Волейбольная команда «Локомотив» выиграла у «Нова» из Новокуйбышевска со счетом 3–0

— Отличный матч также провел блокирующий Ильяс Куркаев (12 очков). По 5 очков набрали блокирующий Дмитрий Лызик и доигровщик Юрий Бережко, который стал капитаном команды, пока в заявке отсутствует Павел Круглов. Отметим, что впервые после казанского Финала шести попал в заявку либеро Роман Мартынюк. Также в матче за основную команду дебютировал диагональный Василий Молотков, — сообщили в пресс-службе команды.