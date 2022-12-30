Умер легенда футбола Пеле

На 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщила его дочь Келли Насименту.
Пеле — единственный в истории футболист, который трижды стал чемпионом мира в качестве игрока (в 1958, 1962, 1970 годах). На счету короля футбола 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Он был лучшим бомбардиром в истории сборной страны.
Пеле входил в Книгу рекордов Гиннесса за то, что забил наибольшее количество голов за профессиональную карьеру. Вместе с Диего Марадоной он был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.
В конце ноября 2022 года Пеле внепланово госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в южной части Сан-Паулу после того, как у него появились отеки по всему телу.
У футболиста диагностировали генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. В больницу его доставили жена Марсия Аоки и опекун.
Ранее, в 2022 году, Пеле уже проходил обследования в той же больнице. Его госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. Футболисту проводили химиотерапию, но она не дала результатов.
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Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака». Об этом сообщил бразильский портал G1, ссылаясь на медицинский бюллетень.