Битва за финал: хоккейная сборная России встречается со Швецией

О том, как следует играть в полуфинале, рассказал и форвард Антон Слепышев:
— Мы посмотрели видео, знаем, что нужно играть агрессивнее и плотнее со шведами, играть первым номером и не подстраиваться под их игру. Также уделили внимание большинству — по-прежнему этот компонент нужно улучшать. Мы говорим [о дисциплине] каждый день — и перед игрой, и в неигровые дни. Будем надеяться, что эмоции все отдадим игре, удаляться не будем, и всё получится.
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Форвард Владимир Ткачев отметил, что работа на тренировке прошла в штатном режиме:
— Всё как обычно, ничего нового. Приехали, раскатились, позанимались, пропотели. Равные команды были (Швеция и Канада. — Прим. ред.), хороший хоккей, закрытый, просто одна ошибка привела к голу. Цена ошибки здесь велика, поэтому серьезно готовимся. Надо справляться со своими эмоциями, убрать любое волнение, просто выполнять работу, создавать свои моменты. Наверное, это будет ключ к успеху.
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Защитник Дамир Шарипзянов вчера отметил день рождения, поэтому на тренировке разговор с ним начался с поздравлений.
— Настроение сегодня хорошее у всех ребят, а у меня, наверное, особенное. Все ребята и тренеры поздравили. Сейчас самое главное — выиграть две ближайшие игры. Начнем с первой, завтра. Будет трудно, у шведов хорошая команда. Думаю, тренеры нам объяснят, как играть. Нам нужно выходить и играть от сердца. Шведы играют без ошибок? Играть так всю игру невозможно. Думаю, завтра будет не так много моментов с обеих сторон, нам нужно использовать наши, дорожить ими и больше бросать — уверен, что-то зайдет. Все понимают важность этого матча, все знают, что от нас требуется, — поделился Дамир.
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Ассистент главного тренера сборной России Сергей Федоров оценил подготовку к матчу и тренировку, которая прошла накануне:
— Тренировка хорошо прошла, ритм был выше среднего. Я думаю, те упражнения, которые мы сделали, ребята знают наизусть, но мы больше настраивались на завтрашнюю утреннюю раскатку и вечернюю игру, чем что-то отрабатывали. Почувствовали немножко коньки, клюшку, шайбу, партнера, пас и в конце прокатились хорошо. Конечно, мы смотрели матч (Швеция — Канада. — Прим. ред.) всем тренерским корпусом. Прекрасно знаем, кто играет в сборной Швеции, знаем их командную модель. Сегодня мы разберем это и завтра утром подскажем, как действовать ребятам.
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О пути сборной России тоже стоит рассказать — вдруг это ваш первый матч на Олимпиаде? На групповом этапе наши хоккеисты одержали две победы «на ноль» — над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). Эти победы помогли россиянам напрямую выйти в четвертьфинал плей-офф, поэтому третий матч с Чехией особой турнирной роли не играл. Собственно, именно в нем мы впервые увидели более-менее зрелищный хоккей с участием наших хоккеистов — команды забросили
В четвертьфинале же сборная России снова встретилась с Данией. На этот раз голкиперу Ивану Федотову не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, но это не помешало победить — 3:1. Мы тоже следили за этой игрой в текстовой трансляции.
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Не грех напомнить о том, как сборная Швеции вообще дошла до жизни такой. Шведы, как и наша команда, вышли в плей-офф напрямую, став лучшими среди всех, кто занял вторые места в своих группах (Дания и Канада). На групповом этапе шведы обыграли сборные Латвии (3:2) и Словакии (4:1), но обидно уступили своим географическим соседям — финнам. Ведя в три шайбы, сборная Швеции умудрилась растерять всё преимущество и проиграть в овертайме.
В четвертьфинале же сборная Швеции разобралась с канадцами, забросив две шайбы в третьем периоде и не пропустив ни одной — отличились Лукас Валльмарк и Антон Ландер.
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По традиции сделаем небольшие ставки перед игрой. Кто сегодня победит?
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Состав сборной Швеции
Шведы же вообще не изменили состав после матча против Канады. Тройки нападения выглядят следующим образом:
- Матиас Броме — Антон Ландер — Карл Клингберг.
- Понтус Хольмберг — Лукас Валльмарк — Фредрик Олофссон.
- Деннис Эверберг — Якоб де ла Роуз — Линус Юханссон.
- Юаким Нордстрём — Маркус Крюгер — Макс Фриберг.
А это защитники:
- Оскар Фантенберг — Лукас Бенгтссон.
- Филип Хольм — Кристиан Фолин.
- Хенрик Тёммернес — Йонатан Пудас.
Седьмым и восьмым защитниками в составе стали Теодор Леннстрём и Линус Хультстрём. В воротах — Ларс Юхансон, а запасной голкипер — Магнус Хелльберг.
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Состав сборной России
По сравнению с матчем против Дании в составе произошли небольшие изменения. В игру вернулся нападающий Артур Каюмов, который получил травму еще на групповом этапе (как раз в матче против Дании). Он занял позицию
Вратарская же бригада осталась без изменений: основной голкипер — Иван Федотов, запасной — Тимур Билялов.
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Привет, дорогие друзья!
Мы все в ожидании важного матча. Готовы поддерживать нашу сборную?
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