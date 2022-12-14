В морозы под парусом: в Новосибирске прошли соревнования по парусному спорту — фоторепортаж с места событий

В Новосибирске прошли соревнования по буерному спорту «Большой кубок Сибири». Спортивное мероприятие состоялось рядом с пляжем «Звезда» на льду Новосибирского водохранилища в Советском районе Новосибирска.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с участниками соревнований встал на лед и запечатлел гонки под парусами в морозную погоду.
— У нас проходит «Большой кубок Сибири» по буерному спорту. Это один из видов парусного спорта. Так как в Сибири зима длиннее, чем лето, у нас эти виды очень популярны, — сообщил СМИ судья на дистанции Дмитрий Мурашев.
— Этот год выдался аномальным. Поначалу был хороший лед, но сильный мороз, что мешает буеру. Сейчас первый день мороз отпустил, но выпало много снега, — отметил Дмитрий Мурашев.
— У буеристов сезон очень короткий для Сибири. Но они перемещаются, ездят на Байкал и в Европу, на Волгоградское водохранилище, в Санкт-Петербург, Москву. Всю зиму соревнуются, — сообщил специалист.
Сезон зимнего парусного спорта для всей России открылся в Новосибирске в начале декабря. Уже сейчас в городе прошло первое официальное соревнование — всероссийский «Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу». Публикуем яркие снимки с места событий.