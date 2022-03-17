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Тема дняРоссия подаст иск против FIVB
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Россия подаст имущественный иск против FIVB из-за сорванного чемпионата в Новосибирске и других городах

Чемпионат мира по волейболу должен был стартовать 26 августа

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Россия готовилась к чемпионату и рассчитывала на прибыль с него

Россия готовилась к чемпионату и рассчитывала на прибыль с него

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Российская Федерация планирует подать имущественный иск к Международной федерации волейбола (FIVB) в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает «Матч ТВ». Издание приводит комментарий министра спорта России Олега Матыцина. Сейчас подсчитывается сумма иска.

— РФ готовилась провести крупный турнир, строила арены, надеясь, в том числе, на материальный эффект. В международную федерацию выплачены взносы. Мы будем требовать в этой части вернуть денежные взносы, а также компенсировать нематериальный ущерб, — цитирует Олега Матыцин в интервью «Матч ТВ».

Чемпионат должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны. Помимо Новосибирска, в список входили Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ярославль и Калининград.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Международная федерации волейбола (FIVB) отменила чемпионат по волейболу 1 марта. Решение вынесено из-за ситуации на Украине, отмечалось на сайте FIVB. Также перенесли молодежный чемпионат мира по хоккею из Новосибирска и Омска.

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