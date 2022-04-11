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«Это хоккей, такое бывает»: матч между новосибирцами и ангарчанами закончился массовой дракой — видео

Во время матча хозяева забросили восемь безответных шайб в ворота соперников из Новосибирска

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Игра состоялась 9 апреля

Игра состоялась 9 апреля

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Хоккейный матч между юниорскими командами ангарского «Ермака» и новосибирской «Энергией», который проходил 9 апреля в Ангарске, завершился массовой дракой. Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале «Ермака».

Игра проходила в рамках первенства России среди юношей 2006 года рождения в регионе «Сибирь — Дальний Восток». Ангарчане владели значительным игровым преимуществом по ходу встречи и обыграли «Энергию» со счетом 8:0.

Как сообщает ircity.ru, защитник гостей Егор Дергачев нанес бросок по воротам соперника одномоментно с прозвучавшей сиреной и задел клюшкой голкипера «Ермака» Матвея Выборова. Сразу после этого его оттолкнул ангарчанин Александр Труфанов, на которого впоследствии набросился капитан «Энергии» Андрей Чупин, между хоккеистами завязалась потасовка.

На другом участке поля началась массовая драка, со стороны ангарчан участвовали оба вратаря — Матвей Выборов и Артем Парфенов, а также полевые Егор Гончаров и Иван Дылицкий. Некоторые хоккеисты «Ермака» разнимали дерущихся игроков.

По итогам случившегося судьи наказали пятерых хоккеистов: ангарчан Выборова, Труфанова и Гончарова (все, кроме последнего, получили по большому пятиминутному штрафу и дисциплинарному до конца игры), а также новосибирцев Андрея Чупина (большой штраф и удаление до конца матча) и Александра Зиберта (двойной малый штраф за грубость).

В пресс-службе ангарской команды сообщили, контрольно-дисциплинарная комиссия соревнований не будет рассматривать этот инцидент, поскольку судьи встречи не внесли в итоговый протокол сведения о грубых нарушениях правил со стороны хоккеистов.

— Это хоккей, мальчишки подрались, такое бывает. Тем более что «Ермак» выше третьей строчки уже не сможет подняться, а соперник — не сможет подняться из низов. Нормальная ситуация, инцидент исчерпан, — отметили в пресс-службе «Ермака».

«Ермак» после победы над «Энергией» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства России, в 40 матчах команда Сергея Воробьева одержала 30 побед. Новосибирцы после такого же количества матчей находятся на предпоследнем, десятом месте с восемью победами.

Также можно посмотреть, как ранее хоккеисты клубов молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» и «Алтай» (г. Усть-Каменогорск) устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата.

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