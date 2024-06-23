«Коллекторы требовали у мамы деньги — она плакала от бессилия». Как девочка из бедной семьи стала звездой мирового спорта

«Коллекторы требовали деньги, мама плакала от бессилия». Как гимнастка Дарья Дмитриева из Иркутска стала звездой мирового спорта Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Российская гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева родилась и выросла в Иркутске. Ее детство было бедным и полным испытаний. Возможно, именно они и закалили характер, и воспитали способность любой ценой добиваться успеха. Сегодня Дмитриева живет в большом доме под Москвой. У нее любимый муж и четверо детей. О том, как девочка из глубинки стала знаменитостью в мире спорта, рассказывает IRCITY.RU

Дарья Дмитриева пришла в художественную гимнастику в 8 лет — это достаточно поздно Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бедное детство, коллекторы и первый купальник со стразами Swarovski

Дарья родилась 22 июня 1993 года, а значит, вот-вот отметит 31-й день рождения. В 8 лет Даша училась в школе и параллельно начала заниматься художественной гимнастикой. Ее руководителем была заслуженный тренер СССР Ольга Буянова.

Дарья росла в бедной семье, и у нее даже не было своего угла Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В одном из интервью Дмитриева рассказывала, что ее семья жила бедно, мама воспитывала их с братом практически одна, помогала только бабушка. У девочки не было даже своего угла.

— У меня не было не то что комнаты, но даже кровати. До 15 лет я спала с мамой. Лет в 13 уехала тренироваться в Москву, жила в столице по полгода и приезжала на неделю, чтобы повидаться с родными. Спала с мамой на одной кровати. Может, поэтому у меня с детства желание большого пространства, — заметила гимнастка.

Дарья с мамой, которая несколько лет назад скончалась от рака Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При этом мама нашла возможности, чтобы дочка занималась спортом.



— Когда я заявила, что больше тренироваться не могу и не хочу, она сказала: «Тогда начинаешь зубрить учебники с утра до вечера, учишь всю программу, которую пропустила, и будешь у меня защищать красный диплом. Либо идешь в спорт, и я не буду тебя дрючить с учебой». И я приняла решение, что лучше спорт, потому что уже много чего упустила по учебе и догонять было — не вариант, — рассказала Дарья.

В какой-то момент Дарья хотела бросить спорт, но мама сказала ей, что придется усердно учиться и нагонять все, что пропустила. И Дмитриева выбрала спорт Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В соцсетях Дмитриева рассказывала, что первые купальники ей шили близкие.



— Многие из вас задаются вопросом: «Как же удавалось маленькой девочке из беднейшей семьи находить средства, чтобы ездить на соревнования, шить купальники, покупать что-то для такого дорогого вида спорта?» Расскажу. Поначалу затраты были не так велики. Купальники шили мама и бабушка. Иногда приходилось занимать деньги на предметы, но часто выручал мой дядя. Первый купальник с камнями Swarovski мне купила мой тренер, а сшила его родная сестра Оксаны Костиной (семикратной чемпионки мира по гимнастике. — Прим. ред.), — писала Дарья.

Тренер Дмитриевой Ольга Буянова Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По ее словам, Ольга Буянова «бегала по всему Иркутску, чтобы найти деньги на очередную поездку», да и мама Даши работала не покладая рук, считая каждую копейку. Дмитриева не скрывает, что карьеру ей сделать помогли. Упоминает бывшего главу Минспорта Илью Резника, двух экс-губернаторов Приангарья Сергея Ерощенко и Дмитрия Мезенцева, музыканта Бориса Рожанского, а также бизнесменов, бывших супругов — Татьяну Казакову и Дмитрия Матвеева.

— Почти все те спортсмены, кто добивается больших высот, — люди из бедных семей. Когда ты находишься в условиях «пан или пропал», у тебя нет возможности расслабиться. Начинаешь грызть землю, так как сзади — обрыв. И не можешь допустить, чтобы твои родители продолжали сводить концы с концами, наблюдать, как коллекторы врываются домой, требуя деньги, а мама плачет по ночам от бессилия. Это жизнь. Так было и будет всегда. Но у каждого есть выбор — сдаться или бороться, — рассуждала спортсменка в соцсетях.

