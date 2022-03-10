«На лошадях и с тушей козла»: центр для игры в козлодрание создадут в Новосибирской области

— Сейчас больший вклад несет сам игрок. Это на общественных началах. В дальнейшем мы хотим попадать под гранты. И, конечно, хотелось бы получать из бюджета муниципалитета. Мы готовы показать свою работу. И от спонсорской помощи не откажемся. Национальные виды спорта — это от народа идет непосредственно. Здесь мы конечно хотели бы, чтобы нам помогали, — сообщила девушка.

По данным «Контур.Фокуса», Союз по кок-бору зарегистрирован в Барнауле в 2019 году. Президент союза — Кристина Карамышина. По словам Анны Сартаковой, союз работает по всей России.

В Академгородке в 2021 году открыли фестиваль исторической реконструкции «Круг земной» — он продлится два дня и станет заключительным для реконструкторов в этом сезоне.