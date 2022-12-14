СЕЙЧАС -31°С
Пробки 1/10
usd 63.21
eur 66.70
Тема дняАрест сотрудника ФСО
Все новости
Все новости

В морозы под парусом: в Новосибирске прошли соревнования по парусному спорту — фоторепортаж с места событий

Спортивное событие проходило рядом с пляжем «Звезда»

319

Соревнование прошло на льду Новосибирского водохранилища

Поделиться

В Новосибирске прошли соревнования по буерному спорту «Большой кубок Сибири». Спортивное мероприятие состоялось рядом с пляжем «Звезда» на льду Новосибирского водохранилища в Советском районе Новосибирска.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с участниками соревнований встал на лед и запечатлел гонки под парусами в морозную погоду.

Соревнования состоялись 13 декабря в Советском районе Новосибирска

Соревнования состоялись 13 декабря в Советском районе Новосибирска

Поделиться

— У нас проходит «Большой кубок Сибири» по буерному спорту. Это один из видов парусного спорта. Так как в Сибири зима длиннее, чем лето, у нас эти виды очень популярны, — сообщил СМИ судья на дистанции Дмитрий Мурашев.

2022 год выдался аномальным для данного вида спорта

2022 год выдался аномальным для данного вида спорта

Поделиться

— Этот год выдался аномальным. Поначалу был хороший лед, но сильный мороз, что мешает буеру. Сейчас первый день мороз отпустил, но выпало много снега, — отметил Дмитрий Мурашев.

По данным сайта World weather, 13 декабря днем в Новосибирске температура воздуха составила -12 градусов, при этом ощущалась как 19 градусов мороза

По данным сайта World weather, 13 декабря днем в Новосибирске температура воздуха составила -12 градусов, при этом ощущалась как 19 градусов мороза

Поделиться

По словам Дмитрия Мурашева, у любителей буерного спорта короткий сезон в Сибири. Спортсмены перемещаются по России для соревнований

По словам Дмитрия Мурашева, у любителей буерного спорта короткий сезон в Сибири. Спортсмены перемещаются по России для соревнований

Поделиться

— У буеристов сезон очень короткий для Сибири. Но они перемещаются, ездят на Байкал и в Европу, на Волгоградское водохранилище, в Санкт-Петербург, Москву. Всю зиму соревнуются, — сообщил специалист.

На то, как проходят соревнования на льду, местные жители могли смотреть из своих домов

На то, как проходят соревнования на льду, местные жители могли смотреть из своих домов

Поделиться

Сезон зимнего парусного спорта в Новосибирске открылся в начале декабря

Сезон зимнего парусного спорта в Новосибирске открылся в начале декабря

Поделиться

Сезон зимнего парусного спорта для всей России открылся в Новосибирске в начале декабря. Уже сейчас в городе прошло первое официальное соревнование — всероссийский «Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу». Публикуем яркие снимки с места событий.

По теме

ПарусВодохранилищеСпорт
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter