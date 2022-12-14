В морозы под парусом: в Новосибирске прошли соревнования по парусному спорту — фоторепортаж с места событий

— У нас проходит «Большой кубок Сибири» по буерному спорту. Это один из видов парусного спорта. Так как в Сибири зима длиннее, чем лето, у нас эти виды очень популярны, — сообщил СМИ судья на дистанции Дмитрий Мурашев.

