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Умер бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

Ему было 74 года

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Бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на семьдесят пятом году жизни. О его смерти сообщил телеканал РЕН ТВ, позже информацию журналистам РБК подтвердил знакомый Ярцева. Причину смерти легенды российского футбола пока не называют.

Георгий Ярцев будучи футболистом в разные годы играл за московские ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Позже был тренером московских же «Спартак», «Динамо», «Торпедо». С 2003 по 2005 год он возглавлял сборную России

Ярцев дважды, в 1996 и 2003 годах, становился тренером года в России.

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футболГеоргий Ярцев
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