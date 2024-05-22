«Видят, что кто-то ест торт, и все — психи»: красотка-бодибилдер — о соревнованиях, коллегах и совмещении спорта с семьёй

До поступления в вуз у Ольги не было спортивного опыта. Но во время обучения в академии сибирячка решила начать ходить в тренажерный зал Источник: предоставила Ольга Хованская











Часто можно услышать, что женщины — слабый пол, особенно, если речь идет о физической силе. Но сегодняшняя героиня NGS.RU способна удивить многих как рельефом мышц, так и спортивной подготовкой. Ольга Хованская — тренер, бодибилдерша, а также заботливая мама. О том, как сибирячка успевает заниматься семьей и путешествовать по стране, чтобы участвовать в соревнованиях — в нашем материале.



«Отчислилась с последнего курса»

31-летняя Ольга Хованская родилась в Кемеровской области, а для получения высшего образования выбрала Новосибирск — в 2009 году поступила в архитектурно-художественную академию на специальность «градостроительство». Во время учебы девушка начала заниматься в тренажерном зале — до этого у нее не было спортивного опыта.

— Основная, наверное, причина была в том, что все равно всегда хотелось заниматься спортом. Так как «художка» отнимала очень много времени, условие родителей было таково: хочешь — пожалуйста, но чтобы это не вредило обучению, — сказала Хованская.



Специфика направления в вузе подразумевала работу за мольбертом и компьютером: «постоянно болящая спина — норма жизни», говорит Ольга, и ей хотелось заниматься спортом, чтобы просто чувствовать себя лучше.



— Я считаю, что наша сфера деятельности — архитектурная — очень связана с телостроительством, можно сказать. Ты 7 лет видишь античные статуи и другое, у тебя складывается определенный образ видения человеческого тела. И, соответственно, ты к этому как-то уже предрасположен, — отметила сибирячка.



Первое время Ольга самостоятельно изучала спорт, а затем начала заниматься с тренером и поняла, что ей интересно такое направление. Одновременно с этим перестала привлекать архитектура — сибирячка объяснила, что со старших курсов в вузе становило все меньше художественного и больше компьютерного: расчеты и прочее.





— Я отчислилась с последнего курса, — сказала Ольга. — Одно на другое наслоилось: нужно было много работать, обеспечивать себя, это отнимало очень много времени, а учёба начала уходить на второй план. Плюс стало неинтересно.

Хованская первый раз пришла в спортивный зал в 18–19 лет, а к 22 годам начала работать тренером — для этого она проходила курсы и обучение. Сибирячка отработала в нескольких тренажерных залах, а в одном из них встретила своего будущего мужа — тоже тренера.

«Мне визуально это нравится»

Бодифитнес — направление, которое представляет нечто среднее между бодибилдингом и фитнесом Источник: предоставила Ольга Хованская











Ольга Хованская сначала попробовала себя в фитнес-бикини, а затем нашла «свою» категорию: бодифитнес — направление, которое представляет нечто среднее между бодибилдингом и фитнесом.



— Мне визуально это нравится, считаю, что это красиво. Так как для этого нужно не один год потратить в плане наращивания мышечной массы, я решила выйти в бикини и просто посмотреть на все. Не считая конкурса чтецов, я никогда в жизни на сцене не стояла, у меня не было понимания, как я себя буду ощущать, — сказала Ольга. — Я разок в бикини вышла, посмотрела, что к чему, и начала уже нацелено готовиться к своей категории.



По словам Хованской, бодифитнес — категория, которая представляет собой более спортивное телосложение, нежели фитнес-бикини. Подготовка к такому направлению «с нуля» даже у человека со спортивным опытом займет не менее двух-трех лет, подчеркнула Ольга.



Первый раз в своей категории сибирячка выступила в 2016 году — теперь она признает, что была еще «сырой» для выбранного направления. Сейчас Хованская уже ездит по России — показывает свои навыки на спортивных конкурсах.



— В среднем в сезон — 3–5 стартов. Сезон каждые полгода, но это не значит, что ты каждые полгода выступаешь, — рассказала спортсменка. — Я считаю, что выступать каждый сезон и прогрессировать — очень сложно.



В качестве примера сибирячка привела весенние соревнования, которые проходили среди бодибилдеров: если в середине мая они завершаются, уже в июле спортсмен должен заходить на «сушку» и подготовку.



— У тебя остается 1,5–2 месяца — ты, дай бог, успеешь маленько в себя прийти, восстановить психоэмоциональный, физический фон, здоровье поправить. Это не про качество, — заметила Ольга. — Нет, есть люди, которые выступают, но это такие, прожженные. Сейчас я без проблем могу выступать каждый сезон, мне уже не нужно наращивать мышечную массу — тут вопрос только психоэмоциональный.



Ольга уточнила, что проблемы с эмоциональным фоном возникают в период, когда спортсмен начинает много тренироваться и мало питаться. Так, сама она во время подготовки к соревнованиям становится более замкнутой и менее разговорчивой — некоторые спортсмены тяжелее переживают подобные ситуации.



— Есть люди, которые неадекватно реагируют. Знаю очень много таких примеров среди коллег: заходят в тренерскую, видят, что кто-то ест торт, и все — психи, швыряние вещей, агрессия, — рассказала спортсменка.

