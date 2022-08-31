В снесенной Soccer Arena тренировались сотни футболистов — что с ними сейчас

— Весной этого года открылся частный футбольный манеж в районе Березовой рощи, сегодня часть ребятишек тренируется там. Частный инвестор возводит еще один подобный Soccer Arena объект в районе сада Дзержинского, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Надеюсь, тогда потребность в тренировочных крытых площадках для юных воспитанников Новосибирска будет закрыта, — подытожил Сергей Ахапов.

