Бассейн для отмывания денег? Всемирно известный тренер по плаванию заявил о коррупции в новосибирском спорте

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, которого знают по его ученикам-чемпионам и за пределами страны, заявил о коррупции в новосибирском спорте. По мнению тренера, государственные деньги, которые выделяются на развитие плавания в Новосибирской области, могут отмываться через определенные организации в частном бассейне «Маяк». Ильин и его сторонники уже подали соответствующие заявления в СК, прокуратуру, Росфинмониторинг, Контрольное управление Новосибирской области и налоговую. Противоположная сторона утверждает, что тренер всё преувеличивает и просто пытается решить свои личные вопросы. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны.
Заслуженный тренер России Александр Ильин заявил о коррупции в новосибирском спорте. Известный на всю страну мастер и наставник десятка знаменитых спортсменов — многократных чемпионов мира и Европы по плаванию — подал заявления в СК, прокуратуру, Контрольное управление Новосибирской области, Росфинмониторинг по СФО и налоговую. Факт обращений во все эти структуры корреспонденту НГС подтвердили: ответили как в самих органах, так и заявители предоставили копии официальной переписки. Обращения изучаются, пояснили журналисту.
Александр Михайлович Ильин — известный новосибирский тренер по плаванию и плаванию в ластах. Как сообщается на сайте федерации плавания Новосибирской области, он подготовил несколько выдающихся спортсменов, в том числе двукратную чемпионку Европы и пятикратную рекордсменку Европы Валентину Артемьеву, многократную чемпионку, призера Всемирной Универсиады 2009 года Алену Алексееву, чемпиона мира, победителя Всемирной Универсиады 2007 года Сергея Гейбеля, а также многократную чемпионку Европы и России Виталину Симонову.
Кроме бесспорных заслуг в спорте, тренер Ильин имеет скандальную славу: последний крупный конфликт произошел в конце 2021 года в аэропорту Пулково, когда мужчина отказался надеть медицинскую маску и повздорил с полицейскими. Дело дошло до суда, который оштрафовал Ильина на 3000 рублей. В суде он также отказался надевать маску.
Предыстория конфликта
Как рассказывает Александр Ильин, началось всё, когда он создал клуб и получил через министерство спорта бесплатные дорожки для тренировок в одном из бассейнов. Место, замечает Ильин, было не совсем удобное, о чем якобы был разговор с новосибирским министром спорта Сергеем Ахаповым.
— Я говорю, что хотелось быть полезным и передать свой опыт. Есть два тренера, которые у меня тренировались — они учатся в пединституте, — и я бы хотел передать им опыт и набрать детей с нуля. Это Елизавета Ческидова и моя дочь Вера, она мастер спорта. А министр говорит, мол, бери две дорожки в открывшемся «Маяке», а я [директору ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Сергею] Герасимову скажу. Мы сначала ходили в бассейн «Нептун», а где-то с осени 2021 года — в «Маяк», — рассказал Ильин.
По словам заслуженного тренера России, с министром было заключено устное соглашение: это станет экспериментом по взращиванию сильных пловцов из обычных детей за короткий срок. Главный секрет, объясняет Ильин, в индивидуальном подходе: на одного тренера не больше 4–5 человек, а не 24, как это принято по госстандарту. В итоге в клуб Ильина для двух тренеров набрали десять человек.
Год, уточнил Александр Ильин, они тренировались на бесплатной воде. (Этот речевой оборот используется для обозначения бесплатных дорожек в бассейне, которые может выделять при определенных условиях госучреждение). Вместе с набранными детьми здесь же тренировалась известная подопечная Ильина — заслуженный мастер спорта России и многократная чемпионка Европы Виталина Симонова.
По версии Ильина, через год Ческидову удалось оформить в ГАУ «СШОР ВВС», но не на полную ставку. Для полной ставки надо было набирать полную группу — 24 человека. Поэтому, чтобы у двух тренеров была нормальная зарплата, родители занимающихся детей добровольно сдавали в месяц по 8 тысяч рублей. В переводе на стоимость часа занятий выходило немного: по 180 рублей.
Такое, утверждает Ильин, устраивало всех: чиновники получали от эксперимента возможных чемпионов без особых трат бюджетных средств, тренеры — достойную зарплату, а родители — качественную подготовку своих детей.
