«Мог за один раз съесть полкило сарделек». Мужчина рассказал, как похудел на 50 кг (фото до и после)



Михаил Козарез запустил себя после смерти матери и трагедии с дочерью. Еще в начале прошлого года он весил 162 кг при росте 171 см . Мог голодать весь день, а вечером за один раз съесть 800 г пельменей или полкило сарделек.



— Я впадал в состояние эйфории. Мой организм требовал получения какого-то удовольствия. Дошло до того, что я сам доводил себя до этого состояния, пропуская завтрак и обед. Мой организм ждал, что вечером получит удовольствие. Килограмм пельменей я ем, ем, ем. Потом приходит чувство насыщения. Желудок полный. Я просто забивался в кресле и получал вот такое удовольствие! — вспоминает Михаил.



Занятия в тренажерном зале и изменение пищевых привычек позволили избавиться от лишнего веса. Он стал есть регулярно и понемногу.



— Идея какая: я должен сжечь калорий больше, чем потребил. Любая диета сводится к этому, — делится герой.



По его словам, у всех худеющих бывают срывы. Главное — быстро остановиться и подавить этот срыв. Важна самодисциплина. Михаил Козарез советует: хотите изменить мир — начните с себя, начните действовать. Подробнее его историю читайте здесь.

