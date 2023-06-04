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В футбольном клубе «Новосибирск» назначен главный тренер — что о нем известно

Михаил Сальников вступил в должность с 4 июня

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В футбольном клубе «Новосибирск» назначили нового главного тренера. Как сообщили на сайте ФК, пост занял Михаил Сальников.

— Официально Михаил Валерьевич вступил в должность с 4 июня, так как по Регламенту ФНЛ Клуб был обязан определиться с главным тренером в течение 30 дней после расторжения контракта с Денисом Бояринцевым. Однако за сегодняшней игрой новый наставник наблюдал с трибуны, — указано на сайте клуба.

Отмечается, что имя нового главного тренера объявили на собрании футболистов 4 июня. О назначении стало известно после матча ФК «Новосибирск» против «Тюмени». До футбольного клуба «Новосибирск» Михаил Сальников работал главным тренером, в частности, в ФК «Велес» и «Челябинск».

— Сальников возглавлял «Челябинск», который под его руководством дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром нашей группы Второй лиги. А по итогам сезона-2021/2022 Михаил Валерьевич был признан лучшим тренером группы, — сообщили в ФК «Новосибирск».

Несколько дней назад в соцсетях Новосибирска появилось возмущение от родителей юных воспитанников Академии футбольного клуба «Новосибирск». Отец одного мальчика пожаловался, что детей заставляют идти смотреть матч в жару.

ФутболОтставки и назначенияСпортФК Новосибирск
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