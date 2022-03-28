«Сутки на зоне»: футболист команды блогеров «Амкал» провел ночь в изоляторе — суд вернул дело в полицию

В Ленинском районном суде Новосибирска 28 марта должны были рассмотреть административное дело о хулиганстве игрока любительской команды блогеров «Амкал» Василия Маврина. Его задержали 26 марта после товарищеского матча с ветеранами ФК «Новосибирск» и поместили в изолятор. Оттуда сегодня — в отделение полиции перед судом.

— Сутки на зоне. 4 человека в камере. Писать, какать тоже тут. Кушать не стал, пил воду, которую передал брат! Адвокат мой приходил. Сейчас везут в отделение полиции, которое ближе к суду, — написал Маврин в своем телеграм-канале сегодня утром, а спустя пару часов добавил: — 3 часа сидения в участке, клетке 1,5 метра и трубами вместо лавки, под трехэтажный мат от сотрудников (женщин и мужчин). И вот я в пути в суд!