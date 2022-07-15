Умер бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
Ему было 74 года
90
Бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на семьдесят пятом году жизни. О его смерти сообщил телеканал РЕН ТВ, позже информацию журналистам РБК подтвердил знакомый Ярцева. Причину смерти легенды российского футбола пока не называют.
Георгий Ярцев будучи футболистом в разные годы играл за московские ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Позже был тренером московских же «Спартак», «Динамо», «Торпедо». С 2003 по 2005 год он возглавлял сборную России
Ярцев дважды, в 1996 и 2003 годах, становился тренером года в России.
Новость дополняется