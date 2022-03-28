«Сутки на зоне»: футболист команды блогеров «Амкал» провел ночь в изоляторе — суд вернул дело в полицию

В Ленинском районном суде Новосибирска 28 марта должны были рассмотреть административное дело о хулиганстве игрока любительской команды блогеров «Амкал» Василия Маврина. Его задержали 26 марта после товарищеского матча с ветеранами ФК «Новосибирск» и поместили в изолятор. Оттуда сегодня — в отделение полиции перед судом.
— Сутки на зоне. 4 человека в камере. Писать, какать тоже тут. Кушать не стал, пил воду, которую передал брат! Адвокат мой приходил. Сейчас везут в отделение полиции, которое ближе к суду, — написал Маврин в своем телеграм-канале сегодня утром, а спустя пару часов добавил: — 3 часа сидения в участке, клетке 1,5 метра и трубами вместо лавки, под трехэтажный мат от сотрудников (женщин и мужчин). И вот я в пути в суд!
В суд корреспондента НГС не пустили, но сообщили, что дело Маврина было возвращено в полицию.
— Дело по статье «Мелкое хулиганство» судьей возвращено в МВД для устранения нарушений при составлении протокола, — сказал изданию помощник судьи, рассматривающего дело Маврина.
Где сейчас блогер — в изоляторе или на свободе, не смогли уточнить ни в суде, ни в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Сам Маврин ничего не писал в своем телеграм-канале на момент публикации этого материала.
Накануне ФК «Новосибирск» опубликовал кадры с началом конфликта Маврина с сотрудниками стадиона «Заря». На них видно, как он стоит на трибуне за перилами и фотографируется с болельщиками. К нему подходит сотрудник стадиона и просит футболиста слезть оттуда. Маврин спрыгивает на поле, в результате от трибуны отваливается деталь. После этого к спортсмену подходит другой сотрудник, с которым начинается спор. На кадры посетителей стадиона попал момент задержания.
Как сообщил источник НГС, знакомый с материалами дела Маврина, основная претензия полицейских заключается в нецензурной брани в общественном месте и проявлении неуважения к сотруднику МВД. В ФК «Новосибирск» уточнили, что ущерб имуществу «Зари» оплатили они. При этом в клубе отказались предъявлять претензии «Амкалу».
«Амкал» — проект Германа Попкова, известного в ютьюбе как German El Classico. На его канал с футбольными видео (раньше — обзоры на футбольный симулятор FIFA, теперь — обучения ударам и финтам, челленджи и конкурсы с фиферами) подписаны более 2,7 миллиона человек. Его команда состоит из фиферов и футбольных блогеров. «Амкал» не участвует в официальных соревнованиях, но на его товарищеские матчи приходят стабильно несколько тысяч человек, писал в 2021 году Sports.ru.
Неделей ранее стало известно, что Россия подаст имущественный иск против FIVB из-за сорванного чемпионата в Новосибирске и других городах. Чемпионат мира по волейболу должен был стартовать 26 августа.