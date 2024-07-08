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Спорт Скучная Англия и победоносная Испания: кто выйдет в финал Евро-24 — календарь 1/2

Скучная Англия и победоносная Испания: кто выйдет в финал Евро-24 — календарь 1/2

Матчи пройдут 9 и 10 июля в Мюнхене и Дортмунде

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109 комментариев
Победитель заберет кубок 14 июля в Мюнхене

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Арене Мюнхен». Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершился 26 июня, а с 29 июня началась стадия плей-офф.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях, но узнать имя победителя и посмотреть все игры Евро-2024 в Германии можно на телеканале «Матч ТВ» (и других каналах холдинга).

Итоги группового этапа

Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вторые по этому показателю — австрийцы. Им удалось забить шесть мячей. Грузия никогда ранее не играла на чемпионатах Европы, поэтому ее выход в 1/8 стал большим событием. Испания является одним из главных претендентов на победу, а вот Англия этого звания лишилась.

8 сборных сразятся в 1/4 финала

Плей-офф

Плей-офф начался 29 июня. В 1/8 финала Испания одолела Грузию (4:1), Германия победила Данию (2:0), Португалия разгромила Словению (3:0), Франция обыграла Бельгию (1:0), Англия — Словакию (2:1), а Швейцария — Италию (2:0). Победители встретились в четвертьфиналах, которые проходили 5 и 6 июля.

По завершении 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу в Германии, Испания одержала победу над Германией в дополнительное время со счетом 2:1, Франция победила Португалию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 0:0, Англия одолела Швейцарию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 1:1, а Нидерланды оказались сильнее Турции — 2:1. Таким образом, продолжат борьбу за кубок Испания, Франция, Англия и Нидерланды.

В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться. Время начала каждой игры — московское.

1/2 финала

9 июля

  • Испания — Франция: 22:00.

10 июля

  • Нидерланды — Англия: 22:00.

Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.

Победители матчей выйдут в финал чемпионата

В полуфинале Евро-2024 Испания и Франция сыграют в Мюнхене, а Нидерланды и Англия встретятся в Дортмунде. 10 июля мы узнаем имена команд, которые будут бороться за кубок.

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Комментарии
109
Регина К
27 июня 2024, 20:17
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета.
17817167
8 июля 2024, 13:11
а что там с нашими стадионами котрые построили к ЧМ ? ))) особенно в Саранске ))
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