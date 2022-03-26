Сноубордисты из Новосибирска взяли серебро на чемпионате России

Новосибирские спортсмены Даниил Дильман и Мария Васильцова взяли серебряные медали на чемпионате России по сноуборд-кроссу. Об этом сообщило Министерство спорта Красноярского края — именно там проходят соревнования.

Чемпионат стартовал в Красноярске 25 марта на склонах кластера «Сопка». В первый день прошли индивидуальные заезды. В нем участвовали 50 спортсменов из 10 регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Камчатки, Красноярского края, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Томской областей.