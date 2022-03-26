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Солнце, ветер, паруса: в Новосибирске прошли соревнования по кайтингу — показываем, как это было

Сегодня завершился второй день гонки, а завтра станут известны победители

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Кроме соревнований на льду Обского проводили конкурсы и обучающие уроки

Кроме соревнований на льду Обского проводили конкурсы и обучающие уроки

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Сегодня, 26 марта, на Обском водохранилище прошли соревнования по сноукайтингу. Десятки спортсменов вышли на лед Обского водохранилища, чтобы посоревноваться в парусном спорте, но из-за сильного ветра сделать это удалось не всем.

Гонки проходят на территории яхт-клуба «Маяк» с 24 по 27 марта. Сегодня кроме гонок на льду прошли показательные выступления ездовых собак и купание моржей.

— Очень много ветра дуло, поэтому новички не смогли принять участие. У нас было порядка 45–50 участников. Погода была хорошая: солнце, много ветра, но мы справились, — рассказала НГС одна из организаторов мероприятия Людмила Полякова.

В начале дня прошел масс-старт для всех участников: и любителей, и спортсменов

В начале дня прошел масс-старт для всех участников: и любителей, и спортсменов

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Затем на льду поставили дистанцию, и продолжились соревнования

Затем на льду поставили дистанцию, и продолжились соревнования

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Сегодня был второй день гонки, победители станут известны завтра

Сегодня был второй день гонки, победители станут известны завтра

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В гонке участвовали как юниоры, так и взрослые спортсмены

В гонке участвовали как юниоры, так и взрослые спортсмены

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Всего участвовало 45–50 человек

Всего участвовало 45–50 человек

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Их могло быть больше: из-за сильного ветра новички не участвовали

Их могло быть больше: из-за сильного ветра новички не участвовали

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Утром в городе было пасмурно и шел снег, но к полудню распогодилось: на небе появилось солнце

Утром в городе было пасмурно и шел снег, но к полудню распогодилось: на небе появилось солнце

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Такие соревнования проходят на Обском водохранилище каждый год

Такие соревнования проходят на Обском водохранилище каждый год

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Гонка длится 3 дня

Гонка длится 3 дня

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Кроме сноукайтинга на соревнованиях прошли показательные выступления Федерации ездовых собак и купание моржей

Кроме сноукайтинга на соревнованиях прошли показательные выступления Федерации ездовых собак и купание моржей

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НГС подробно рассказывал о Миле Поляковой и ее увлечении кайтингом. Девушка — чемпионка мира по этому виду спорта.

О том, как соревнования проходили в прошлом году, — в фоторепортаже НГС.

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