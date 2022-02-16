Сборная России прошла в полуфинал на Олимпиаде, обыграв Данию

Сегодня, 16 февраля, на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл четвертьфинальный матч между сборными России и Дании. Наша сборная одержала победу со счётом 3:1 и благодаря этому прошла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Мы вели текстовую трансляцию матча.
Сборная России открыла счёт в первом периоде — отличился капитан команды Вадим Шипачёв, который воспользовался отскоком после броска Никиты Гусева и поразил ворота датчан с острого угла. Вообще в первой двадцатиминутке наша сборная полностью доминировала на площадке. За период датчане нанесли всего один бросок по нашим воротам и не выиграли ни одного вбрасывания.
Всё перевернулось после того, как хоккеисты сборной России схватили два удаления подряд — в конце первого периода штраф получил Андрей Чибисов, а уже во втором был наказан Сергей Плотников. Именно его штрафом и воспользовались датчане. Форвард Франс Нильсен удачно сыграл на добивании и сравнял счёт. К счастью, нашим хоккеистам удалось уйти на перерыв лидерами — защитник ЦСКА Никита Нестеров мощно щёлкнул от синей линии после передачи от Никиты Гусева, и шайба влетела в ближнюю «девятку» датских ворот. В итоге — 2:1 в пользу сборной России после двух периодов.
СЮЖЕТ
Третий период оказался очень нервным — датчане поняли, что им терять больше нечего, и пошли в атаку. Но всё испортил форвард Юлиан Якобсен, который получил штраф. Удивительно, что хоккеисты Дании могли сравнять счёт и в меньшинстве — во время контратаки Франс Нильсен бросил в одно касание, но наш голкипер Иван Федотов поймал эту шайбу. Ответом стала наша результативная атака — защитник Вячеслав Войнов отправил шайбу точно под перекладину. В конце встречи сборная Дании взяла тайм-аут и сняла вратаря, но это никак не помогло. 3:1 — победа сборной России, которая отправила нашу сборную в полуфинал.
Ранее в полуфинал хоккейного турнира прошла сборная Словакии, которая по буллитам обыграла американцев (3:2). Кроме того, сегодня пройдут матчи четвертьфинала между сборными Финляндии и Швейцарии, а также Швеции и Канады. По их итогам и определится будущий соперник сборной России в полуфинале. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля.