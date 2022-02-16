Всё внимание на лед: 8 красавчиков пекинской Олимпиады

Макс Парро не просто красавчик, но еще и человек удивительной судьбы. Он победил не только соперников на Олимпиаде в 2022 году, но и рак. Чуть ранее.

Парро — топовый сноубордист, трехкратный чемпион Всемирных экстремальных игр X-Games, трехкратный обладатель Кубка мира. И всего этого парень достиг до 25 лет. На Олимпиадах до Пекина он выступал дважды — в Сочи у него ничего не вышло, а вот в Пхёнчхане Макс взял серебро в слоупстайле.