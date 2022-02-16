Сборная России прошла в полуфинал на Олимпиаде, обыграв Данию

Ранее в полуфинал хоккейного турнира прошла сборная Словакии, которая по буллитам обыграла американцев (3:2). Кроме того, сегодня пройдут матчи четвертьфинала между сборными Финляндии и Швейцарии, а также Швеции и Канады. По их итогам и определится будущий соперник сборной России в полуфинале. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля.