Аргентина или Франция? Смотрим финал ЧМ по футболу в Катаре

За всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз.

Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978 год), 1:0 (2007 год) и 2:0 (2009 год). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).

