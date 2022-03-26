Солнце, ветер, паруса: в Новосибирске прошли соревнования по кайтингу — показываем, как это было

Сегодня, 26 марта, на Обском водохранилище прошли соревнования по сноукайтингу. Десятки спортсменов вышли на лед Обского водохранилища, чтобы посоревноваться в парусном спорте, но из-за сильного ветра сделать это удалось не всем.

Гонки проходят на территории яхт-клуба «Маяк» с 24 по 27 марта. Сегодня кроме гонок на льду прошли показательные выступления ездовых собак и купание моржей.

— Очень много ветра дуло, поэтому новички не смогли принять участие. У нас было порядка 45–50 участников. Погода была хорошая: солнце, много ветра, но мы справились, — рассказала НГС одна из организаторов мероприятия Людмила Полякова.