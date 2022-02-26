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«Я это сделал на победной ноте»: новосибирский боксер Михаил Алоян завершил карьеру

22 февраля спортсмен провел свой последний, девятый бой

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Михаил Алоян поблагодарил своих болельщиков за поддержку

Михаил Алоян поблагодарил своих болельщиков за поддержку

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Новосибирский боксер Михаил Алоян заявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram. Ранее об этом предупреждал его личный тренер Эдуард Кравцов.

— Уважаемые болельщики, подписчики, до своего девятого боя на профессиональном ринге, который прошел 22 февраля в Москве, я принял решение завершить свою профессиональную карьеру и, слава богу, я это сделал на победной ноте, обыграв крепкого агрессивного венесуельца Дэвида Баррету. Я хотел бы поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал, кто верил в меня. Вы все придавали мне сил, — написал спортсмен.

В январе на телеканале СТС в эфир вышло шоу «Русский ниндзя» с участием сибирячки Светланы Абрамовой. Мы решили поближе узнать эффектную спортсменку и поговорили с ней о спорте, личной жизни, любви к розовому и блесткам.

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Миша Алоянзавершение карьерыспорт
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