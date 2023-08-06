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«Эти чертовы пробки»: легкоатлет Шубенков объяснил, что опоздал на чемпионат России на сутки из-за пробок в Новосибирске

Спортсмену пришлось добираться другим рейсом через Москву

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На чемпионат он опоздал на сутки

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков прибыл на чемпионат страны по легкой атлетике в Челябинск с опозданием на сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова спортсмена, Шубенков опоздал на рейс из Новосибирска из-за пробок.

— Новосибирск — это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать. Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд, — сообщил журналистам спортсмен.

Как передает издание, Шубенков также рассматривал вариант добраться до Челябинска на машине или мотоцикле, но всё же предпочел самолет.

Сергей Шубенков родом из Барнаула. В 2015 году он стал чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. В конце июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла, поэтому к тренировкам он приступил только 14 июля. На чемпионате России по легкой атлетике, который сейчас проходит в Челябинске, спортсмен завоевал серебряную медаль.

Ранее легкоатлетка из Новосибирска Анна Викулова стала победителем в женской категории московского полумарафона. Забег по центральным набережным столицы прошел уже в девятый раз.

СпортСергей ШубенковНовосибирск
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