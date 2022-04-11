«Это хоккей, такое бывает»: матч между новосибирцами и ангарчанами закончился массовой дракой — видео

«Ермак» после победы над «Энергией» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства России, в 40 матчах команда Сергея Воробьева одержала 30 побед. Новосибирцы после такого же количества матчей находятся на предпоследнем, десятом месте с восемью победами.



Также можно посмотреть, как ранее хоккеисты клубов молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» и «Алтай» (г. Усть-Каменогорск) устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата.

