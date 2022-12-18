Аргентина или Франция? Смотрим финал ЧМ по футболу в Катаре

Подача — и выше ворот летит мяч! Жиру бил по воротам головой.
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С левого края будет пробивать Гризманн.
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Эрнандеса роняют в опасной близости возле штрафной! Теперь уже горячо у ворот аргентинцев.
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Редкая атака французов захлёбывается на правом фланге.
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МЕССИ! Сорвался мяч с ноги в штрафной, а Анхель Ди Мария, который набегал следом, отправил его на трибуны! Очень горячо выглядят аргентинцы!
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Неудивительно, что и владение мячом у сборной Аргентины повыше — 48% против 39% у французов.
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Очередной офсайд у аргентинцев! Рвутся в атаку, но французам удается отражать их натиск.
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И вот пришлось вступить в игру! Бросился аргентинский вратарь под ноги Мбаппе и остановил угрозу.
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Пока сборная Аргентины выглядит намного ярче оппонента. Мартинес откровенно скучает в воротах.
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Длинная передача со своей половины поля на Альвареса — шустрый аргентинский нападающий не успел за мячом.
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Привели в порядок Льориса, он направился вводить мяч в игру от ворот!
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Оказывается, аргентинский защитник Кристиан Ромеро во время толчка в полёте ударил локтем точно в грудь Льорису. Хочется надеяться, что обошлось без травмы...
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Французский голкипер лежит на газоне, врачи вышли посмотреть, что с ним случилось.
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Месси подаёт в штрафную, но затяжная атака в итоге захлебнулась — Льориса атаковал один из аргентинцев.
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Угловой у ворот Франции! Отличную атаку сейчас соорудили футболисты сборной Аргентины, и после удара Де Пауля мяч рикошетом отправился за пределы поля.
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У французов атаки пока безуспешны — не удается выбраться со своей половины. Благо сейчас Эрнандеса накрыли с нарушением правил, и сборной Франции можно продолжить наступление.
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Дальний удар от Мак Алистера! Точно в руки французскому вратарю.
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Ди Мария пробирался к чужим воротам по левому флангу, но не сумел обойти французскую защиту.
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А теперь нарушают правила на Месси — капитан аргентинцев пострадал в борьбе за верховой мяч.
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Месси первую осмысленную атаку соорудил в этом матче! Первый удар и первый офсайд — Альварес оказался чуть дальше всех остальных игроков и пробил точно в Льориса.
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Стартовые минуты матча, как водится, не блещут яркостью. Аргентинцы перепасовываются в своей зоне, замышляя план похода на сторону французов.
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Мяч разыгрывает сборная Франции, и получилась небольшая атака.
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Начало первого тайма
Поехали!
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Официальная часть закончилась, теперь ждем старта матча!
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Слушаем гимны Аргентины и Франции!
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В составе сборной Франции есть шесть обладателей Кубка мира. У сборной Аргентины, как вы понимаете, ни одного, ведь их последнее чемпионство было в 1986 году. Повлияет ли это как-то на итог встречи?
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Команды выходят на поле!
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А в подтрибунном помещении тем временем Месси обнимает своих будущих соперников — Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.
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В центре поля стоит гигантский Кубок мира, вокруг которого в воздух взмывают столпы огня и искр. Выглядит зрелищно!
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Команды уже готовятся к выходу на поле, а на стадионе тем временем творится невообразимое световое шоу для болельщиков.
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Пока до матча остается всего 10 минут, отметим еще один любопытный рекорд. Поскольку Лионель Месси попал в стартовый состав Аргентины, это будет его 26-я игра в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он обошел прошлого обладателя рекорда — немца Лотара Маттеуса, который провел 25 матчей на мундиалях за свою сборную.
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Главный судья сегодняшнего матча — Шимон Марциняк из Польши. Ассистировать ему будут земляки Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр встречи — американец Исмаил Эльфат.
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15 минут осталось до старта финального матча!
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Стартовый состав Франции
А вот кто выйдет на поле с первых минут у сборной Франции.
Вратарь: Уго Льорис.
Защита: Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Жюль Кунде.
Полузащита: Орельен Джани Тчуамени, Адриен Рабьо.
Нападение: Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе.
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Стартовый состав Аргентины
Если еще не видели стартовые составы, самое время ознакомиться! Начинаем со сборной Аргентины.
Вратарь: Эмилиано Мартинес.
Защита: Науэль Молина, Кристиан Габриэль Ромеро, Николас Эрнан Гонсало Отаменди, Николас Тальяфико.
Полузащита: Анхель Фабиан Ди Мария, Родриго Хавьер Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер.
Нападение: Лионель Месси, Хулиан Альварес.
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Трех Кубков мира пока нет ни у одной сборной. Аргентина, Франция и Уругвай располагаются на третьем месте с двумя кубками, четыре — у сборных Германии и Италии, а лидирует по этому показателю Бразилия — пятикратный чемпион. По одному кубку в активе сборных Испании и Англии.
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Кстати, обе сборные — двукратные чемпионы мира: Аргентина выигрывала кубок в 1978 и 1986 годах, а Франция — в 1998 и 2018 годах. Кому суждено сегодня стать трехкратным?