Его Дарья называет «отцом» — это Анатолий, супруг тренера Ольги Буяновой Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В интервью Дмитриева рассказывала, что ее мама была достаточно требовательной по отношению к ней и брату.



— Меня воспитывали в жестких условиях, мама была жесткой женщиной. И я понимаю, что, если бы она такой не была, мы бы с братом выросли разгильдяями, что вообще кошмар. Я решила, что не буду своих детей бить или ругать, но все равно я — строгая. Я держу их в узде, но при этом могу быть супердоброй, суперклассной мамой. То есть кнут и пряник, — рассказала Дарья.

А еще спортсменка вспоминала, как однажды из-за противостояния характеров ей пришлось всю зиму отходить в тоненькой и холодной куртке.

Снова фото с любимым тренером. Буянова, по словам Дмитриевой, собирала деньги на то, чтобы Даша могла выступать на соревнованиях Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я из Иркутска, и там очень холодные зимы, до минус 40 доходит. Как-то мне понравилась розовая кожаная куртка. Мама сказала: «Даша, у нас есть выбор: купить либо эту куртку, либо нормальный теплый пуховик». Но я закуксилась, сказала, что хочу эту куртку. И она купила, я всю зиму в ней отходила. Надевала под нее три кофты, тряслась, но шла на тренировку. Мама сказала: «Чтобы ты понимала, что это твой выбор, чтобы осознавала ответственность».

Спортивные успехи и восхождение на олимп

Первую серьезную награду Дарья привезла с Кубка мира по художественной гимнастике среди клубных команд. Вместе с Александрой Соловьевой и олимпийской чемпионкой Пекина Евгенией Канаевой она представляла команду «Газпрома». Девчонки оказались гораздо лучше всех своих соперниц. Дарья проявила себя и в личном первенстве.

Затем был чемпионат России по художественной гимнастике в Пензе в 2009 году, откуда Дмитриева привезла три медали: бронзовую, серебряную и золотую. На чемпионате мира в японском городе Миэ Дмитриева с Канаевой, а также Дарья Кондакова и Ольга Капранова стали чемпионками в командном зачете. Затем наша героиня стала двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата мира 2010 года.



Но настоящей целью Дмитриевой всегда было участие в Олимпийских играх. Об этом она говорила без тени сомнения.

Дарья на Олимпиаде в Лондоне Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— У любого спортсмена, наверно, цель — выступать на Олимпийских играх, потому что это высшая награда, высшая степень соревнований, и, когда тебе удается даже просто попасть на Олимпийские игры, это тяжело, огромный труд, эмоциональный, физический, и, когда у тебя получается что-то еще завоевать, это незабываемо, — рассказала Дарья.

Выступление Дмитриевой на Олимпийских играх в Лондоне Источник: Youtube-канал Olympics

В 2012 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, а в 2013 году завершила профессиональную спортивную карьеру. С тех пор не тренируется почти 12 лет.

В 2012 году Дарья завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я получила травму серьезную — сломала ногу, прооперировалась. Я могла восстановиться, тем более на тот момент Женя Канаева закончила [спортивную карьеру] и я автоматически стала номером один, но, наверно, мне эмоционально было тяжело, я выдохлась после Олимпиады, тем более так тяжело туда попала. Не было желания возвращаться, тренироваться. Тем более я понимала, что до следующей Олимпиады еще 4 года и не факт, что я туда попаду. Я, наверно, сдалась. Подумала, что буду уходить красиво, — поделилась мыслями гимнастка.

Еще одно выступление на Олимпиаде в 2012 году Источник: Youtube-канал Olympics

Свадьба богов, четверо детей и дом мечты в Подмосковье

После этого Дарья начала строить личное счастье. Первым мужем спортсменки стал хоккеист Александр Радулов. Как рассказывала она в интервью «КП-Иркутск», познакомились еще в октябре 2012 года. Подруга пригласила Радулова в кино за компанию, и после сеанса он и Дмитриева уже не расставались.

