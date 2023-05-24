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«Мог за один раз съесть полкило сарделек». Мужчина рассказал, как похудел на 50 кг (фото до и после)

Мотивирующая история для тех, кто ждет понедельника, чтобы заняться спортом

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Видео: Городские порталы

К лету многие мечтают похудеть, например, скинуть лишние 5 кг. А что делать, если надо избавиться от 50 кг? У кого-то на это уходят годы, а 40-летнему курганцу Михаилу Козарезу понадобилось всего 8 месяцев. Как ему удалось похудеть? И каких ограничений в питании он придерживался? Смотрите историю Михаила в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.


Михаил Козарез запустил себя после смерти матери и трагедии с дочерью. Еще в начале прошлого года он весил 162 кг при росте 171 см. Мог голодать весь день, а вечером за один раз съесть 800 г пельменей или полкило сарделек.

— Я впадал в состояние эйфории. Мой организм требовал получения какого-то удовольствия. Дошло до того, что я сам доводил себя до этого состояния, пропуская завтрак и обед. Мой организм ждал, что вечером получит удовольствие. Килограмм пельменей я ем, ем, ем. Потом приходит чувство насыщения. Желудок полный. Я просто забивался в кресле и получал вот такое удовольствие! — вспоминает Михаил.

Занятия в тренажерном зале и изменение пищевых привычек позволили избавиться от лишнего веса. Он стал есть регулярно и понемногу.

— Идея какая: я должен сжечь калорий больше, чем потребил. Любая диета сводится к этому, — делится герой.

По его словам, у всех худеющих бывают срывы. Главное — быстро остановиться и подавить этот срыв. Важна самодисциплина. Михаил Козарез советует: хотите изменить мир — начните с себя, начните действовать. Подробнее его историю читайте здесь.

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