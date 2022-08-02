Молодой дзюдоист из Новосибирска взял бронзу на первенстве России — он слеп с рождения
На соревнования он отправился в Москву
Новосибирский спортсмен, 19-летний Андрей Дьяков завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по дзюдо (спорт слепых). Финальный этап соревнований состоялся 26 июля 2022 года в Москве. В них участвовали сто человек с разных регионов России: мужчины и женщины в разных весовых категориях.
— На чемпионате я боролся три раза. Первые два раза я никакое место не занимал, а в третий раз удалось победить, — рассказал спортсмен НГС. — На самом деле я рассчитывал на большее. Сначала даже огорчился, когда узнал результат, но потом понял, что третье место намного лучше, чем ничего.
Дьяков тренируется в новосибирской спортивной школе «Энергия» под руководством тренеров Алексея Лопатнева и Михаила Айтеева. Изначально дзюдоистам Андрей стать не мечтал: в секцию слепого от рождения мальчика отдали родители, а дальше молодой человек «сам втянулся».
Спортсмен дебютировал в 2019-ом, неоднократно завоевывал серебряные и золотые медали на всероссийских соревнованиях и уже стал кандидатом в мастера спорта.
— Занимаюсь каждый день, кроме воскресенья. Летом, так как у меня нет учебы, могу тренироваться два раза в день, каждая тренировка — примерно два часа в день, — объяснил свои спортивные успехи дзюдоист.
В марте 2022-го НГС побеседовал с российскими параолимпийцами. Они узнали о дисквалификации на Играх в последний момент, и вместо Паралимпийских игр отправились на соревнования в Ханты-Мансийск.