Это не шутка: на чемпионате мира в Катаре играет Ельцин. Его мама фанатела от первого президента России

— На нас вышли, предложили вариант. Ведь это действительно было бы интересно: игрок по имени Ельцин в клубе, представляющем родину первого президента России. Классный пиар. Но стоило услышать первые цифры, стало понятно: не потянем, — рассказал тогда Иванов изданию «Спорт-Экспресс».



Сейчас футболисту 30 лет, и чемпионат мира в Катаре — возможно, его последний шанс проявить себя на крупном турнире.

