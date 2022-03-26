Сноубордисты из Новосибирска взяли серебро на чемпионате России

Новосибирские спортсмены Даниил Дильман и Мария Васильцова взяли серебряные медали на чемпионате России по сноуборд-кроссу. Об этом сообщило Министерство спорта Красноярского края — именно там проходят соревнования.
Чемпионат стартовал в Красноярске 25 марта на склонах кластера «Сопка». В первый день прошли индивидуальные заезды. В нем участвовали 50 спортсменов из 10 регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Камчатки, Красноярского края, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Томской областей.
Среди мужчин первое место занял олимпийский призер, красноярец Николай Олюнин — во время спуска он сломал ногу в двух местах. На втором месте — Даниил Дильман из Новосибирска. Замкнул тройку призеров красноярец Александр Атылин.
У женщин лучшей стала красноярская сноубордистка Кристина Пауль. Серебро взяла новосибирская спортсменка Мария Васильцова. Бронзу завоевала сноубордистка из Красноярска Александра Паршина.
— Чемпионат России, серебро! Это были крутые гонки и отличный день! Всем огромная благодарность, кто был причастен к этому дню и моей подготовке, — рассказала Мария Васильцова
В 2019 году Даниил Дильман и Мария Васильцова участвовали в Универсиаде — там Даниил тоже занял второе место, а Мария — лишь четвертое.