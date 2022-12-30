Умер легенда футбола Пеле

Ранее, в 2022 году, Пеле уже проходил обследования в той же больнице. Его госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. Футболисту проводили химиотерапию, но она не дала результатов.



Обновлено.





Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака». Об этом сообщил бразильский портал G1, ссылаясь на медицинский бюллетень.