Первым мужем Дмитриевой был хоккеист Александр Радулов Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Отношения были неровные, нас обоих бросало то туда, то сюда. Ругались, мирились, но в итоге поняли, что друг без друга просто не можем. Он делал мне предложение трижды! Я ему не то чтобы отказывала, но говорила: «Встань на колено как положено». Он сказал, что сделает всё красиво и неожиданно. И, когда в мае мы ездили отдыхать в Дубай (отмечали свадьбу друзей), в один из вечеров на пляже Саша исполнил мою мечту. Встал на колено, подарил кольцо, цветы. Я сказала: «Да!» — рассказывала Дмитриева в 2014 году.



На следующий год, в августе 2015-го, пара поженилась. Пышной свадьбы не случилось, потому что Даша уже была беременна. В октябре у супругов родился сын Макар.

Дарья только родила первенца Макара Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Год брака Дмитриева и Радулов отметили пышными гуляниями и назвали их «Свадьбой богов». Но вскоре, 5 июня 2017-го, развелись. В соцсетях гимнастка писала:

— Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. <…> Инициатором развода была я. Александр — достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы. Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка.



Через год после росписи в ЗАГСе Дмитриева и Радулов устроили «Свадьбу богов», а уже в 2017-м развелись Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В программе «Секрет на миллион» Дмитриева прямо рассказала Лере Кудрявцевой, что Радулов ей изменял. Спортсменка даже нанимала детектива и следила за супругом, общалась с его любовницами, но потом терпение лопнуло, и подала на развод.

В соцсетях Дарья сообщала, что проблем с разделом имущества не возникло, так как был брачный договор.

Дмитриева после развода написала, что инициатива исходила от нее Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вторым мужем Дмитриевой стал сотрудник ФСБ Игорь Семченко. Он играет за любительскую футбольную команду, побеждает всех на турнирах по самбо, а когда Дарья только познакомилась с ним, был женат на другой.

В интервью Дмитриева говорила, что Игорь помог ей, когда она с бывшим мужем делили ребенка. Уладил ситуацию.

— Пришли в ресторан, чтобы обсудить дела, и не понравились друг другу, — улыбнулась Дарья. — А потом само закрутилось.

А это — второй супруг Дарьи Игорь Семченко Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Позже оказалось, что Дарья беременна. Сначала она была уверена, что у нее опухоль, тем более что мама умерла от рака. Но врач сказал, что уже 11-я неделя.



— Получилось, Гордей нас связал, — говорила Дарья. Она призналась, что они с Игорем «сошлись разумно, а уже потом влюбились друг в друга». — Я люблю осознанно, при этом понимаю, что могу прожить с ним всю жизнь.

В 2021 году Дарья и Игорь купили в Подмосковье большой дом, о котором спортсменка мечтала всю жизнь. Его пришлось приводить в порядок, так как были проблемы с гидроизоляцией, но теперь всё хорошо. В своем доме Дарья и Игорь воспитывают и растят четырех детей.

У пары четверо детей Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В доме есть уголок, где висят все семейные медали: так Даша и Игорь мотивируют детей заниматься спортом. Центром этого импровизированного алтаря является олимпийское серебро как напоминание о том, сколько сил и труда потратила гимнастка, чтобы его заработать.



Воспитывать детей и готовить Дарье помогают две няни. Они работают посменно — чередуются каждые 2 недели. Со старшими сыновьями занимаются еще и учителя. Уборка — на помощнице. Дарья водит мальчиков в кружки и секции. Но и работать успевает. У друзей ресторанный бизнес, и гимнастка отвечает там за маркетинг. Кроме того, несколько лет назад она выпускала собственную коллекцию спортивной одежды. Сотрудничала с дизайнером из Казани, у которой свой бренд — Victory Cup.

Игорь и Дарья живут в большом доме в Подмосковье Источник: @busia_22 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Муж Игорь большую часть времени на работе, поэтому за одним столом члены семьи собираются только в выходные. Но Дарья признается, что счастлива.