— Результаты были очень хорошими уже через год. Две девочки, например, стали занимать по своему году рождения топовые позиции в российских рейтингах пловцов. Вот Лякишева, ей
— Моя внучка, когда мы пришли в клуб Ильина, имела 2-й юношеский разряд. А через
Бесплатная вода как причина раздора
В какой-то момент у заслуженного тренера и директора ГАУ «СШОР ВВС» Герасимова начались разногласия. Однажды, говорит Ильин, чемпионке Виталине Симоновой не дали нужное количество бесплатных часов для тренировки. Всю воду, как заметил тренер спортсменки, якобы передали частной структуре — «Академии плавания», которая в свою очередь продавала ее желающим по более высоким ценам.
«Академия плавания» оформлена на ИП Юлию Иноземцеву, но сама предпринимательница давно в декретном отпуске: компанией руководит ее муж Роман Петухов. Это особо не скрывается, и в разговоре с журналистом подтвердил сам Петухов. Но официально он — замдиректора ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва».
В итоге Ильин оплатил тренировки Виталины Симоновой, которая готовилась к чемпионату России, из своего кармана: отдал 34 тысячи рублей. Этот случай, говорит тренер, и стал для него поводом начать разбирательство.
— Я написал об этом министру Ахапову. Про то, что дорожки были пустыми, про то, что согласно вывешенному расписанию у «Академии плавания» — 141 час, а купается мало людей. Сколько тогда стоит абонемент для всех? Если я для Симоновой покупаю 45 минут за 2750 рублей? А в итоге Ахапов стал еще отказываться, что нам раньше разрешали плавать бесплатно. Значит, я сам туда пришел и взял для тренировок детей две дорожки утром и вечером? Мы же ничего не платили. И у нас даже есть аудиозапись собрания, где замминистра Олег Савонин подтверждал родителям, что министр давал мне бесплатную воду для тренировок, — недоумевает Ильин.
28 февраля 2023 года оформленную на полставки в ГАУ «СШОР ВВС» Елизавету Ческидову уволили. Официальная причина: уехала с частью детей из своей группы на соревнования, бросив остальных. Хотя остальные, замечает Ильин, были с ним и со вторым тренером. Но официально в «СШОР ВВС» они не работали, хотя проводили тренировки. Всем родителям детей из экспериментальной группы Ильина настойчиво рекомендовали перейти в «СШОР ВВС».
— Я замминистра Савонину говорю, мол, зачем вы детей разъединяете? Возьмите меня как заслуженного тренера — я могу бесплатно тренировать. Как внештатный. А мне: кто не будет в ГАУ, тех не допустим до соревнований. В итоге половина родителей испугалась и ушла от нас. Хотя совсем запретить ездить на соревнования они не могут: можно ездить от частного клуба, — объясняет Ильин.
Сейчас заслуженный тренер России вынужден покупать абонементы своим спортсменам за свои деньги. Также приходится покупать, как уточнил Ильин, абонементы и себе с тренером, которая работает с оставшимися. Только вот, говорит, стоимость его абонементов якобы намного дороже, чем для «Академии плавания».
Объясняя журналисту, зачем он тратит личные деньги на тренировки, Александр Ильин эмоционально замечает, что он — офицер, воспитанный в СССР, и не понимает, почему должен выпрашивать для детей то, что им положено? А деньги, которые тратит, он зарабатывает в бизнесе, связанном с газификацией и водоснабжением Новосибирской области.
— Я не могу бросить детей. Да и дочь в меня поверила…. Я
Мужчина добавляет, что пытался убедить Герасимова дать воду его спортсменам, которые не просто купаются, а готовятся к соревнованиям хотя бы на условиях, существующих, по его сведениям, между государственным ГАУ «СШОР ВВС» и частной «Академией плавания». Но в ответ, говорит, только ругательства. Поэтому все расходы он пока взял на себя, надеясь, что его позицию чиновники услышат. Или разберутся соответствующие органы.
Обвинение в коррупции
Ильин уточняет, что он подозревает в коррупции отдельных чиновников. Надо, говорит, проверить, какие отношения существуют между ГАУ «СШОР ВВС» и «Академией плавания». Почему на продажу этой воды не было тендера? Почему на некоторых чемпионатах с участников берут так называемые стартовые взносы, хотя в положениях это не прописано и при оплате никакие квитанции и чеки якобы не выдаются. Плюс под сомнение ставится законность увольнения тренера Ческидовой.
— Не могу утверждать, это мое предположение: это отмывание денег. Я предполагаю, тут связаны Герасимов, Петухов и замминистра спорта [Олег Савонин]. Государство, то есть новосибирское министерство спорта, платит за воду в «Маяке» 1,5 миллиона в месяц, а воду ГАУ «СШОР ВВС» передает частному предпринимателю, который ею распоряжается. Я как-то попросил в расписании тренировок что-то поменять, но мне сказали, что надо договариваться с Петуховым. Я удивился: а он тут при чем? Отвечают, мол, вся вода его. Тогда я спросил у Герасимова: почему так? На что он мне сказал: «Ты туда не лезь, я тебе воду дал, вот и не лезь», — рассказывает свою версию возможных коррупционных схем Александр Ильин.
