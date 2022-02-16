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Всё внимание на лед: 8 красавчиков пекинской Олимпиады

Они завоевывают не только медали, но и женские сердца

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Благодаря ловким рукам нашего дизайнера получилась целая олимпийская сборная по красоте!

Благодаря ловким рукам нашего дизайнера получилась целая олимпийская сборная по красоте!

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Мужская красота — понятие субъективное, и оценить ее порой бывает просто невозможно, поэтому, составляя эту подборку, мы выбрали спортсменов-мужчин, которые чаще остальных попадали в список сердцеедов в социальных сетях. О них писали чаще всех, они попадали не только на пьедестал, но и в тренды «Твиттера». Собственно, большинство этих спортсменов красавчиками называли сами зрители. А поскольку одним из самых популярных видов спорта у зрителей остается фигурное катание, то и большая часть списка — фигуристы.

Макс Парро. Сноуборд, Канада

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Макс Парро не просто красавчик, но еще и человек удивительной судьбы. Он победил не только соперников на Олимпиаде в 2022 году, но и рак. Чуть ранее.

Парро — топовый сноубордист, трехкратный чемпион Всемирных экстремальных игр X-Games, трехкратный обладатель Кубка мира. И всего этого парень достиг до 25 лет. На Олимпиадах до Пекина он выступал дважды — в Сочи у него ничего не вышло, а вот в Пхёнчхане Макс взял серебро в слоупстайле.

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И тут в дело вмешался рак. У спортсмена диагностировали лимфому Ходжкина. Вместо следующего сезона Парро ожидали 12 процедур химиотерапии. Долгие месяцы борьбы с болезнью Парро снимал на камеру. Получился целый документальный фильм «Жизнь как золотая медаль».

За время болезни Макс сильно похудел, у него начала появляться одышка даже после прогулки с собакой. Последний анализ крови показал, что лейкоциты упали ниже нормы — нужно ставить уколы. Макс справлялся сам, ставил уколы в живот пять дней подряд. В конце концов врач сообщил сноубордисту о полной ремиссии.

Врачи говорили, что Максу придется еще год восстанавливаться, но у него были другие планы. Спортсмена пригласили на X-Games. На подготовку было меньше двух месяцев, он начал тренироваться, встал на сноуборд за 42 дня до соревнований и выиграл золото в биг-эйре.

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На Олимпиаде в Пекине Макс Парро стал чемпионом в слоупстайле и бронзовым призером в биг-эйре.

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Юдзуру Ханю. Фигурное катание, Япония

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Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал у себя в инстаграме фото с двукратным олимпийским чемпионом, японцем Юдзуру Ханю с Игр-2022 в Пекине.

— С легендой спорта, двукратным олимпийским чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю, — написал Кондратюк.

Юдзуру Ханю — один из самых популярных спортсменов этих зимних Олимпийских игр в Пекине. Он занял четвертое место, набрав 283,21 балла. Золото завоевал набравший 332,60 балла американский фигурист Нэтан Чен.

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Нэтан Чен. Фигурное катание, США

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Нэтан Чен на этой Олимпиаде — король фигурного катания. После рекорда в короткой программе он уверенно выступил в произвольной и забрал золото. Звезды (в том числе Элтон Джон, под песню Rocket Man которого выступал фигурист) поздравили Нэтана с победой в соцсетях, а многие российские девушки влюбились в нового чемпиона в одиночном катании. Некоторые признались, что хотят за спортсмена замуж и посвятили кумиру строчки из песни «Ты просто космос» группы «Инфинити». Хештег #NathanChen вышел в тренды русскоязычного «Твиттера» — на платформе появились тысячи записей от восторженных фанаток.

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Александр Терентьев. Лыжный спорт, Россия

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Александр Терентьев родился 19 мая 1999 года в Нарьян-Маре. Впервые принял участие в соревнованиях, учась в третьем классе, занял тогда третье место. Первым успехом на международных стартах стала бронза в спринте свободным стилем на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале в Турции. Спустя месяц выиграл две золотые медали на зимней Спартакиаде учащихся России. Там же выполнил норматив мастера спорта России по лыжным гонкам. В 2018 году Терентьев стал бронзовым призером первенства мира на соревнованиях в Швейцарии. В 2019 году взял золото спринтерской гонки классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Финляндии, а затем — серебро в индивидуальной гонке свободным стилем. В Пекине Терентьев стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем среди мужчин на 1,5 километра.

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Денис Айрапетян. Шорт-трек, Россия

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Пензенский спортсмен Денис Айрапетян в составе российской команды по шорт-треку вышел в финал эстафеты на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Денис — мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2018 года в эстафете. Входит в состав сборной России с 2017 года.

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Михаил Григоренко. Хоккей, Россия

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Михаил Григоренко — российский хоккеист, нападающий ЦСКА и национальной сборной России. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призер молодежных чемпионатов мира в составе сборной России. В сезоне 2011/12 был признан лучшим молодым нападающим, лучшим новичком и самым перспективным юниором года в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

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Дмитрий Лопин. Бобслей, Россия

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В детстве Дмитрий Лопин мечтал стать футболистом и даже пытался пробиться в академию краснодарской «Кубани» в возрасте 14 лет, но не смог пройти отбор. После окончания школы в 2008 году поступил на Судомеханический факультет Новороссийской государственной морской академии, где преподаватели заметили его талант в спринте, и после первого года учебы он попал в группу к Игорю Пасечному. В 2011 году выполнил норматив мастера спорта в беге на 100 метров. В 2012 и 2013 годах трижды становился призером первенств России среди молодежи, дважды зимой и один раз летом. Но потом он решил уйти в бобслей.

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Иван Букин. Фигурное катание, Россия

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Иван Букин родился в Москве в семье знаменитого советского фигуриста Андрея Букина и Елены Васюковой. Фигурным катанием занимается с пяти лет. Иван танцует в паре с Александрой Степановой. Они двукратные чемпионы России, победители юниорского финала Гран-при, чемпионы России среди юниоров. Победители турнира в Финляндии, вице-чемпионы и дважды бронзовые медалисты чемпионата России. И это далеко не полный перечень их достижений. Иван женат на хореографе Алене Самарской, 3 января 2022 года у них родился сын.

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СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Девушки на этой Олимпиаде, что понятно, привлекали больше внимания зрителей. Их мы тоже не смогли обойти стороной. Пора познакомиться поближе с некоторыми из них — это 7 самых красивых спортсменок этой Олимпиады.

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