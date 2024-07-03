Англия может выйти в финал, а фавориты вылетят в 1/4: на Евро стартует новый этап плей-офф — календарь игр

Победитель заберет кубок 14 июля в Мюнхене Источник: официальный сайт Евро-2024











17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершился 26 июня, а с 29 июня началась стадия плей-офф.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях, но узнать имя победителя и посмотреть все игры Евро-2024 в Германии можно на телеканале «Матч ТВ» (и других каналах холдинга).



Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вторые по этому показателю — австрийцы. Им удалось забить шесть мячей. Грузия никогда ранее не играла на чемпионатах Европы, поэтому ее выход в 1/8 стал большим событием. Испания является одним из главных претендентов на победу, а вот Англия этого звания лишилась.

8 сборных сразятся в 1/4 финала Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Плей-офф начался 29 июня. В 1/8 финала Испания одолела Грузию (4:1), Германия победила Данию (2:0), Португалия разгромила Словению (3:0), Франция обыграла Бельгию (1:0), Англия — Словакию (2:1), а Швейцария — Италию (2:0). Теперь победители встретятся в четвертьфиналах, которые стартуют 5 июля.



В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться. Время начала каждой игры — московское.

1/4 финала

5 июля

Испания — Германия в 19:00;



Португалия — Франция в 22:00.



6 июля

Англия — Швейцария в 19:00;



Нидерланды — Турция в 22:00.



Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.

Победители матчей выйдут в полуфинал чемпионата Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Англия демонстрирует не самую увлекательную игру на протяжении всего Евро, хотя эта сборная считается одной из сильнейших. В 1/4 финала «Три льва» играет с менее сильными командами, а значит, у нее есть все шансы выйти в полуфинал и победить в нем. В группе с ней есть неожиданные команды: Турция и Швейцария. В другой же группе собрались все фавориты турнира — Испания, Германия, Франция и Португалия. А значит из них лишь две смогут дойти до 1/2 чемпионата.