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Хорватия — бронзовый призер ЧМ
А вчера в Катаре прошел матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко. Команды обменялись быстрыми голами в первые 10 минут встречи, но затем точный удар Мислава Оршича в конце первого тайма вывел Хорватию вперед. Марокканцы пытались вернуться в игру во втором тайме, но хорваты удержали победу и завоевали бронзовые медали. Сборная Хорватии уже второй чемпионат подряд получает награды — в России футболисты проиграли в финале сборной Франции и остались с серебром.
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Всего полчаса до начала матча! Ну как, готовы?
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Статистика личных встреч
За всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз.
Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978 год), 1:0 (2007 год) и 2:0 (2009 год). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).
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Кстати, ранее сам Месси рассказал, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него финальным и в плане выступлений на чемпионатах мира.
— Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале, — приводит слова Месси Ole.
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На этом чемпионате было место для разных подвигов: не только коллективные победы, когда сборные, в которые мало кто верил, внезапно побеждают фаворитов и понемногу приближаются к недосягаемой мечте. Здесь есть и люди, для которых в первую очередь важно то, что они находятся на футбольном поле именно в этот момент. Им пришлось пройти через многое не только ради этого чемпионата, а в принципе ради собственной карьеры. Мы рассказывали истории троих игроков чемпионата, судьба которых оказалась непростой.
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Лионеля Месси в финальном матче будут поддерживать его жена Антонела Рокуццо и дети. Но нужно отметить, что такой источник вдохновения на трибунах был не только у Лео. Посмотрите на жен и девушек футболистов, участвовавших (или еще участвующих, как в случае с Месси) в этом чемпионате мира.
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За время чемпионата мира в Катаре болельщики успели испытать на себе запреты, связанные не только с общепринятыми правилами футбольного поведения, но и с местными государственными особенностями. Мы подробно рассказывали о том, что запрещено делать болельщикам на мундиале в Катаре и что из этого вызвало наибольшее возмущение у фанатов.
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А ведь всего четыре года назад Чемпионат мира по футболу принимала Россия! Тот ЧМ стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес ФИФА больше 3,5 миллиарда чистого дохода. Но самое главное — то, что в Россию из разных стран съехались миллионы футбольных фанатов и в городах, которые принимали ЧМ, на месяц воцарилась атмосфера невиданного счастья.
Аргентинцы, бразильцы, англичане, перуанцы, немцы и многие-многие другие шутили, веселились, пытались учить русский язык и отчаянно болели за сборные своих стран. А вместе с ними болели и мы. В этом небольшом видео мы решили передать атмосферу того времени и напомнить, как прошел российский Чемпионат мира по футболу.
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Этот финал мог стать легендарной встречей Лионеля Месси и Криштиану Роналду в матчах за сборные. Возможно, такой матч поставил бы точку в их 15-летнем противостоянии — легенд футбола сравнивают абсолютно во всём с самого первого дня, когда они вышли друг против друга на поле. Но судьба распорядилась по-другому, и пока Месси тащил сборную в финал, Криштиану за свои выходки отправлялся сидеть в запас, и Португалия в итоге вылетела в четвертьфинале от марокканцев.
Кстати, мы в отдельном материале подробно разбирали историю противостояния Лео и Криша — посмотрите, пока матч не начался!
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Проигрыш Франции от сборной Туниса тоже можно назвать в какой-то степени сенсационным. Правда, это произошло уже на заключительном круге группового этапа, когда французы уже стопроцентно попадали в плей-офф и этот матч в турнирном плане их не особо интересовал. Тунис же при некоторых раскладах мог даже выйти из группы, но поражение датчан в параллельном матче сделало этот успех бесполезным.
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Почему поражение Аргентины от Саудовской Аравии стало сенсационным? Тут дело не только в том, что сборная-аутсайдер внезапно разобралась с грандом футбола. До этого поражения аргентинцы не проигрывали на протяжении 36 матчей и повторили рекорд сборной Италии. Таким образом, победа над Саудовской Аравией могла вписать Аргентину в историю. Но, с другой стороны, оказались бы они в таком случае там, где находятся сейчас?
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На стадионе в Катаре уже началась церемония закрытия чемпионата мира. Месяц пролетел незаметно!
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Путь Франции к финалу
Что касается сборной Франции, то она тоже проиграла всего один матч на этом чемпионате. Французов одолела сборная Туниса, победив с минимальным счетом (1:0) в заключительном круге группового этапа. Несмотря на это поражение, сборная Франции вышла в плей-офф с первого места группы D, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1).
В играх на вылет сборная Франции последовательно победила Польшу (1/8 финала, 3:1), Англию (четвертьфинал, 2:1) и Марокко (полуфинал, 2:0).
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Путь Аргентины к финалу
Каким был путь обеих команд к этому финалу? Давайте сперва посмотрим на сборную Аргентины.
В плей-офф аргентинцы вышли с первого места группы C, обыграв Польшу и Мексику (оба матча завершились со счетом 2:0). Латиноамериканцы потерпели лишь одно поражение, сенсационно проиграв сборной Саудовской Аравии на старте чемпионата со счетом 1:2.
В играх на вылет сборная Аргентины разобралась с Австралией (1/8 финала, 2:1), Нидерландами (четвертьфинал, 2:2 (4:3 по пенальти)) и Хорватией (полуфинал, 3:0).
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За кого болеете?
И пока мы все в ожидании решающей встречи, традиционный опрос. За кого будете-то?
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Добрый вечер всем любителям футбола! Уже меньше чем через час стартует заключительный матч ЧМ в Катаре, в котором сборная Аргентины сразится со сборной Франции. Присоединяйтесь к нам!
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