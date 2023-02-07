Фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку, — рассказал собеседник агентства, добавив, что «сейчас идет борьба за руки».
По словам источника ТАСС, Роман Костомаров сейчас находится в сознании. Его общее состояние улучшается, но он лежит в реанимации под пристальным присмотром врачей.
Фигуриста экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.
Роману Костомарову 45 лет. Он является чемпионом Олимпиады-2006, двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трехкратным победителем чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).