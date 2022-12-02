Это не шутка: на чемпионате мира в Катаре играет Ельцин. Его мама фанатела от первого президента России

«В полузащите играет Ельцин», «Ельцин устал, Ельцин уходит» — обычные фразы футбольных комментаторов, работающих на матчах Коста-Рики на чемпионате мира. Ельцин Тахеда — защитник сборной латиноамериканской страны, которая вчера играла в группе E с Германией.
Друзья спрашивали — что за имя такое?
Ельцину 30 лет, и впервые о нём заговорили еще в 2014 году, когда Коста-Рика триумфально выступила на чемпионате мира в Бразилии. Команда на том турнире добралась до четвертьфинала, сумев выйти с первого места из «группы смерти» с Уругваем, Англией и Италией.
До России Ельцин Тахеда добрался в 2016 году, когда костариканцы приехали в Краснодар играть товарищеский матч с нашей сборной. Тогда же кучерявый полузащитник и поведал журналистам о феномене своего имени. Выяснилось, что русских корней у парня нет, просто его мама любила политику. В начале
— Моя мама фанатела от вашего президента! Потому в 1992 году и решила назвать меня в честь него. Она вообще очень интересовалась политикой, — рассказал репортерам Тахеда.
По словам футболиста, в детстве друзья часто спрашивали, что у него за имя. Но сильно не дразнили, просто пытались понять. К тому же выяснилось, что в Коста-Рике мальчик оказался не единственным, кого назвали в честь первого президента РФ. Имя Ельцин понравилось еще как минимум десятку костариканских мам. В самой сборной футболисту дали прозвище El Ruso (Русский).
Мог оказаться в Екатеринбурге
Ельцин Тахеда успел поиграть в разных клубах: костариканском «Депортиво Саприсса», французском «Эвиане», швейцарской «Лозанне». В
Забавно, что в 2014 году полузащитника мог подписать «Урал», и тогда футболист оказался бы в Екатеринбурге — на исторической родине первого президента России. Но президент «Урала» Григорий Иванов отказался от этой идеи.
— На нас вышли, предложили вариант. Ведь это действительно было бы интересно: игрок по имени Ельцин в клубе, представляющем родину первого президента России. Классный пиар. Но стоило услышать первые цифры, стало понятно: не потянем, — рассказал тогда Иванов изданию «Спорт-Экспресс».
Сейчас футболисту 30 лет, и чемпионат мира в Катаре — возможно, его последний шанс проявить себя на крупном турнире.
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