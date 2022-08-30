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Что отремонтировали в старом ЛДС на Богдашке: фото из раздевалок и с трибун

Также во дворце появилась памятная доска основателю «Сибантрацита»

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Строительство проходило параллельно с играми и тренировками команд

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В обновленном ледовом дворце спорта «Сибирь» на Богдана Хмельницкого в Новосибирске — открытие памятной доски Дмитрию Босову — основателю и бывшему председателю совета директоров Группы «Сибантрацит» (компания-учредитель клуба). До этого в здании с 2018-го по 2022 год проводили ремонтные работы, сегодня правительство региона показало фото из обновленного дворца спорта

— У здания ЛДС обновлен фасад, интерьер, капитально отремонтированы гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общественного питания, технические и инженерные помещения, залито новое ледовое поле, оборудованы новые современные трибуны и фуд-корт, — говорится в сообщении.

Для игроков отремонтировали раздевалки

Для игроков отремонтировали раздевалки

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Как сообщили в пресс-службе правительства области, губернатор НСО Андрей Травников также принял участие в церемонии открытия памятной доски Дмитрию Босову (умер в мае 2020 года).

Открытие доски

Открытие доски

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Отметим, что работы проводили параллельно с играми и тренировками команд. Вместимость обновленного ЛДС составляет чуть более 6 тысяч человек. За счет ремонта арена стала соответствовать международным стандартам.

Ремонт прошел и в зоне фуд-корта

Ремонт прошел и в зоне фуд-корта

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Во время работ обновили трибуны

Во время работ обновили трибуны

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Ремонт поэтапно шел с 2018 года

Ремонт поэтапно шел с 2018 года

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Ранее стало известно, что в Омске убрали строительный забор вокруг «G-Drive Арены», которую строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Работы близятся к завершению. При этом новосибирский ЛДС, который начали строить к тому же мероприятию, готов примерно на 70%.

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