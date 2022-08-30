Что отремонтировали в старом ЛДС на Богдашке: фото из раздевалок и с трибун

Ранее стало известно, что в Омске убрали строительный забор вокруг «G-Drive Арены», которую строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Работы близятся к завершению. При этом новосибирский ЛДС, который начали строить к тому же мероприятию, готов примерно на 70%.

