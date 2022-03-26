26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дня14 крутых дач дешевле миллиона
Все новости
Все новости

Сноубордисты из Новосибирска взяли серебро на чемпионате России

Вчера прошли индивидуальные заезды

297
3Обсудить

Поделиться

Сегодня состоится командная гонка

Сегодня состоится командная гонка

Поделиться

Новосибирские спортсмены Даниил Дильман и Мария Васильцова взяли серебряные медали на чемпионате России по сноуборд-кроссу. Об этом сообщило Министерство спорта Красноярского края — именно там проходят соревнования.

Чемпионат стартовал в Красноярске 25 марта на склонах кластера «Сопка». В первый день прошли индивидуальные заезды. В нем участвовали 50 спортсменов из 10 регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Камчатки, Красноярского края, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Томской областей.

Среди мужчин первое место занял олимпийский призер, красноярец Николай Олюнин — во время спуска он сломал ногу в двух местах. На втором месте — Даниил Дильман из Новосибирска. Замкнул тройку призеров красноярец Александр Атылин.

У женщин лучшей стала красноярская сноубордистка Кристина Пауль. Серебро взяла новосибирская спортсменка Мария Васильцова. Бронзу завоевала сноубордистка из Красноярска Александра Паршина.

— Чемпионат России, серебро! Это были крутые гонки и отличный день! Всем огромная благодарность, кто был причастен к этому дню и моей подготовке, — рассказала Мария Васильцова

В 2019 году Даниил Дильман и Мария Васильцова участвовали в Универсиаде — там Даниил тоже занял второе место, а Мария — лишь четвертое.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зимасноубордсоревнования
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter