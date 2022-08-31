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В снесенной Soccer Arena тренировались сотни футболистов — что с ними сейчас

Закрыть потребность юных футболистов в тренировочных площадках в межсезонье планируют в 2023 году.

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Частный спортивный объект Soccer Arena был востребован новосибирскими футболистами

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Министра спорта НСО Сергей Ахапов объяснил, куда в Новосибирске перебазировались сотни футболистов, которые тренировались в снесенной Soccer Arena.

Будущее юношей из Академии ФК «Новосибирск» обсудили на круглом столе участники пресс-конференции в ТАСС 31 августа.

— Безусловно, Soccer Arena была востребована. Частный спортивный объект: в межсезонье ФК Новосибирск, в первую очередь наша Академия (600 юных футболистов), там тренировались. Это было очень удобно, вся локация была занята с утра и до вечера в межсезонье, — ответил Ахапов.

После сноса Soccer Arena футболистов из Академии перебазировали на новые тренировочные площадки. По словам министра, на сегодняшний день так и не найдено здания с несколькими футбольными полями, поэтому команды разрознены.

— Весной этого года открылся частный футбольный манеж в районе Березовой рощи, сегодня часть ребятишек тренируется там. Частный инвестор возводит еще один подобный Soccer Arena объект в районе сада Дзержинского, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Надеюсь, тогда потребность в тренировочных крытых площадках для юных воспитанников Новосибирска будет закрыта, — подытожил Сергей Ахапов.

25 августа министр спорта представил нового руководителя ФК «Новосибирск» — Андрея Полищука. Ранее олимпийский чемпион Андрей Перлов ушел с поста директора.

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