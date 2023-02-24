«Со всех ног летит в офис»: менеджер каждое утро бегает на работу из другого города — посмотрите видео

Каждое утро он в прямом смысле бежит на работу в другой город. А вечером марафон — с работы. Вот уже несколько лет мужчина не меняет средство передвижения: бегает он в любую погоду. Смотрите чуть выше видеосюжет про него.

У Алексея спортивная выдержка и дисциплина. Он с самого детства привык к тренировкам. Сначала занимался лыжами, а потом всерьез увлекся бегом. Это в будни он менеджер по продажам и мчится вдоль автомобильных дорог, а в свободное от работы время соревнуется в горах. В 2022 году он стал чемпионом России по трейлраннингу (бег по природному рельефу. — Прим. ред.), а в начале февраля выиграл марафон в Израиле на Мертвом море. Бежать дистанцию там пришлось по дороге из соли.

