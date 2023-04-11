Бассейн для отмывания денег? Всемирно известный тренер по плаванию заявил о коррупции в новосибирском спорте

Предыстория конфликта

Как рассказывает Александр Ильин, началось всё, когда он создал клуб и получил через министерство спорта бесплатные дорожки для тренировок в одном из бассейнов. Место, замечает Ильин, было не совсем удобное, о чем якобы был разговор с новосибирским министром спорта Сергеем Ахаповым.



— Я говорю, что хотелось быть полезным и передать свой опыт. Есть два тренера, которые у меня тренировались — они учатся в пединституте, — и я бы хотел передать им опыт и набрать детей с нуля. Это Елизавета Ческидова и моя дочь Вера, она мастер спорта. А министр говорит, мол, бери две дорожки в открывшемся «Маяке», а я [директору ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Сергею] Герасимову скажу. Мы сначала ходили в бассейн «Нептун», а где-то с осени 2021 года — в «Маяк», — рассказал Ильин.

