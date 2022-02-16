Стало известно, с кем сыграют хоккеисты России в полуфинале Олимпиады

Завершились все четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Олимпиаде. По его итогам определились полуфинальные пары. Сборная Словакии встретится с Финляндией, а сборная России вышла на шведов. Наш соперник определился по итогам последнего матча четвертьфинала, в котором сборная Швеции встретилась с Канадой. Сами же россияне прошли в полуфинал, обыграв сборную Дании.
Все голы в матче были забиты в третьем периоде и только шведами. Счет открыл форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, воспользовавшись ошибкой одного из канадских игроков, а в конце встречи Антон Ландер поставил точку голом в пустые ворота.
Сборная Швеции, как и наша команда, вышла в плей-офф напрямую, став лучшей командой среди всех, кто занял вторые места в своих группах (Дания и Канада). На групповом этапе шведы обыграли сборные Латвии (3:2) и Словакии (4:1), но обидно уступили своим географическим соседям — финнам. Ведя в три шайбы, сборная Швеции умудрилась растерять всё преимущество и проиграть в овертайме.
Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится в пятницу, 18 февраля, в 16:10 по московскому времени. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию игры.