— Мы пока обжалуем одно положение по соревнованиям: там указан стартовый взнос был — 600 рублей за дистанцию… Согласно стартовым протоколам получилось 2083 дистанции. Умножаем на 600 рублей. И получился один миллион двести с чем-то тысяч рублей. Это было первенство Новосибирской области, которое проходило 26–28 декабря 2022 года. Положение о соревновании было без подписей и печатей. А контролировать это всё должна федерация плавания Новосибирской области, которую возглавляет всё тот же Сергей Герасимов. Но самое интересное, что мы обнаружили: потом в положениях, которые оформляются с печатями и подписями и уходят в минспорта, фразы о стартовых взносах уже нет, — сообщил журналисту Евгений Чумаченко, помогающий Ильину составлять заявления в разные органы.
Евгений заметил, что недовольство Ильиным у некоторых чиновников возникло, когда тот в тренерском чате начал возмущаться сбором стартовых взносов с участников некоммерческих спортивных соревнований, которые финансируются государством.
— Как говорит Александр Михайлович [Ильин], когда он был вице-президентом федерации плавания, то сам лично писал устав этой организации. И знает, что это (сборы на некоммерческих соревнованиях. — Прим. ред.) незаконно. Тем более незаконно писать, что эти взносы надо оплачивать в обязательном порядке. И вот когда это вышло в общий чат, Герасимов, видимо, решил отомстить. Ведь официально бесплатная вода может выделяться, только если дети причислены к государственным учреждениям… А еще было, когда частных купальщиков распределяли к нам на дорожку, и они создавали преграду детям, плывшим дистанцию на время. Это прекратилось, когда мы пожаловались в министерство спорта. Ну, а потом у нас уволили Черкасову, — перечисляет Чумаченко.
В распоряжении НГС имеются копии документов на одно и то же спортивное мероприятие: в версии без печатей есть указание про стартовые взносы (600 рублей за дистанцию и 1000 рублей за эстафету), а в версии с печатями эта информация уже отсутствует.
Версия оппонентов скандального тренера
Корреспондент НГС обратился ко всем участникам конфликта, чтобы узнать противоположную версию описанных событий. Начал с управляющей БЦ «Маяк» Ларисы Ващенко. Кому как не ей знать, кто и на каких условиях берет в аренду бассейны в этом бизнес-центре. Однако управляющая «Маяком» не прояснила ситуацию, а посоветовала спросить об этом у руководителя ГАУ «СШОР ВВС» Герасимова.
— Мне даже сейчас вот говорить с вами неудобно — на одной ноге стою. Извините, пожалуйста, — оборвала журналиста на полуслове Ващенко и положила трубку, не уточнив, когда она встанет на обе ноги для более удобного разговора.
Не стал комментировать коррупционные подозрения, связанные с его именем, и замминистра спорта Олег Савонин. Чиновник предложил написать запрос в министерство.
Роман Петухов, которого часто наблюдают в «Маяке» в роли руководителя «Академии плавания» вместо жены, заметил, что всё совсем не так. По версии Петухова, «Академия плавания» к распределению воды никакого отношения не имеет, они — обычные арендаторы, как и другие якобы существующие там. А владельцем всей воды, заверил Петухов, является ГАУ Герасимова.
— Мы не являемся стороной конфликта. Мы с Ильиным никак не связаны. У нас отношения с ГАУ… Я вообще не понимаю, почему вам мой телефон дали. У меня этим занимается супруга… Кто вам про меня сказал? Нет, я ей помогаю, пока она в декрете. Одному ребенку 2,5 года, второму — полгода, — объяснил Петухов свои появления в «Академии плавания».
В каких объемах «Академия плавания» берет в аренду воду для своих пловцов, Роман Петухов сначала отказался сказать, как и Ващенко. Потом заметил, что это коммерческая тайна и предложил, опять же, как Ващенко, спросить у Герасимова. Но в итоге обмолвился, что сумму и так все знают.
— Порядка 400 тысяч рублей в зависимости от месяца… [Мы арендуем от всей воды] даже не треть, не четверть. Даже, наверное, не десятую часть, — обозначил объемы ежемесячной аренды воды у «СШОР ВВС» Роман Петухов и зачем-то попросил журналиста все его слова опубликовать от имени жены, но получил отказ.
