Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе кисти

— Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас, — поделился продюсер «Ледникового периода». — Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе.

