторане Олимпийской деревни не хватало. Как сообщили в L’Equipe, так случилось из-за большого числа людей и того, что основные соревнования не начались. Некоторые продукты, такие как яйца, приходилось нормировать.



Атлеты удивились и необычным кроватям. Власти решили сэкономить и сделали их из картона. При этом спортсмены на видео доказали, что, несмотря на материал, они оказались довольно прочными.



Все пытаются проверить кровати на прочность Источник: соцсеть X

Также в Париже решили обеспечить безопасность довольно нестандартным способом. Участникам соревнований, по данным The Guardian, выдали 300 тысяч презервативов, 10 тысяч салфеток для орального секса и 20 тысяч женских презервативов.



Однако о безопасности с другой стороны говорить не приходится. По данным статистической службы МВД республики (SSMSI), число преступлений рядом с олимпийскими объектами в Париже и его ближайших пригородах выросло на 20 процентов во второй половине июля. За несколько часов до церемонии открытия на трех высокоскоростных железнодорожных линиях Национальной компании французских железных дорог (SNCF) произошли пожары. Движение поездов было нарушено, большую часть поездов отменили.

Кто из россиян приехал на Олимпиаду

В программе представлены 32 вида спорта, но российским спортсменам удастся поучаствовать не во всех, да и флага страны увидеть не удастся.



МОК 8 декабря 2023-го объявил, что атлетов из РФ допустят в нейтральном статусе. Однако есть и другие ограничения. Принять участие в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, каждый будет проходить отборы индивидуально. Командные состязания для россиян в этот раз закрыты. Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.



Многие атлеты из РФ отказались от участия из-за дискриминации. Они считают решения МОК несправедливыми. Так, от квоты по разным причинам отказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисисты Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также велогонщик Александр Власов.



В списке допущенных до соревнований — лишь 15 россиян:



велоспорт : Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица;

батутный спорт : Анжела Бладцева;

теннис : Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина;

гребля на байдарках и каноэ : Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

плавание: Евгений Сомов.

Одним из фаворитов от России на Олимпиаде считался теннисист Даниил Медведев. Он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Олимпиаде он дошел до 1/4, однако проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Но у него еще будет шанс проявить себя, играя в парах.

Зато 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер прошли дальше. Они вышли в четвертьфинал соревнований по теннису, обыграв канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес во втором круге женского парного разряда.

Для удобства наблюдения прикрепляем инфографику с расписанием.

Для участия в Олимпиаде допустили всего 15 российских спортсменов Источник: Мария Романова / Городские порталы











На Олимпиаде-2024 россияне выступают в статусе нейтральных спортсменов. Это значит, что их выходы проходят не под флагом РФ, а в случае победы не будет исполняться гимн родной страны. Несмотря на эти ограничения, 31 июля в трансляции можно было увидеть российский флаг. Он появился во время соревнований по плаванию. На экранах трансляции Олимпийских игр показали действующие рекорды мира и Олимпиад.

На Олимпиаде-2024 в прямой трансляции показали флаг РФ Источник: кадр из трансляции











Где смотреть

Ведущие российские телеканалы — Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ» — отказались транслировать Игры. Как отметил бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков, без отечественных спортсменов Олимпиада недостаточно интересна российским зрителям.



У россиян остается возможность следить за соревнованиями в интернете. Поскольку о планах купить права на трансляцию никто не заявил, они будут нелегальными. Обещают показать Игры на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).



Также официальная прямая трансляция есть на сайте Olympics.com. Повторы показывают на YouTube-канале Olympics.

