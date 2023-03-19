«У меня не было богатого папы»: как тренер по аквааэробике построила спортивную империю и стала королевой красоты — видеоистория

Яна Барвичуте из Новосибирска стала обладательницей титула «Миссис Вселенная спорта — 2023». Это не первый титул сибирячки, в ее копилке несколько побед в подобных конкурсах, в прошлом году она стала Королевой бизнеса России.
— Я поняла, для чего мне был нужен этот конкурс: во время подготовки родился новый проект — я начала заниматься пошивом платьев для конкурсов красоты. Сейчас мы отрабатываем эскизы, а к осени планируем открыть салон, — сообщила Яна Барвичуте. В этом видео мы показываем ее эффектные выходы на сцену в необычном платье.
Участие в конкурсах — лишь увлечение, главное дело ее жизни — спортивный бизнес. Яна Барвичуте — президент НРОО «Федерация фитнес-аэробики», директор ООО «Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта», директор сети школ спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин» и студий «Аква-А», учредитель ООО «Спортивные технологии».
Она нашла способ совмещать карьеру и семью, недавно Яна стала бабушкой и не стесняется нового статуса. Посмотрите видеоисторию успешной женщины. А после видео прочтите текст, в котором героиня рассказывает про конкурентов и уход за собой.