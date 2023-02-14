Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе кисти

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук — об этом сообщает StarHit.ru со ссылкой на источник в больнице. Неделю назад олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. Тогда источники ТАСС сообщали, что операция прошла без эксцессов, но «идет борьба за руки».
О происходящем никто из близкого окружения 46-летнего чемпиона не высказался. Ранее супруга Костомарова Оксана Домнина поблагодарила тех, кто поддержал фигуриста:
— Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное.
Фигурист Илья Авербух объявил о масштабном туре шоу «Ледниковый период» в поддержку друга. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.
— Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас, — поделился продюсер «Ледникового периода». — Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе.
Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.