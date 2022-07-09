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Новосибирск проиграл Томску в матче по американскому футболу в рамках Чемпионата России — фоторепортаж с игры

Один из игроков получил перелом ноги

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В синей форме новосибирская команда «Железные крылья»

В синей форме новосибирская команда «Железные крылья»

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В Новосибирске 9 июля прошли соревнования по американскому футболу. Между собой играла команда Томска «Воины» и Новосибирска «Железные крылья». Фотокорреспондент НГС побывал на соревнованиях и сделал впечатляющие кадры.

Сегодня проходили отборочные дивизиона «Север»

Сегодня проходили отборочные дивизиона «Север»

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Выигравшая команда в дивизионе «Север» встретится с победителем в дивизионе «Юг»

Выигравшая команда в дивизионе «Север» встретится с победителем в дивизионе «Юг»

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Игра проходила на стадионе «Электрон»

Игра проходила на стадионе «Электрон»

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Один из игроков получил травму

Один из игроков получил травму

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Как рассказал капитан команды Новосибирска Владимир Ломакин, у игрока оказался перелом ноги

Как рассказал капитан команды Новосибирска Владимир Ломакин, у игрока оказался перелом ноги

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Конечный счет игры, по данным Восточно-европейской суперлиги, 20:8 в пользу Томска

Конечный счет игры, по данным Восточно-европейской суперлиги, 20:8 в пользу Томска

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Игра проходила напряженно

Игра проходила напряженно

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Игра началась в два часа дня

Игра началась в два часа дня

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«Железные крылья» были созданы в Новосибирске пять лет назад

«Железные крылья» были созданы в Новосибирске пять лет назад

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В Новосибирске 22 мая прошло одно из самых массовых мероприятий в России — «ЗаБег.РФ». Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек по всей России.

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