«Сидеть в декрете дома не могу»

Сибирячка не ставила спорт на паузу даже во время беременности Источник: предоставила Ольга Хованская











Чтобы все успеть при подготовке к соревнованиям, рассказала Ольга, ей нужно как минимум рано просыпаться.

— Допустим, позавчера, чтобы все успеть, мне нужно было приехать за час до работы. Работаю с 7 утра — к шести необходимо быть в зале, чтобы сделать часовое кардио, потом отработать первую половину дня. Затем в обеденный перерыв я тренируюсь — между утром и вечером. А так как домашние дела и семью никто не отменял, после этого нужно было еще успеть забрать ребенка из сада, сводить его на тренировку, вернуть домой и поехать обратно на работу, — рассказала о своем распорядке Ольга. — Отработать до конца дня, потом уже до дома: там приготовить и сделать запланированные дела.



С подобным графиком в период подготовки к конкурсам она сталкивается практически каждый день: просыпается в пять утра и завершает день к одиннадцати вечера. Вместе с тем она подчеркнула, что такой режим — ее выбор.



— Моя семья в этом не виновата. Тут мне повезло, мама помогает с ребенком: когда я на работе, она с ним сидит. Это изначально было оговорено, когда я только беременная ходила, что будет помощь, так как работать я не перестану, — сказала Ольга. — Мой заработок важен и имеет большой вес в семье, соответственно, сидеть в декрете дома не могу.



Сибирячка отметила, что не прекращала тренировки во время беременности — даже несмотря на то, что часть мышечной массы «ушла» из организма из-за гормонов, за этот период Ольга набрала всего 5 килограмм. Она также добавила, что вышла на работу через неделю после рождения ребенка — по сути, без восстановления тела после родов.



Сейчас сыну сибирячки три года, она занимается его физическим развитием и водит в бассейн с девяти месяцев. Одной из причин выбор такого направления стала забота о спине ребенка.



— Во-первых, на воде всякое может быть, и лучше, если ребенок сможет контролировать себя. И второй момент: самые частые травмы у детей — это компрессионный перелом позвоночника, как раз по причине очень слабой спины. С точки зрения развития основного, начального, я считаю, плавание — один из лучших вариантов, — уточнила Ольга. — И сейчас еще начали ходить в группу раннего развития на борьбу.



«Новосибирский регион довольно сильный»

По словам Ольги Хованской, в ее категории в Новосибирской области есть состязательность — наш регион, по ее оценке, вообще достаточно сильный, много спортсменов. Даже в ее категории в Новосибирске на соревнованиях выступает 10 человек.

Сибирячка призналась, что во время соревнований ей интереснее результаты, которых она достигла за период подготовки, чем само мероприятие: сравнить «до» и «после».



— Для меня это просто часть работы, часть того, что ты делаешь в зале на протяжении всего этого периода подготовки, — сказала Ольга.



Весной Ольга Хованская участвовала в нескольких соревнованиях, в том числе в Кубке Новосибирской области по бодибилдингу — заняла 1 место в категории бодифитнес. На чемпионате Сибирского федерального округа она оказалась в строчке лидеров среди фитнес-женщин выше 163 см, и на 3 месте — в бодифитнесе среди женщин ростом 163 см.

На Кубке России Ольга заняла 4 место среди фитнес-женщин ростом до 163 см — об этом сообщается в группе «Новосибирская областная федерация бодибилдинга» во «ВКонтакте». В мае сибирячка также ездила на мультиспортивный фестиваль, который прошел в Красноярске.

«Я слышала в этой жизни не раз: «Фу, перекачанная»

Весной Ольга участвовала в нескольких соревнований, связанных с бодибилдингом Источник: предоставила Ольга Хованская











Комментарии о том, что большие мышцы и женщины — две противоположности, в свой адрес Ольга, по ее словам, сегодня слышит редко.

— Мне, честно говоря, просто всё равно, абсолютно, кто что считает. Я слышала в этой жизни не раз: «Фу, перекачанная». На самом деле, такое было довольно давно, и сейчас либо люди тактичнее стали, либо меня боятся, таких комментариев очень мало. Люди стали гораздо больше следить за своим здоровьем, физической формой, поэтому нет такого гонения, как было раньше, — считает она.



Ольга предположила, что развитие спорта связано с популяризацией тренажерного зала, и некоторый «отпечаток» могла наложить пандемия: многие в период коронавирусных ограничений покупали спортинвентарь, чтобы «чем-то себя занять и не расплыться в тучу». Сейчас в зале, по ее наблюдениям, занимается много и детей, и людей далеко за 40, и это спортсменку радует.



Ольга работает тренером около 9–10 лет и не планирует останавливаться. Вместе с тем она отметила, что, возможно, хотела бы найти что-то еще — основной заработок, чтобы тренерство осталось «для души».



— Чтобы тренировать не 30, а 10 человек. Для себя, очень небольшое количество времени, а не 24/7, — уточнила сибирячка.



В апреле ТАСС со ссылкой на отчет Минспорта РФ сообщил, что количество занимающихся спортом людей в России в прошлом году выросло на 5,9 миллиона человек по сравнению с 2022 годом — их число составило 75,729 миллиона человек.

В марте в Новосибирске прошел ежегодный Кубок по бодибилдингу. НГС побывал на событии и заглянул за кулисы соревнований — показываем фоторепортаж с красивыми спортсменами.