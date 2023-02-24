«Со всех ног летит в офис»: менеджер каждое утро бегает на работу из другого города — посмотрите видео

Старт от дома — в 06:30. Первые несколько метров, пожалуй, самая сложная часть дистанции, ведь Алексею нужно пробежать мимо своего автомобиля, припаркованного у подъезда, и оставить его позади.
— Иногда очень хочется сесть за руль и поехать, особенно когда до этого был трудный день или тяжелая тренировка. Но стараюсь себя убедить и бежать, — рассказывает Алексей Береснев из уральского Березовского.
Каждое утро он в прямом смысле бежит на работу в другой город. А вечером марафон — с работы. Вот уже несколько лет мужчина не меняет средство передвижения: бегает он в любую погоду. Смотрите чуть выше видеосюжет про него.
У Алексея спортивная выдержка и дисциплина. Он с самого детства привык к тренировкам. Сначала занимался лыжами, а потом всерьез увлекся бегом. Это в будни он менеджер по продажам и мчится вдоль автомобильных дорог, а в свободное от работы время соревнуется в горах. В 2022 году он стал чемпионом России по трейлраннингу (бег по природному рельефу. — Прим. ред.), а в начале февраля выиграл марафон в Израиле на Мертвом море. Бежать дистанцию там пришлось по дороге из соли.
Дистанция от дома до работы, конечно, не сравнится с марафонской, но для обывателей расстояние приличное — 12 километров. Пробегает его Алексей в среднем за 40–50 минут. Под изумленные взгляды водителей, пассажиров, ожидающих транспорт на остановках, а потом и охранников предприятий, расположенных по пути в его офисник.
— Со всех ног он летит мимо нас в офис, — обсуждает охрана. — Мы специально даже выходим на него посмотреть. По нему часы можно сверять, в начале восьмого появляется из-за угла. Бегом утром на работу, вечером тоже бегом бежит.
К финишу, то есть в офис, Алексей всегда прибегает первым. На работе он переодевается в строгий костюм и ждет, когда доберутся коллеги.
— В первую очередь я экономлю время. Если бы я ездил на машине, мне пришлось бы выделять дополнительный час для тренировки, — рассказывает спортсмен. — К тому же мне не страшны никакие пробки, особенно в конце рабочего дня, когда всё стоит, а я спокойно добираюсь с работы.