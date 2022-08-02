Молодой дзюдоист из Новосибирска взял бронзу на первенстве России — он слеп с рождения

Новосибирский спортсмен, 19-летний Андрей Дьяков завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по дзюдо (спорт слепых). Финальный этап соревнований состоялся 26 июля 2022 года в Москве. В них участвовали сто человек с разных регионов России: мужчины и женщины в разных весовых категориях.



— На чемпионате я боролся три раза. Первые два раза я никакое место не занимал, а в третий раз удалось победить, — рассказал спортсмен НГС. — На самом деле я рассчитывал на большее. Сначала даже огорчился, когда узнал результат, но потом понял, что третье место намного лучше, чем ничего.