Руководитель же ГАУ «СШОР ВВС» Сергей Герасимов описал свою версию так: Ческидову уволили (не стали продлевать трудовой договор), потому что она уехала с детьми выступать на соревнования и выступала там не от имени ГАУ, а от имени клуба Ильина.
— К тому же у нее в группе было десять человек, а минимальное количество — двенадцать. (Видимо, учитывая ее неполную ставку. — Прим. ред.) Вот мы договор и не продлили... Мы арендуем бассейн в «Маяке» полностью… Да не было никакой договоренности [об эксперименте]. Александр Михайлович [Ильин] просто привирает очень много. Он говорит, что ему бесплатно воду министр лично дал. Ну как может министр дать бесплатно воду какому-то частному лицу? Это не соответствует действительности. Это его выдумки, — категорично заявил Герасимов.
Неправдой руководитель ГАУ «СШОР ВВС» назвал и высокие результаты спортсменов клуба Ильина. По версии руководителя ГАУ, все тренировки у детей начались ровно с того момента, как Ческидова была официально оформлена у них тренером, то есть в 2022 году. Существование тренировок группы Ильина до официального трудоустройства Ческидовой Герасимов отрицает в принципе.
Сколько ГАУ «СШОР ВВС» платит в месяц за аренду воды «Маяка», Герасимов сообщать не стал. Решил, что финансовая деятельность государственного учреждения является коммерческой тайной. Правда потом всё же передумал и предложил написать письменный запрос. Он добавил, что, выкупив всю воду в «Маяке», они продают ее дальше, на чем и зарабатывают.
А причина скандала, по мнению Герасимова, из-за обиды Ильина, когда Виталине Симоновой не выделили в «Маяке» бесплатную воду для тренировок перед российскими соревнованиями. Говорит, бесплатную выделили, но в «Нептуне». А Ильину с Симоновой хотелось в «Маяке», поэтому они взяли воду по коммерческой цене.
— А Ильину надо было принципиально в бассейне «Маяк». Он просто захотел поскандалить и объявил мне войну, — уверен Герасимов.
Ответ министра спорта Ахапова
В министерстве спорта Новосибирской области ситуацию прокомментировал министр Сергей Ахапов. По времени ответ на журналистский запрос пришел после всех комментариев, которые давали журналисту участники конфликта.
В документе из минспорта сообщалось, что эксперимент с группами Ильина в бассейне «Маяка» не проводился. ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС» указывается как арендатор всей воды, за которую «Маяк» (ООО «Нерпа») ежемесячно получает 1 миллион 14 тысяч 282 рубля. А средний ежемесячный доход ГАУ от дальнейшей сдачи воды в аренду составлял в 2022 году примерно 1 миллион 100 тысяч рублей.
ООО «Нерпа» образовано в октябре 2001 года. Директор компании Ольга Овчинникова. Учредителями являются Александр Соловьев (около 91%) и ООО ПКФ «
— Новосибирская «Академия плавания» в лице ИП Иноземцевой
Ческидова против Герасимова
Корреспондент НГС получил копию справки о трудоустройстве Елизаветы Ческидовой, в которой указано, что на работу в ГАУ она вышла 1 марта 2022 года. По версии руководителя ГАУ Сергея Герасимова, которую он озвучил журналисту, до этой даты в бассейне «Маяк» группа из клуба Ильина не занималась вовсе.
Вместе с этим журналист раздобыл несколько фотографий расписания тренировок в бассейне «Маяк» группы Т-1 под руководством некой Елизаветы Максименко. Самое раннее расписание пловцов датировано 2021 годом.
Группа под таким же шифром Т-1, но уже в связке с фамилией тренера Ческидовой встречается на портале «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области».
Наконец, сама Ческидова подтвердила журналисту, что тренировала детей клуба Ильина в «Маяке» уже с 2021 года. А фамилия Максименко — девичья, которая была у нее до замужества. На Ческидову она ее поменяла весной 2022 года.
— В апреле 2021 года мы зашли в плавательный бассейн «Маяк» с командой. У нас было утром две дорожки и вечером две дорожки. По расписанию это можно посмотреть. Моя фамилия на тот момент была Максименко. Мы спокойно тренировались до зачисления в ГАУ на выделенных дорожках. Дорожки были выделены, если я не ошибаюсь, Ахаповым, — рассказала корреспонденту НГС тренер Елизавета Ческидова.
В феврале 2020 года НГС рассказал о скандале, разгоревшемся в центре подготовки по спортивной гимнастике олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Сложившейся в центре ситуацией с денежными поборами и политикой руководства оказались недовольны как сотрудники центра, так и родители детей, которые сюда ходили. Дело даже дошло до суда.