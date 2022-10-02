Волейбольная команда «Локомотив» выиграла у «Нова» из Новокуйбышевска со счетом 3–0
В «Локомотив Арене» прошел первый тур Pari Супер
В Новосибирске на «Локомотив Арене» 1 октября прошел первый тур Pari Суперлиги — 2023. Новосибирская волейбольная команда «Локомотив» выиграла у команды «Нова» из Новокуйбышевска со счетом 3–0 (25:21, 27:25, 25:21).
— Ранее команды встречались 17 сентября на предварительном этапе Кубка России — 2022. На открытии чемпионата России взять реванш у подопечных Игоря Шулепова не удалось — хозяева площадки вновь одержали уверенную победу в трех сетах, — рассказали в пресс-службе «Локомотив».
Лучшими игроками первого тура стали диагональный Илья Казаченков и доигровщик Сергей Савин — в их активах по 14 очков.
— Отличный матч также провел блокирующий Ильяс Куркаев (12 очков). По 5 очков набрали блокирующий Дмитрий Лызик и доигровщик Юрий Бережко, который стал капитаном команды, пока в заявке отсутствует Павел Круглов. Отметим, что впервые после казанского Финала шести попал в заявку либеро Роман Мартынюк. Также в матче за основную команду дебютировал диагональный Василий Молотков, — сообщили в пресс-службе команды.
Следующий тур будет в Москве 8 октября. «Локомотив» встретится с «Динамо». В последний раз коллективы встречались в рамках матча за золотые медали чемпионата России прошлого сезона, где победу на тай-брейке одержали москвичи.
Вчера, 1 октября, ХК «Сибирь» уступил победу омской команде «Авангард». Матч прошел на новой ледовой арене в Омске.