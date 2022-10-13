Скандал на хоккейном матче: частная скорая отказалась забирать травмированного игрока с ЛДС в Новосибирске
Хоккеиста увезли государственные медики
В Новосибирске 12 октября хоккеиста уфимского «Толпара» Дмитрия Табатадзе отказалась забирать частная скорая помощь, дежурившая на матче в ЛДС «Сибирь». В итоге игрока забрали государственные медики.
По информации старшего тренера уфимской молодежной команды «Толпар» Владимира Потапова, хоккеист получил травму во время игры с местными «Сибирскими снайперами».
— Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждем результатов, — цитируют старшего тренера на сайте ХК «Салават Юлаев» («Толпар» — молодежный клуб «Салавата»). Аналогичное сообщение появилось в группе клуба во «ВКонтакте»
В Министерстве здравоохранения НСО со ссылкой на ХК клуб «Сибирь» сообщили, что дежурство на матче осуществляла частная организация «Логистический центр "Госпитализация"». Как уточнили в Минздраве, сотрудники ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) на матчах не дежурят. Но
— По договору автомобиль частной скорой помощи дежурит в течение всей игры, с учетом дополнительного времени. Травму игрок «Толпара» получил в середине третьего периода. Игроку предложили госпитализацию в медцентр для обследования. Представители команды от госпитализации отказались, — рассказали в Министерстве здравоохранения.
В пресс-службе команды «Толпар» корреспонденту НГС уточнили, что от госпитализации в команде не отказывались.
— Отказа от госпитализации не было. Рядом присутствовал главный врач клуба. На его глазах скорая отказывалась везти игрока. При этом мы благодарим ХК «Сибирь», который вовремя помог разобраться, — уточнили в пресс-службе «Толпара».
Пресс-служба клуба ХК «Сибирь» на звонки корреспондента НГС не отвечает. В логистическом центре «Госпитализация» после представления журналиста звонок сбросили. На все остальные номера, которые есть на сайте компании, дозвониться не получилось.
ООО «Логистический центр "Госпитализация"» был образован
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