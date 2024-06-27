Скучная Англия, прорывная Грузия и победоносная Испания: на Евро-2024 стартует плей-офф — календарь игр

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5–1. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершится 26 июня, а с 29 июня начнется стадия плей-офф.
Несмотря на то, что российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в чемпионате ее не будет, можно поболеть за любую из 24 представленных стран. Транслировать все игры Евро-2024 в Германии будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга).
Несмотря на отсутствие сборной РФ, в командах-участницах есть знакомые россиянам футболисты из РПЛ. Марио Митай (Локомотив) и Мирлинд Даку (Рубин) выступят за Албанию, Ваня Дркушич (Сочи) — за Словению, а также Сержан Бабич (Спартак), который будет бороться за кубок со сборной Сербии.
В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться.
Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.
Плей-офф
29 июня
Швейцария — Италия в 21:00
Германия — Дания в 00:00.
30 июня
Англия — Словакия в 21:00
Испания — Грузия в 00:00
1 июля
Франция — Бельгия в 21:00
Португалия — Словения в 00:00
2 июля
Румыния — Нидерланды в 21:00
Австрия — Турция в 00:00
Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.
Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вторыми по этому показателю австрийцы. Им удалось забить шесть мячей. Грузия никогда ранее не играла на чемпионатах Европы, поэтому ее выход в 1/8 стал большим событием. Испания является одним из главных претендентов на победу, а вот Англия этого звания лишилась. В групповом этапе игроки забили семь автоголов. Рекорд был в 2020 году. Тогда в свои воротах забили 11 мячей.