Битва за финал: хоккейная сборная России встречается со Швецией

Сегодня на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине важный день. Станет известно, какие сборные будут бороться за бронзовую медаль, а какие — за золотую. Как минимум по одному участнику этих матчей уже известны — утром сборная Финляндии всухую обыграла словаков (2:0). Соответственно, финны отправились за золотом, а сборная Словакии будет играть в матче за третье место.

Сейчас же за путевку в финал будут бороться сборные России и Швеции. Наша команда на пути к полуфиналу справилась с дерзким дебютантом Олимпиады — сборной Дании. Шведам же пришлось потяжелее — у них в соперниках была сборная Канады, но скандинавы умудрились засушить матч и забросить две шайбы. Кто же сумеет продолжить путь к золоту Олимпиады? Телетрансляцию матча показывает канал « Россия 1 », а мы следим за ходом игры в текстовом онлайне.