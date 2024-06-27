Скучная Англия, прорывная Грузия и победоносная Испания: на Евро-2024 стартует плей-офф — календарь игр

Победитель заберет кубок 14 июля в Мюнхене Источник: официальный сайт Евро-2024











17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем участвуют 24 сборные. Матч открытия состоялся 14 июня на «Альянс Арене» в Мюнхене. Германия одержала победу над Шотландией со счетом 5–1. Финальный матч пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион». Групповой этап завершится 26 июня, а с 29 июня начнется стадия плей-офф.

Несмотря на то, что российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в чемпионате ее не будет, можно поболеть за любую из 24 представленных стран. Транслировать все игры Евро-2024 в Германии будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга).



Несмотря на отсутствие сборной РФ, в командах-участницах есть знакомые россиянам футболисты из РПЛ. Марио Митай (Локомотив) и Мирлинд Даку (Рубин) выступят за Албанию, Ваня Дркушич (Сочи) — за Словению, а также Сержан Бабич (Спартак), который будет бороться за кубок со сборной Сербии.

В материале публикуем полный календарь игр и рассказываем, во сколько можно будет посмотреть матчи. По мере обновления информации эта статья будет дополняться.



24 сборные сразились за выход в 1/8 финала в 3 турах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.

Плей-офф

29 июня



Швейцария — Италия в 21:00



Германия — Дания в 00:00.



30 июня



Англия — Словакия в 21:00



Испания — Грузия в 00:00



1 июля



Франция — Бельгия в 21:00



Португалия — Словения в 00:00



2 июля



Румыния — Нидерланды в 21:00



Австрия — Турция в 00:00



Для удобства прикрепляем инфографику с расписанием.

Расписание игр Евро-2024 Источник: Полина Авдошина/ Городские порталы









