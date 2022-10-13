Скандал на хоккейном матче: частная скорая отказалась забирать травмированного игрока с ЛДС в Новосибирске

По информации старшего тренера уфимской молодежной команды «Толпар» Владимира Потапова, хоккеист получил травму во время игры с местными «Сибирскими снайперами».

— Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждем результатов, — цитируют старшего тренера на сайте ХК «Салават Юлаев» («Толпар» — молодежный клуб «Салавата»). Аналогичное сообщение появилось в группе клуба во «ВКонтакте» 12 октября после 22 часов.

