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«На лошадях и с тушей козла»: центр для игры в козлодрание создадут в Новосибирской области

Спортсмены из Новосибирска сейчас тренируются на ипподромах

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Кок-бору — это этническая спортивная игра на лошадях

Кок-бору — это этническая спортивная игра на лошадях

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В Новосибирске планируют построить центр для игры в кок-бору или, по-другому, в козлодрание. Об этом НГС рассказала заместитель президента Союза кок-бору и национальных видов спорта Анна Сартакова.

Кок-бору — это жесткое конно-спортивное состязание, симбиоз скачек и игры, чем-то напоминающее конное поло. Популярна среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов, узбеков и других азиатских народов. По данным сайта агротуристического комплекса Инегень в Республике Алтай, ее цель — овладевать тушей козла (или ее муляжом) и максимальное количество раз забрасывать ее в казан противника. Вес козла порой достигает 35–40 кг. Поле по кок-бору должно быть размером примерно в три футбольных поля, но часто игру проводят на ипподромах.

Она уточнила, что союз хочет открыть центры для кок-бору в 25 регионах России, а в ближайший год в пяти из них: в Дагестане, Татарстане, Новосибирской области, Алтайском крае и Бурятии.

— У нас есть Федерация, и мы будем открывать свои отделения в тех городах, где достаточно большое количество людей занимается национальными видами спорта. Это, в том числе, кок-бору. Достаточно большое количество команд в Новосибирске, в Республике Алтай, Красноярске, — рассказала Анна.

По словам представителя союза, в Новосибирске несколько команд, занимающихся кок-бору. Они регулярно ездят по регионам, выступают на соревнованиях в Казахстане, Кыргызстане и Дагестане.

— Этот год мы будем целенаправленно заниматься открытием отделений. В Новосибирске в ближайшее время. Но дело всё же не просто: взяли и открыли. Это документы, сбор, подача и оформление. Будет от этого зависеть еще, — поделилась Анна.

Сейчас союз существует за счет средств игроков, но в дальнейшем спортсмены планируют расширяться.

— Сейчас больший вклад несет сам игрок. Это на общественных началах. В дальнейшем мы хотим попадать под гранты. И, конечно, хотелось бы получать из бюджета муниципалитета. Мы готовы показать свою работу. И от спонсорской помощи не откажемся. Национальные виды спорта — это от народа идет непосредственно. Здесь мы конечно хотели бы, чтобы нам помогали, — сообщила девушка.

По данным «Контур.Фокуса», Союз по кок-бору зарегистрирован в Барнауле в 2019 году. Президент союза — Кристина Карамышина. По словам Анны Сартаковой, союз работает по всей России.

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