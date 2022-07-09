Новосибирск проиграл Томску в матче по американскому футболу в рамках Чемпионата России — фоторепортаж с игры
Один из игроков получил перелом ноги
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В Новосибирске 9 июля прошли соревнования по американскому футболу. Между собой играла команда Томска «Воины» и Новосибирска «Железные крылья». Фотокорреспондент НГС побывал на соревнованиях и сделал впечатляющие кадры.
В Новосибирске 22 мая прошло одно из самых массовых мероприятий в России — «ЗаБег.РФ». Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек по всей России.